Fátima Florez tras el control de la Policía Caminera: “Me desvanecí porque me bajó mucho la presión”

Fátima Florez dio su versión sobre lo ocurrido la madrugada del miércoles durante un control de la Policía Caminera en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz tras la multa que le hicieron a su productor musical Fernando Vázquez, quien conducía un Peugeot 206 en el que se trasladaba la popular actriz.

Fátima Florez contra la Policía Caminera: "a los gritos se arrojó sobre la ruta" por una multa

La versión de Fátima Florez

“Yo creo que se armó un revuelo de algo que en realidad no fue. Estuve ayer (por el martes) todo el día trabajando, haciendo notas, acciones. A veces me olvido de comer porque estoy a full trabajando. Me fui hasta Córdoba a buscar un instrumento que se nos rompió, un teclado, y cuando volvíamos que era tarde obviamente porque estuvimos todo el día trabajando, nos para la Policía”, contó la humorista.

Luego confirmó que “venía de acompañante” y que a “la persona que conducía le dio la alcoholemia 0,75” lo “que no está permitido”. “No sabía que había tomado, pero evidentemente fue muy poquito lo que tomó. Yo lo desconocía”, expresó en declaraciones al programa “A la tarde” de “América TV”.

“Yo no me voy a subir a un auto si la persona no está en condiciones, en perfecto estado para conducir. No voy a poner en riesgo mi vida”, recalcó.

Control de la Policía Caminera

“Nos paran. Le sale este tema. Estuvimos dos o tres horas. Hacía mucho frío. Yo estaba sin comer, muy cansada. Al día siguiente tenía notas muy temprano y de pronto me bajó un poco la presión. Al estar sin comer, pasando frío, teniendo ganas de ir al baño y no poder ir”, explicó la actriz.

Al ser consultada sobre cómo procedieron los agentes de la fuerza policial, Florez respondió: “La gente tiene que hacer su trabajo. Así que están haciendo su trabajo. Yo respeto eso. Somos todos laburantes, cada uno en lo suyo”.

“Me desvanecí porque me bajó mucho la presión”

Además señaló que los efectivos policiales “llamaron seguramente a la ambulancia porque me vieron pálida”. “Pero al estar sin comer, y con frío y con el momento de tensión yo creo que realmente se habrán asustado porque estaba muy pálida. Me desvanecí porque me bajó mucho la presión”, aseguró.

La actriz dijo que se le aflojaron las piernas mientras estaba “en medio de la ruta y los autos iban pasando por el lado”.

“Yo lo que te cuento es la verdad. No tomo alcohol y no conduzco autos”, concluyó Florez.

Versión de la Policía Caminera

De acuerdo a un parte policial Vázquez, que manejaba un Peugeot 206, dio positivo de alcoholemia (0,76 gramos de alcohol en sangre) y su carnet de conducir estaba "vencido".

También indica el informe que la comediante “se ofusca por el accionar policial, arrojándose a la carpeta asfáltica aduciendo a los gritos maltratos y descompostura".

Siempre de acuerdo a la información de la Policía Caminera, luego se presentó una ambulancia de un servicio de emergencias privado que intentó asistir a la actriz.

Florez "se ofusca desistiendo de recibir la atención requerida momentos antes, filmando con su teléfono particular el accionar policial".

De acuerdo con los datos disponibles, por ambas infracciones Vázquez debería pagar aproximadamente $492.000 ($480.000 + $12.000). Este monto incluye un descuento del 50%, aplicable si el pago se realiza de forma voluntaria antes de la fecha de vencimiento. En caso de no efectuar el pago dentro del plazo estipulado, el total ascendería a $984.000.