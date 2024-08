Fuerte rechazo de cordobeses del PJ federal y la UCR y defensa del tándem PRO-libertarios

El gobierno de Javier Milei atravesó una semana negra por el embate de las mayorías opositoras en el Congreso nacional. ¿Se abre una nueva etapa en la relación de los dialoguistas con el poder libertario? ¿Se terminó la luna de miel? Ante los interrogantes, desde la oposición se advierte que “es impredecible lo que puede pasar” en medio del juego de las mayorías y minorías en ambas cámaras.

El presidente Milei se escuda en la legitimidad del respaldo de las urnas para aplicar sus políticas de gestión, pero dispara munición gruesa contra la casta política cada vez que la oposición desafía sus designios, pese a su marcada debilidad de ser minoría en el Congreso.

Al fin de una semana negra, el poder libertario que habita Casa Rosada sintió el golpe de las tres derrotas encadenadas en el Parlamento nacional. En su contragolpe, Milei volvió a acusar de “degenerados fiscales” a los legisladores y aseguró que no va a “entregar el déficit cero”, al confirmar que vetará de forma total la nueva ley de jubilaciones.

En medio de la fricción con Mauricio Macri, que apunta su embestida al entorno presidencial pero abre el interrogante de la capacidad de la administración Milei de avanzar con su agenda en el Congreso, y las derrotas legislativas de esta semana, PERFIL CÓRDOBA consultó al respecto a diputados cordobeses del arco opositor dialoguista acerca de si esto refleja una nueva etapa en la relación con el poder libertario.

Desde Encuentro Federal (EF), bancada que conduce Miguel Pichetto, el amarillo Oscar Agost Carreño señaló que “luego de la ley Bases comenzó una nueva etapa en la que el Gobierno debía demostrar que sabía usar los instrumentos para mejorar la vida de la gente”.

“Bajó la inflación lo que es muy bueno, pero también llevó a la pobreza a los jubilados mientras aumentaba un 800% los gastos en espionaje e inteligencia. Ese problema de prioridades está marcando esta etapa por ahora”, advirtió el también titular del PRO Córdoba.

En esa línea crítica, se pronunció la radical Gabriela Brouwer de Koning. La cordobesa también hizo foco en la cuestión de las “prioridades” que están en juego. En ese plano, advirtió que “al ajuste lo están pagando los jubilados” y definió como “mentiroso” el discurso duro de Milei contra los legisladores.

“Vemos mensajes contradictorios en el poder libertario. Si no hay plata, no hay plata para nadie. No podés generar plata para los espías”, contragolpeó la integrante del bloque UCR al defender la sanción de la nueva ley de jubilaciones y el rechazo al DNU sobre los fondos de la SIDE.

El schiarettista Carlos Gutiérrez (EF) relativizó la idea de una nueva etapa de mayor confrontación con el gobierno. En su postura, el peronista federal centró su mirada “en la actitud racional que debe tener una oposición” alejada de la “resistencia total” que ejerce el kirchnerismo.

“No oponerse por oponerse, sino tener un criterio racional para corregir las cosas que se entienden que el Ejecutivo está haciendo mal”, afirmó la espada parlamentaria del PJ federal referenciada en Juan Schiaretti y Martín LLaryora.

Entre los aliados de la Libertad Avanza (LLA), la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado se refirió a un escenario “impredecible” de lo que puede pasar en el juego de las mayorías y minorías en el Congreso.

“Cuando el gobierno no tiene la mayoría en las Cámaras, se producen mayorías opositoras circunstanciales, pero de ahí a que se genere una nueva confrontación en tiempo permanente, no se sabe. Es impredecible lo que puede pasar”, opinó.

La parlamentaria amarilla sostuvo que la sintonía con LLA se enmarca “en el camino elegido para sacar al populismo de la Argentina”. “O apoyamos ese camino o volvemos al kirchnerismo”, aseveró.

