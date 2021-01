Flexibilizaciones y apertura de aulas, las apuestas de Schiaretti

El gobierno de Córdoba inicia el año con el propósito de avanzar en la flexibilización de actividades vinculadas al turismo, la educación y la reactivación del sector productivo durante los primeros meses del año, en la medida en la que la situación sanitaria así lo permita.

La línea de acción marcada por el gobernador Juan Schiaretti se terminó de consolidar como estrategia luego de despejar el horizonte financiero de la Provincia a mediano plazo con los acuerdos por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y la reestructuración de la deuda externa aceptada formalmente este viernes por el 98% de los bonistas (ver página 6).

De este modo, el Gobierno busca retomar obras que estaban frenadas por la crisis, completar una temporada turística aceptable en materia de cantidad de visitantes y retomar la presencialidad en las escuelas lo antes posible.

El límite y la velocidad de estas medidas estarán marcados por la situación sanitaria derivada de la pandemia, que sigue siendo la prioridad. Por el momento, la llegada de las primeras vacunas, el aumento de controles y testeos y el amesetamiento de contagios le permiten al gobierno avanzar en esa línea.

Desde el entorno del gobernador, explican que la administración dispone ahora de fondos para retomar la escena política intentando reinstalar la imagen de una gestión que no se detiene a pesar de la pandemia.

“La pandemia no está superada ni mucho menos, falta mucho y no hay que descuidarse en ningún momento, pero la sociedad ya no tolera nuevas restricciones. Debemos acostumbrarnos a convivir con el virus y retomar las actividades con el mayor nivel de normalidad posible”, advirtió un funcionario del gabinete provincial.

Escuelas abiertas

La iniciativa para retomar las clases presenciales será uno de los mayores desafíos del Gobierno porque supone una logística muy compleja y conlleva riesgos, no sólo sanitarios sino también políticos.

En este sentido, ya se anunció que se reabrirán las aulas en marzo, con un sistema dual que combinará presencialidad con clases remotas y que se tomará asistencia a los alumnos.

La organización del trabajo docente, el acondicionamiento físico de los edificios, la aplicación de protocolos sanitarios, el traslado de los alumnos y el incremento de insumos informáticos y de conectividad son los elementos en los que se trabaja a contrarreloj para llegar al día de reinicio de la mejor manera.

Se busca evitar que el retorno a las escuelas genere un rebrote de contagios por coronavirus en una situación sanitaria que, por el momento, desde el Panal evalúan como “estable”.

En ese sentido, el gobierno podría evaluar cambios en el esquema de vacunación para anticipar la inmunización de docentes, algo que se analizará con detalle en función a la llegada y disponibilidad de nuevas dosis durante las próximas semanas.

Termómetro social

Además del retorno paulatino a la normalidad, las medidas buscan canalizar y contener el sentimiento de parte de la población a casi un año de la llegada de la pandemia.

Los sondeos que leen en el Panal, confirman que en una porción importante de la sociedad cordobesa se aprecia una demanda muy grande para la vuelta a clases presenciales.

Algunos de los estudios cualitativos analizados en el Gobierno, muestran que gran parte de la población está dispuesta a asumir riesgos y le exigen a la dirigencia política que avance hacia una nueva normalidad

“Las medidas no se toman sólo en función a encuestas, el proceso es muchísimo más complejo. Sin embargo, la gestión de un gobierno sólo se termina de anclar en la gente cuando sabe interpretar lo que la población siente y necesita, y acompaña con políticas públicas que den respuestas”, explicó un asesor del Gobierno.

Cautela docente

El frente gremial con los maestros de la provincia por el momento parece estar contenido. Los docentes aseguran que no se oponen al regreso de la presencialidad, en tanto y en cuanto se cumplan con los requisitos para evitar contagios en las escuelas.

“Nosotros vamos a esperar. No estamos en contra de retomar la presencialidad, pero tampoco podemos minimizar la pandemia ni poner en riesgo la salud de los docentes y los alumnos”, anticiparon a este diario desde la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC).

“Cuando llegue la fecha de volver a las aulas, vamos a ser estrictos con lo que pedimos. Si no tenemos todos los elementos de higiene y seguridad, no vamos a exponer a los trabajadores”, advirtió un miembro del principal gremio docente provincial.

Elecciones

En el Panal creen que el nivel de éxito con el que se atraviese el primer semestre del año en materia de gestión, fundamentalmente en cuanto a la pandemia y la crisis económica, será clave para encarar el segundo semestre del año que incluirá las elecciones legislativas de octubre.

“En este contexto de crisis, los oficialismos se hacen fuertes cuando pueden exhibir logros de la gestión y el manejo de la pandemia”, señaló un alto funcionario provincial.

Schiaretti buscará que su gobierno avance en temas centrales como salud, educación, turismo y producción para llegar a junio en una situación política fortalecida por la gestión.

El desempeño y los eventuales buenos resultados en la vuelta a las actividades y el control de la pandemia, le permitirán al gobierno enfrentar con mejores perspectivas el tramo de definiciones políticas y electorales a mediano plazo.