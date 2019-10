Fiat espera que Brasil reaccione para no despedir en Córdoba

por José Busaniche

La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó el jueves que durante septiembre la producción de autos fue de 27.687 unidades, un 25,7% por debajo del mismo mes del año pasado. Los concesionarios de autos nucleados en Acara, en tanto, informaron caída en las ventas del 19,4% el mismo mes. Son datos malos pero mejores a los registros de los meses anteriores, en parte porque los planes de descuentos y bonificaciones del Gobierno nacional y las automotrices aliviaron la caída. Más allá de eso, el sector está promediando un año para el olvido, en términos comerciales y productivos. Sobre la situación del mercado y puntualmente de Fiat, el presidente de FCA Argentina, Cristiano Rattazzi, comentó a este medio que están esperando una reacción del principal mercado de exportación, Brasil, y que hay que poner fichas en una estrategia de diversificación de destinos de exportación para atenuar el impacto de contracciones en el país vecino.

En tanto, fuentes de Smata y de la empresa confiaron que la planificación productiva de octubre será similar, o levemente mejor, a la de septiembre cuando la empresa trabajó solo cuatro días. Hoy se habla de no más de dos días por semana. “Brasil por ahora no nos compra lo que esperábamos y nuestra fábrica tiene 80% de nuestra producción dedicada a Brasil. Si estuviese dedicada a todo el mundo, si hubiésemos hecho el acuerdo con Europa en 2006, cuando yo fui a firmarlo y no se hizo, tendríamos otros mercados para balancear la fábrica. Así como está, dependo de Brasil: si Brasil no anda y el mercado argentino no anda, no tengo solución. La solución es entrar en otros mercados y para la próxima crisis estar mejor”, apuntó Rattazzi.

-¿Y si no levanta? ¿Piensan despedir gente como hizo Renault o MWM que cerró?

-Por ahora no, porque todos esperamos que Brasil levante. Yo tengo un optimismo que Brasil pueda levantar. Por ahora está atrasado seis meses al momento que yo pensaba que iba a recuperar. Veremos los próximos meses.

-¿En esta coyuntura es utópico invertir?

-Sí, para todos. Ahora no se puede invertir.

Balance. Rattazzi también hizo un balance del gobierno de Macri. En ese sentido, sostuvo que “en lo institucional fue bueno, esperemos que se respeten esas cosas. Pero no es un buen final de gobierno. Volvieron los impuestos distorsivos, las restricciones y bajar esas cosas no se consiguió hasta ahora”. Y opinó que “la reforma laboral no es lo más importante. Lo que hay que hacer es ir a relaciones laborales serias para exportar más, producir más y ser más competitivos”.