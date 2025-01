Fue inaugurado en Miramar el primer parador de Sudamérica para la colectividad judía ortodoxa

Sabido es que en Argentina vive una importante población judía –la séptima más numerosa del mundo– y dentro de esa colectividad un alto porcentaje son judíos ortodoxos, los cuales mantienen costumbres, hábitos y liturgias distintivas.

Gran número de esa comunidad judía ortodoxa elige, desde hace unos 130 años, pasar sus vacaciones en las playas de la Costa Atlántica, más precisamente en Miramar. Con esa premisa es que recientemente se inauguró un parador –el primero en Sudamérica– para miembros de ese grupo: lleva por nombre Vaiam, que significa “parador al mar”.

Se trata de un sitio que, si bien no será exclusivo, atenderá la necesidad de servicios y costumbres afines a su identidad y al que se accede entrando por Ebomar, a 2.600 metros de la entrada al vivero por avenida 26; saliendo hacia Mar del Sur está la bajada al nuevo parador.

En Israel, las playas ofrecen secciones separadas por géneros, lo que facilita el cumplimiento de normas de modestia o “tzniut”, como se denominan por la comunidad ortodoxa. También consideran instalaciones "kosher" donde poder realizar la preparación de comidas según todas las leyes alimentarias judías.

Este tipo de instalaciones son relativamente nuevas fuera de ese paí y Miramar es la pionera en sumar un parador pensado en función de las necesidades de la colectividad, como una propuesta turística que considera sus usos y costumbres.

Matias Janice, quien estuvo a cargo de la planificación de este espacio, está entusiasmado con un emprendimiento que se suma a su iniciativa de hace ya una década. “Hace 10 años teníamos un autoservicio y por contactos con la gente de la colectividad incorporamos los productos kosher, con mucho éxito. Hace cuatro años abrimos exclusivamente con estos productos. Esta es una ciudad adoptada por la comunidad para su turismo de todo el año, es como una segunda sede que tiene en Argentina. Fuimos viendo sus necesidades y desde hace cuatro años comenzamos a pensar en un parador, que era una vieja aspiración para todos”.

“En febrero de 2024 –agrega– con apoyo de la Municipalidad y del Consejo Deliberante y desde lo privado, surgió este proyecto para crear un parador exclusivo para la gente de la comunidad, que fundamentalmente lo que busca es que haya recato cultural y se respeten sus normas. No es que no se puede ingresar si no perteneces a la colectividad, sino que la idea es que se respeten sus usos y costumbres. El nexo es que tenemos esa confianza de la alimentación, abastecemos a varios hoteles, hay algunos restaurantes que prestan el servicio de los que somos proveedores y así fue como nació esta idea del parador”.

Vaiam tendrá este año un servicio de seguridad de playa, estacionamiento y productos que se venderán en un food truck. “A partir de esto vamos a ir a aprendiendo juntos las necesidades y viendo cómo evoluciona la idea”, agrega Janice. En el food truck se venden productos kosher como snacks, licuados y comida no procesada al estilo de una proveeduría y también se abrió una zona wifi.