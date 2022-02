"Fui un privilegiado"

Maximiliano Comba cumple años el 16 de enero. Si bien todos los cumpleaños son especiales, hubo uno que nunca olvidará. Fue cuando cumplió 25 y se encontraba de pretemporada en el predio de AFA, en Ezeiza, con el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata. Estaba lejos de su familia, algo muy importante para este oriundo de la pequeña localidad cordobesa de La Cautiva. Recibía mensajes de sus familiares y amigos, pero él tenía que entrenar. En un momento, mientras estaba acostado durmiendo la siesta, un compañero lo despertó y le dijo que Diego lo llamaba. Sí, Diego es Diego Armando Maradona, que por ese entonces era su entrenador en el elenco platense. Lleno de nervios, fue hasta una sala donde había futbolistas jugando a las cartas y otros en la Play. En el medio estaba Maradona, que lo esperaba con un regalo: un perfume.

Comba, de 28 años, es una de las incorporaciones que concretó Belgrano para esta temporada y ha sido importante en las dos presentaciones del ‘Pirata’, en el inicio de la Primera Nacional, ingresando en el segundo tiempo.

El mediocampista –surgido de las infantiles de Estudiantes de General Levalle y luego con pasos por San Martín de Vicuña Mackena y Recreativo de Jovita hasta llegar a Estudiantes de Río Cuarto y explotar todo su potencial– es muy tímido. Le gusta andar en el campo y cada vez que puede se da una vuelta por allí, para estar con los suyos. Por eso, todo lo vivido en ese 2020 con Maradona en su entorno fue muy fuerte.

“Esa experiencia fue hermosa. Me quedo con unos recuerdos muy lindos que me tocaron vivir en ese paso de Diego por Gimnasia. Lo

disfruté muchísimo, traté de aprender. Era muy lindo tenerlo con nosotros en el día a día. Me quedó un recuerdo hermoso y siempre voy a decir que soy un privilegiado por haberlo tenido como técnico”, le confiesa a PERFIL CÓRDOBA.

Comba recuerda que en La Cautiva sus amigos estaban maravillados con que Diego sea su entrenador, aunque no lo podían creer. Incluso él “no caía”. A propósito, relata: “Yo no me daba cuenta en el lugar que me tocaba estar. Aunque disfruté muchísimo estar al lado del más grande de la historia del fútbol. Realmente fui un privilegiado”.

Maradona asumió como entrenador de Gimnasia en septiembre de 2019. Las imágenes de aquella presentación recorrieron el mundo y aún hoy en Youtube tiene millones de reproducciones. Cuando el otrora capitán de la Selección argentina da esa vuelta olímpica simbólica saludando a los hinchas del ‘Lobo’, el cordobés está todo el tiempo a su lado, en el costado izquierdo. Es más, en la histórica foto de esa jornada del ‘Pelusa’ con sus dirigidos, Comba también está al lado de él tocándole la rodilla zurda.

Días inolvidables. Recuerdos que le quedarán para siempre al ahora volante de Belgrano. Incluso la tristeza de cuando se enteró que Maradona había fallecido.

“Justo esa semana me volví a Estudiantes, a jugar los playoffs por el ascenso. Me vine un lunes y él falleció, creo, un miércoles. Fue muy chocante, triste. Los chicos me contaban lo que estaban viviendo. Fue muy fea esa semana”, relató.

ESTAR EN CÓRDOBA

Maxi Comba considera que su retorno a la provincia para jugar en Belgrano es muy importante para su carrera y para estar cerca de su familia. A propósito, explicó: “Para mi carrera es muy importante este paso a Belgrano. El objetivo es claro: tratar de buscar el ascenso. La vara está altísima, hay un gran plantel, un club muy grande y por eso no podemos esquivar que vamos en busca del ascenso. Vamos a tratar de lograr el objetivo desde ahora, por eso fue importante arrancar ganando”. Además, le dijo a este medio: “Es importante estar acá, me siento bien, a mi familia le queda cerca para venir, y eso influyó. Estar cerca de la familia siempre ayuda”.



TRAYECTORIA: ◆ Estudiantes de General Levalle

◆ San Martín de Vicuña Mackena

◆ Recreativo de Jovita

◆ Estudiantes de Río Cuarto

◆ Gimnasia y Esgrima La Plata

◆ Newell’s

◆ Belgrano

SEGUIR EN LA SENDA DEL TRIUNFO

Belgrano tuvo un gran inicio del torneo, ganando los dos primeros partidos. Y esta noche, desde las 20, estará recibiendo en el estadio Julio César Villagra a Estudiantes de Buenos Aires por la tercera fecha de la Primera Nacional. El elenco de Caseros llega a este juego con dos empates consecutivos. El árbitro del cotejo será Nicolás Ramírez.