Ante la consulta, el jefe del bloque LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, descartó la tesitura de la nueva etapa. “No creo que sea tan así. Me parece que el Congreso va formando mayorías de acuerdo a los temas”.

“Nosotros tenemos que seguir trabajando en las reformas que plantea el Gobierno y en articular las mayorías para esas reformas”, destacó el libertario cordobés, que en los últimos días protagonizó junto a Martín Menen un encuentro para activar el músculo político de la estructura partidari en Córdoba.

Álvarez Rivero votó en contra del aumento a las jubilaciones: “Es una irresponsabilidad atentar contra la estabilidad macroeconómica"

Factor Macri

Ante las idas y vueltas en la relación tensa de Milei con Macri, el libertario le bajó los decibeles al ruido político que se generó a raíz de los efectos del embate opositor de la semana pasada en el Congreso.

“El expresidente es una figura importante. Siempre el presidente Milei lo reconoce como tal. Hay temas en los que tenemos más coincidencias con él y otros en los que no”, dijo Bornoroni.

“Ojalá él siga apoyando las reformas que necesita el país, como lo hizo con la ley Bases”, subrayó el diputado de LLA tras los movimientos zigzagueantes del líder del PRO, que quedaron expuestos en la semana negra de Milei en el Parlamento.

Por su parte, un amarillo que sigue de cerca los pasos de Macri aportó su crítica. “Apretó para ser él el centro y luego se desmarcó de la jugada”, señaló la fuente ante los tuits del expresidente tratando de aclarar que él no bajó línea a los senadores del PRO por el apoyo al aumento en las jubilaciones.

En tanto, en Diputados, dejó expuesta la interna de su partido por el rechazo al DNU de la Side en su pelea con el entorno del Presidente. “Le apunta al pararrayos, pero no a la iglesia”, comentó con ácida ironía una voz del PRO.

Veto presidencial

Ante el veto de Milei a la nueva ley de jubilaciones, el bloque de Pichetto salió a ratificar el apoyo “a la ley que busca recomponer los ingresos de los jubilados y darles previsibilidad”.

Al rechazar el ataque libertario acusándolos de ir en contra del equilibrio fiscal, la bancada opositora señaló que “las amplias mayorías que respaldaron esta medida, enviaron un mensaje inequívoco de legitimidad que el Gobierno no debería ignorar”.

En su réplica, le pidieron a Milei que “revise los 32 regímenes especiales que representan unos 4.7 puntos del PBI. Ahí puede encontrar fondos suficientes para compensar lo que perdieron los jubilados por el 20,6% de inflación de enero, tal como prevé la ley que vetó”.

En igual sintonía, Brouwer de Koning (UCR) afirmó: “El Ejecutivo tiene la facultad de vetar de forma parcial o total, pero esta ley tiene mucha legitimidad. Una ley que ha logrado mayoría agravada. La legitimidad es muy fuerte”.

“Nosotros hemos actuado con mucha responsabilidad fiscal y con mucho criterio técnico, por ende, no vamos a cambiar el criterio”, sentenció la radical, quien se sumó a la demanda opositora de que Milei se enfoque en los gastos tributarios. “Tenés plata de donde sacar. El tema es que no se quiere tocar eso; se quiere tocar a los jubilados, a la educación”, fustigó.

Por su parte, Rodríguez Machado expresó que “el PRO no votó esa ley (por la reforma a la movilidad jubilatoria)”. “Coincidimos en que la vete”, dijo al argumentar que “es el gobierno el que tiene esta facultad que se la dieron los votos”.

“Los que votaron fueron los que hicieron pelota el sistema previsional”, así apuntó contra el kirchnerismo y su política populista “para liquidar al sistema jubilatorio argentino”.

En defensa de la medida dispuesta por Milei, Bornoroni enfatizó: “La máxima prioridad del gobierno es cuidar el superávit. El presidente está en su derecho de vetar los proyectos que atenten contra el superávit. No podemos volver al pasado”.