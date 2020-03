Fueron prohibidas todo tipo de visitas a las penitenciarías

por María Ester Romero

Las medidas de aislamiento social y cuarentena total están generando una situación de alta presión en el interior del sistema carcelario provincial.

El viernes al mediodía, dos detenidos se comunicaron vía telefónica con PERFIL CORDOBA para expresar la situación que atraviesan y que generó una psicosis que puede ir en crecimiento. Una de las medidas que generó tensión fue la decisión de las autoridades del Servicio Penitenciario provincial de prohibir las visitas y establecer un día por módulo para que las familias entreguen cajas con víveres a los internos, entre las 8 y las 14.

La comunicación con este medio sucedió al mediodía luego de una revuelta en el módulo MD2 que incluyó quema de elementos y la intervención de guardia cárceles con balas de goma. “La situación es compleja. Estamos desbordados. No hay estructura sanitaria, no nos proveen lavandina, barbijos y alcohol”, relató uno de los internos, imputado en una causa aún en investigación y con prisión preventiva desde hace un año.

“Aplican la metodología de confinamiento, que consiste en encerrarnos en las celdas (de 2 x 3 metros) que compartimos dos o tres personas por períodos de tiempo. Esto genera violencia latente y psicosis generalizada. Es una bomba a punto de estallar”, continuó su relato.

El otro interno que brindó su testimonio es abogado, está detenido desde hace 23 meses y es uno de los acusados en un juicio que se suspendió por la cuarentena. “Mi prisión preventiva se venció el 27 de diciembre y la prorrogaron y ahora se vence en marzo. Pero con esta situación imagine si la extienden por más tiempo: estoy imputado por un delito que parte de los dos años y medios de prisión”.

“Con la situación de hacinamiento, si tan solo hay un caso el contagio se dispara de inmediato”, sostuvo al señalar que “sin un buen servicio médico aumenta la presión psicológica”.

Ambos, no obstante, cuestionaron a la Justicia de Córdoba porque aplican prisiones preventivas sin considerar que son medidas excepcionales. “El 60% del pabellón –relató uno de los internos- no tiene condena. No se trata de largar delincuentes a las calles sino de aplicar herramientas que la ley prevé en los casos en que es posible”, sostuvo.

Desde el Servicio Penitenciario se informó que la situación en las cárceles está controlada y que es lógico prohibir las visitas porque, incluso, las personas no pueden trasladarse como lo hacían normalmente por las disposiciones adoptadas a nivel nacional.