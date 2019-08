Fernán Mirás: “Creo que los personajes siniestros tienen algo impune que resulta muy atractivo”

por Ariel Bogdanov

Un gran momento profesional atraviesa Fernan Mirás. El reconocido actor, protagonista de personajes emblemáticos en películas y novelas de la escena local, le da vida todas las noches al malvado Samuel Trauman, el villano de Argentina Tierra de Amor y Venganza (ATAV), la tira de época producida por Polka que se convirtió en uno de los programas más exitosos del año. Además protagoniza Terapia Amorosa, junto a Benjamín Vicuña y Laura Cymer, obra que este domingo culminará una serie de presentaciones en la ciudad de Córdoba. En la previa a una nueva función, Mirás dialogó con PERFIL CORDOBA y describió la propuesta que lo trae al escenario de Ciudad de las Artes.

“Terapia amorosa es una comedia muy entretenida que habla sobre una pareja que va a hacer terapia, una pareja que parece estar más unida por el espanto que por el amor y acuden a una analista bastante poco convencional”, describió el artista nominado a mejor actor de comedia en los premios ACE 2019. “Una de las cosas que a mí me interesó, más allá del conflicto de pareja, es que a mitad de la obra aparece un tema muy íntimo del analista y también se cuestiona el modelo de pareja que tiene el psicoanalista en su vida personal”, agregó.

-Con Benjamín Vicuña comparten papeles muy cercanos en la novela ATAV y también en teatro. ¿Cómo es la relación entre ustedes?

Nos llevamos muy bien. Nos tocó convivir prácticamente este año porque hay veces en que terminamos tarde una función de teatro, volvemos a Buenos Aires y cuatro o cinco horas después estamos grabando a las siete de la mañana.Nos pasa que solemos decirnos frase de la obra mientras grabamos ATAV y nadie sabe qué es lo que está pasando. Eso ocurre porque nos vemos mucho, yo siempre hago el chiste de que que a Vicuña yo lo veo más que la China (Suárez). Por otro lado creo que Benja es un actor que yo admiro, que siempre me gustó y disfruto trabajar mucho con él en los dos lugares. Me resultan muy atractivo los momentos en que ellos nuestros personajes se juntan porque uno no sabe si se van a matar o traicionar por una pavada. Además son personajes medio primarios, medio infantiles por momentos y eso nos divierte mucho.

-¿Cómo explica el éxito de ATAV?

El éxito de ATAV nos da a todos una gran alegría, principalmente por la apuesta económica que significa una tira de época, la cual incluye autos antiguos, ropa, extras. Nosotros estuvimos grabando un mes antes de que empiece a salir al aire y por momentos uno veía el despliegue de producción y pensaba: ´Ojalá que esto salga bien porque sino nunca más se va a hacer algo de época´. Creo que una parte del éxito se explica por el elenco que es muy bueno, y la otra clave son los libros. Nosotros estamos dos meses adelantados a esta altura de la tira y a mí me dan ganas de seguir leyendo el guión, me sigue atrapando la historia porque siempre pasan cosas.

-¿Qué le genera hacer de villano en una novela tan popular?

Me resulta muy atractivo. Me ha tocado hacer de malo antes, pero hacía mucho que la gente no me veía en un rol así. Me resulta muy interesante tratar de entender la psicología de alguien. Creo que los personajes siniestros tienen algo impune que resulta muy atractivo. Yo siempre me acuerdo de Hannibal Lecter y pienso que es atrayente para el espectador ese tipo de personajes porque hace todas las cosas que los seres humanos no nos permitiríamos jamás hacer y lo hacen con una impunidad casi cotidiana. Creo que nos da una secreta envidia porque somos seres civilizados y tratamos de no hacer nada malo, mientras ellos viven haciendo lo peor. Me parece que esa combinación rara genera una reacción rara en la gente. Lo más habitual es que en la calle me digan que les encanta el personaje. “Odio a Trauman y también lo quiero”, es algo que escucho permanentemente y es un halago bastante raro.





Para ver

Terapia Amorosa

Domingo 11 de Agosto a las 21 hs

Teatro Ciudad de las Artes.

Entradas desde $750 en boletería y en Autoentrada.