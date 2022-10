Franco Peppino: “Me vacié como futbolista”

La escena es habitual: Guillermo Farré da una indicación y al instante gira y le consulta algo a Franco Peppino. El segundo acto los tiene a ambos protagonistas haciendo gestos, con la mirada en el terreno de juego. Por ese motivo, cuando Belgrano logró el ansiado objetivo del retorno a Primera división, ambos se dieron un gran abrazo. Después, los flashes se irían para otro lado: los futbolistas y el técnico y Peppino, fiel a su estilo, seguiría con su perfil bajo.

El otrora marcador central forma parte del cuerpo técnico que lidera Farré y es uno de los factores de la estructura donde la ‘identidad pirata’ ha sido fundamental.

Ahora, que las aguas están más calmas en barrio Alberdi y se está proyectando el 2023, PERFIL CÓRDOBA dialogó con este referente de la institución y habló sobre el rol que está ocupando. “Primero, obviamente, la invitación del cuerpo técnico me alegró y también un poco me sorprendió. Me llamó la atención que se diera tan pronto, teniendo en cuenta que hacía solo tres meses que me había retirado. No es fácil estar en un lugar de privilegio tan rápido”, contó el exdefensor sobre su nueva función.

Y agregó: “El desafío me encantó y puse en la balanza varias cosas: era el club que quiero, el que me formó como persona y jugador, que conocía el pasillo y la gente que trabaja. Y también era volver a reencontrarme con ellos”.

—¿Cómo es tu relación con Farré?

—Excelente, mejor de lo que uno se puede imaginar, porque con Guille no habíamos compartido tanto. Sabía de su inteligencia, de su apertura para tener diálogo, de tener una mirada distinta de las cosas, que eso fue lo que más hablamos antes. A mí me interesaba formar parte del cuerpo técnico teniendo opinión y no siendo un obsecuente y decir todo que sí. Eso siempre estuvo y está. Tengo

una participación completa, trabajamos los tres, junto a Mauro Conocchiari a la par. Me siento parte importante en lo que tengo espacio para desar rollar me y aportar cosas.

— ¿Te gusta ser ayudante de campo o proyectás ser DT en un futuro?

—La verdad es que no me lo planteo hoy, estoy aprendiendo día a día y lo disfruto. Es mi primera experiencia. Siempre traté de

ser cauto, de ir paso a paso, no volar demasiado y vivir el presente. Además, estar en Belgrano y que mi familia esté de vuelta en Córdoba es importante.

— Cuando te retiraste, ¿pensabas en formar parte de un cuerpo técnico o tenías otros objetivos?

—Ya había hecho el curso de técnico cuando estaba en Sarmiento de Junín. Mientras estuve en Buenos Aires, por curiosidad y por tener conocidos y el interés en proyectarme en esto, tuve varias reuniones con técnicos, charlas, fui a ver entrenamientos, todo con la intención de formarme más. Porque desde la teoría a la práctica hay un gran paso y eso solo se consigue teniendo experiencia. Por eso todo este tiempo ha sido muy enriquecedor.

—¿Te pudiste sacar el traje de jugador o a veces te dan ganas de entrar?

—Es difícil sacarse el traje, pero la verdad, salvo en algunos momentos puntuales o partidos en los que a cualquiera le hubiese dado ganas, ya está, ya pasó. Es que me vacié como futbolista, jugué hasta casi los 39 años. Por otro lado, estar tan cerca de los jugadores, tener momentos de distención, de hacer un fútbol-tenis, me satisface las ganas de jugar

PROYECTANDO EL 2023 En la charla de Peppino con este diario, el exdefensor contó que por estas horas, junto a todo el cuerpo técnico, están realizando balances y planificando lo que se vendrá: la Liga Profesional 2023. — ¿Será muy distinto lo que se vivió en esta categoría de lo que se viene en Primera? —Sí, obviamente; por eso es Primera división. Cambia la velocidad de las ejecuciones y también la efectividad de las mismas. Eso lo hace más competitivo, el error cuesta más caro. Eso es para analizarlo, de hecho lo estamos haciendo: nos estamos tomando este tiempo para hacer el balance y lo que se puede mejorar, pensando en lo que vendrá. También queremos mejorar nosotros.