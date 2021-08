Festejo en Olivos: ¿Queda lugar para aplicar nuevas restricciones?

La foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos, en una de las etapas más duras del aislamiento, el 14 de julio de 2020, desató un escándalo de proporciones aún no del todo magnificadas. La imagen del presidente Alberto Fernández incumpliendo el aislamiento que él mismo había decretado, caló hondo en una sociedad hastiada de la pandemia y de sus restricciones.

Con la variante Delta al acecho y la amenaza cierta de una tercera ola provocada por esta cepa encontrada por primera vez en India, cabe preguntarse: ¿es posible pensar en nuevas restricciones?, ¿la sociedad aceptaría nuevas leyes que limiten sus libertades individuales en pos de un objetivo de salud pública? Para responder estos interrogantes, PERFIL CÓRDOBA consultó a profesionales de distintas áreas que asesoraron a estamentos gubernamentales en materia sanitaria durante la pandemia.

Miguel Díaz, director del Hospital Rawson e integrante de varias de las comisiones asesoras del Gobierno de Córdoba, consideró que se debe separar lo político de lo sanitario: “Hay que hacer la salvedad que son errores que no se deben cometer. Esto no invalida que las medidas sean importantes en determinados momentos e imponerlas en función de cómo siga la pandemia. Es reprochable y cuestionable esa foto. La máxima autoridad de la Nación cometió un error y justamente es quien tiene que dar el ejemplo. Dicho esto, creo que esa imagen no invalida lo sanitario y las medidas que podrían tomarse de acuerdo a las necesidades de una población, a la situación epidemiológica y a la ocupación de camas críticas. Lo sanitario va por otro lado”.

Sol Minoldo es socióloga, investigadora de Conicet y asesora independiente de los Ministerios de Salud de Córdoba y Buenos Aires. Ante la consulta, Minoldo advirtió que “cuesta imaginar que sea posible aplicar estrategias excepcionales de prevención frente a la variante Delta en uno o dos meses, si no empezamos a prepararnos con tiempo a esa idea desde ahora”.

Respecto a la foto del incumplimiento presidencial, Minoldo planteó que la legitimidad de las medidas sanitarias “no depende plenamente de la altura moral de quien las dicta”. “A esta altura a casi nadie le sorprendió esa foto, después de fotos públicas en las que vimos al Presidente cometiendo clarísimas imprudencias”, agregó. Además señaló que aún es difícil medir el impacto que puede tener esa imagen: “El precedente del escándalo de las llamadas ‘vacunas vip’ me hace pensar que podría generar efectivamente una desconfianza con el sector público, que mine la confianza en las medidas propuestas”, completó.

Por su parte, el médico Hugo Pizzi, integrante de la mesa chica sanitaria del Ministerio de Salud de Córdoba, expresó que la fotografía le generó “mucha tristeza”. “He perdido a mucha gente, médicos de 38 años, enfermeros, personal de limpieza. He perdido a un matrimonio amigo, por lo que me generó mucho dolor”, afirmó.

Sin embargo, Pizzi no cree que la foto incida en el cumplimiento actual y futuro de las medidas sanitarias: “El año pasado se hizo una encuesta que indica que el 65% se cuidaba. El otro 35% es el que nos hace mucho daño. Ese porcentaje se conforma de un 10% que es la población antivacunas y un 25% que son maleducados, tramposos, sinvergüenzas, indolentes, gente que miente en Ezeiza o el caso del viajero del Perú que casi nos liquida”, agregó.

“Ese 65% es un porcentaje de gente que puede indignarse, pero se va a seguir cuidando y lo hace principalmente para sobrevivir al virus. A esa gente no la vas a sacar de ese lugar de cumplimiento”, completó Pizzi.

Por último Rodrigo Quiroga —doctor en Ciencias Químicas, especialista en bioinformática y asesor del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires— sostuvo que es difícil pensar en que la gente cumpla nuevas restricciones y no ocultó su preocupación por el avance de Delta. Respecto a la polémica foto, Quiroga señaló: “El Presidente, en múltiples ocasiones, ha demostrado poco apego al distanciamiento, a la ventilación y no ha cambiado demasiado. También lo hemos visto en políticos de la oposición que actuaron de la misma manera. Esta foto es un evento fuerte en el sentido de que fue en pleno aislamiento. Un aislamiento que pedimos, que fue importante y que en definitiva generó que no saturaran las camas de la ciudad de Buenos Aires”, cerró el investigador.