Facundo Arana: “El público se va emocionado de este espectáculo”

por Ariel Bogdanov

Luego de varios ofrecimientos, este verano Facundo Arana se permitió por primera vez hacer temporada en Villa Carlos Paz con su obra, En el aire, una interesante propuesta dirigida por Manuel González Gil, que se presenta de jueves a domingo en el Teatro del Sol 1. Con cinco temporadas en escena, la obra aporta una opción de calidad en la plaza serrana. Desde el escenario, Arana interpreta a Marcos, un locutor radial en un pequeño pueblo del interior profundo de nuestro país. Si bien el actor es el único protagonista en escena, se rehúsa a nombrarlo como un unipersonal: “Como aparecen un montón de personajes, creo que En el aire es mal llamado un unipersonal”, dice en diálogo con PERFIL CORDOBA.

“Es una obra que cuenta una historia hermosa, intensa, que te va a hacer reír a carcajadas y llorar a mares, así como también te va a hacer pensar mucho”, agrega.

—¿De qué manera concebís a este espectáculo?

—No la puedo spoilear mucho porque es una obra preciosa y muy chiquitita. Lo que sí puedo contar es que el público se va emocionado y yo estoy muy contento con lo alcanzado con actuación. Además, la obra cuenta con una música que es una bestia.

—¿Es difícil hacer temporada en una plaza con tanta oferta teatral?

—Creo que es un orgullo. Para mí es un honor formar parte de una cartelera con más de 65 espectáculos. Soy un privilegiado porque la actuación es lo que busqué durante toda mi vida, es mi pasión y encontrarme en este lugar en una plaza con tantas opciones de calidad es algo que me genera un gran honor.

—¿Cómo fue el hecho de bajar a tocar el saxo y estar con la gente luego de que se cortara la luz en el debut?

—Algo que me hace bien. Cuando tomo contacto con la gente es algo para atesorar, algo para darle mucho valor. Mi alma es feliz cuando recibo buena onda, un abrazo y acá en Carlos Paz es algo que me pasa de manera permanente. La gente me frena y conversamos un ratito, me piden que le cuente del Aconcagua, del Everest. Creo que hay muchas cosas lindas de las que hablar. En esos encuentros voy aprendiendo porque me cruzo con gente que sabe mucho, entonces las escucho y son cosas que me apasionan. Por ejemplo, hace un momento me crucé con Miguel del Sel y lo escucho porque él tiene una vastísima experiencia en teatro, en esto del espectáculo y también de política. Entonces le presto atención porque me gusta aprender de los que saben.

—¿Cómo evaluás la experiencia de Pequeña Victoria?

—Excelente, enriquecedora, pudimos contar una historia de amor hermosa y ahí hago un paréntesis para destacar lo perfecto que fue trabajar con Mariana Genesio, mi compañera, porque yo necesitaba data para saber cómo contar esta relación y ella fue muy generosa, me contó toda su historia con su marido para yo poder tener un punto de referencia. Pero un día la llame a la una de la mañana y le dije: “Contemos simplemente una historia de amor”, y festejamos justo el hecho de poder haber encontrado ese punto. A la gente le fascinó, porque cuando vos contás una historia de amor, la gente ama profundamente y esa fue la prueba. Creo que haber contado esta historia tan linda, ese fue nuestro pequeño aporte a esta enorme.





PARA VER

En el Aire

◆ Con Facundo Arana.

◆ Teatro del Sol 1.

◆ Jueves a domingos a las 22.

◆ Entradas: Desde $600 a $900 en boleterías del teatro.