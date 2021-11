Farré y su primera experiencia como DT

El miércoles 19 de mayo de este año se conoció oficialmente que Guillermo Farré se hacía cargo del plantel profesional de Belgrano. Una decisión fuerte de la dirigencia comandada por Luis Fabián Artime y también del propio entrenador, que ponía en juego el ‘bronce’ logrado como futbolista de la institución.

Farré como jugador será eterno, por ser uno de los héroes del histórico ascenso del ‘Pirata’ en el 2011 y una de las banderas del club en esa etapa en Primera División. Y en sus primeros momentos como director técnico, el ex–‘5’ del Celeste logró 41 puntos en 23 partidos. Una gran campaña que no alcanzó para clasificar al Reducido final de la Primera Nacional.

“La realidad es que fue un torneo muy intenso, muy competitivo y los detalles hicieron que nos quedáramos fuera de la clasificación... Y no es por la primera parte. Es un todo. Hay que trabajar a futuro para seguir mejorando lo que se hizo”, analizó Farré en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

—¿Cómo te sentiste en esta etapa como DT, encontraste cosas nuevas de tu personalidad?

—Sí, sí... cambia mucho. Es una profesión totalmente distinta a la del futbolista. La pasión por el fútbol es la misma, pero

la canalización de la adrenalina es distinta. Es muy intenso. No es fácil estar de este lado, más en un sistema tan condicionado por el resultado. Porque si ganás, parece que el trabajo que hiciste sirve; no obstante, si perdés parece que ese mismo trabajo no sirve. Entonces, reitero, es muy intenso; pero hermoso. Son experiencias nuevas que estuve viviendo.

El amor y los resultados. Farré reflexiona sobre el rol del entrenador y los resultados. Expone que “si no ganás parece que el trabajo no sirve”. Una sentencia muchas veces repetida en el ámbito futbolero. Sin embargo, cuando en el último partido de Belgrano, tras perder ante Quilmes y no lograr la clasificación al Reducido, el DT se retiró del Gigante de Alberdi entre saludos, pedidos de fotos, videos... puras muestras de cariño.

Le consultamos sobre esa situación y el autor del histórico gol ‘Pirata’ en la promoción de 2011 ante River, respondió:

“Yo sé que pertenezco, lamentablemente, a un sistema de resultados. También sé que el cariño del hincha no va a cambiar, pero el resultado sí te va a condicionar para seguir en el laburo o no. Entonces, más allá del cariño que tengo por la gente de Belgrano, sé que dependo de los resultados. Si los resultados no acompañan seré el primero en darme cuenta de que me tengo que ir y al irte no solo perdés un trabajo, tenés una familia que está detrás. Son cosas con las que se convive más allá de que te guste o no la profesión”.

—¿Al aceptar ser el DT de Belgrano tuviste en cuenta todo esto y que, quizás, podrías perder ese cariño si los resultados no se daban?

—Se pone todo en juego. Sin embargo –piensa unos segundos–, uno tiene que estar convencido de lo que puede dar, de las formas en que se puede manejar. Sabía y sentía que era el momento de venir a ayudar. Me jugaba el nombre de muchos años en el club condicionado por los resultados, aunque siempre con la tranquilidad de que a Belgrano le voy a dar el máximo de mi trabajo.

“Para la gente de Belgrano sólo tengo palabras de agradecimiento”

Los números del DT

* 23 PJ

* 12 G

* 5 E

* 6 P

* Sacó 41 puntos.

* De los 16 goles que hizo Vegetti en el torneo, 15 fueron con Farré como entrenador.

LA CONTINUIDAD

Días atrás en declaraciones al programa Tercer tiempo, que se emite por radio Mitre Córdoba, el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, declaró: “Guille está dentro de nuestro proyecto de volver a Primera. Nadie dijo que Guillermo Farré no seguirá”. Sin embargo, la continuidad del entrenador entró en un manto de incógnita. Y fue el propio DT el que lo expuso.

—¿Te quedás en Belgrano?

— Lo tengo que analizar, hasta que no lo tenga confirmado no voy a decir nada.

—Creí que ibas a decir que sí. ¿Qué pasó?

—Porque cuando se terminan los procesos, se analizan. Mi visión no es la misma que pueden tener en otro lado, entonces tengo que analizar esa visión y ver cómo se puede proyectar hacia delante de la misma manera.

—¿Qué debería pasar para que sigas?

—Me gustaría charlar. Analizar. Ver qué se puede hacer y si soy el indicado para conducir el año que viene.