“Fui coherente a lo largo de toda mi carrera”

Es sábado al mediodía y Gustavo Tobi no sale de su asombro. “No me esperaba algo así”, le dice a PERFIL CORDOBA refiriéndose a la despedida que el viernes le organizaron en Canal 12, en el último día al frente de Noticiero 12. Las muestras de afecto que recibió el periodista, después de desempeñarse 51 años en ese canal, excedieron a sus compañeros y se extendieron a colegas de otros medios y a la gente, que convirtió su despedida en tendencia en Twitter.

“Me voy como quiero. Cumplo un ciclo en plenitud y dejo mi lugar en buenas manos, porque Noticiero 12 es un caso único, es una aplanadora. No hay registros de que un noticiero sea el programa más visto durante tantos años”, dice. A lo largo de ese viernes, en el programa especial que organizaron para su despedida, alguien dijo que “Tobi era Canal 12”. “Decir eso es muy exagerado, pero después de una vida acá, es lógico que la gente logre esa identificación”.

—¿Cómo calificarías tu trayectoria?

—Yo siempre fui coherente, ha sido una trayectoria equilibrada, firme, sin concesiones en todo lo que consideré que no era correcto, o lo que yo creía que era mi verdad, que siempre es subjetiva.



—¿Te considerás un periodista polémico?

—Muchas de las cosas que digo son polémicas, pero no por eso me considero polémico. Todas las críticas que recibo, si vienen con fundamento y buena fe, las acepto. De hecho, aprendí más de las críticas que de los elogios.

—Te lo pregunto en función de la denuncia por tus dichos en el programa del Lagarto

—Ya aclaré el tema: puede haber sido una alegoría un tanto fuerte, pero yo no estaba hablando de matar a nadie.

—¿Vas a seguir ligado al periodismo con tu programa de Canal C o hay algo más?

—Sigo con mi programa, pero no sé, puede surgir algo más. Me han invitado a dar clases y también a hacer cosas a través de las redes sociales. Ya veremos.