Ferreres: "al final de la pandemia puede haber una catarata de despidos"

El titular de la consultora OJF & Asociados, Orlando Ferreres, dio pronósticos muy duros para las variables económicas y sociales más sensibles. Lo hizo en el marco de un encuentro virtual con empresarios cordobeses organizado por la Fundación Mediterránea. Ferreres abordó múltiples temas, pero puso especial énfasis en plantear la necesidad de reconstruir las condiciones para la inversión privada, como prólogo para una recuperación económica sostenida y sustentable. A la vez, vaticinó que la inflación escalará en los próximos meses, aunque descartó una híper inflación y consideró que se vienen aumentos fuertes en desempleo y niveles de pobreza.

“¿Cómo cree que sigue la política actual de limitar los despidos que tiene el gobierno nacional?”, fue una de las preguntas que se hizo a Ferreres. “Básicamente creo que el gobierno no tiene muchas opciones, no se hizo un fondo como en el sector de la construcción, donde sí hay un fondo para el desempleo. Algo así en el resto de los sectores no se cuenta. En consecuencia, va a ser complicado porque no hay fondos hechos para el momento y tampoco se puede constituir ahora, podría iniciarse ahora un fondo así, pero no tendría recursos inicialmente o tendría muy pequeña cantidad. Yo creo que van a seguir con esta política algunos meses más, con postergación un poco más, pero no van a postergar la realidad del desempleo porque va a ocurrir de todas formas. Es un tema de qué es lo que puede hacer el gobierno más de lo que debe hacer el gobierno. Lo que se debería hacer es un mecanismo por el cual todos los sectores ahorren una cantidad para cuando se active el desempleo, pero eso ya no se hizo. Creo que el gobierno va a seguir con prohibiciones y esas cosas, no será sencillo”. Y ampliando en esa línea Ferreres remarcó que cree que a la salida de la pandemia “puede haber una catarata de despidos que puede aumentar el desempleo entre un 10% y 15% más. Vamos a cifras como las que ya hemos tenido en el pasado y han sido muy dolorosas. El problema es que hoy no hay solución para un problema que está planteado en la práctica, la vida social va a ser complicada”.

Inversión. Ferreres es especialista en inversión y en ese campo recordó que después de 1930 el promedio de la inversión directa que tenía el país dejó de ser del 36% sobre el PBI, comenzó a ubicarse en torno al 18% del Producto, hasta llegar al punto actual de ser el 12% del Producto. “Antes crecíamos a un ritmo anual del 5% y teníamos un ingreso per cápita alto, que hacía que italianos y españoles llegaran porque acá ganaban el doble o el triple. Hoy el ritmo de la inversión cayó, eso nos hace crecer muy poco o nada. Hay ejemplos de innovación e inversión como la fábrica de cajas de cambio de VW en Córdoba, pero hoy estamos desanimando cualquier inversión. Es un problema serio que hay que cambiar pronto. Hoy el problema actual más grave es la pobreza y el desempleo y trabajar para que mejore el salario real que este año va a caer 11%. Para eso la única salida es que mejore la inversión del sector privado y del sector público. La inversión tiene que subir del 12%, no digo al 36% como tuvimos, pero al menos al 25% del Producto. Si logramos esa inversión podemos considerar que pasamos al otro lado del río, al Uruguay”, señaló.

Inflación. Ferreres trabaja con una previsión de la inflación para 2020 del 45%, con el agravante de que no está considerando en esa previsión un descongelamiento total de tarifas y precios relativos. “Sólo consideramos algunos sectores, como telefonía. Ahora, el hecho de que tengamos una emisión tan grande preocupa desde el punto de vista de la inflación para los meses que vienen. Estamos previendo meses de 4%, 5% de inflación que empezaría en septiembre para completar un 45% en el año. puede sonar optimista para muchos que dicen que se viene una hiperinflación, algo que no es real. No hay condiciones para una hiperinflación. Un problema es que la devaluación arrastra la mitad a la inflación. Si devalúo el 10% puedo tener un 5% de inflación para el mes siguiente. Esto hace que la devaluación que hemos tenido desde enero se viene arrastrando, pero no esperaría una inflación desproporcionada, será menor que la del año pasado”, subrayó.