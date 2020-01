Un golazo a los prejuicios

“Es una machona que juega al fútbol”. Tantas veces siendo una niña lo escuchó. Frases hirientes, pero que ella, inteligentemente, hizo oídos sordos a esas malas lenguas. Y se forjó un camino dentro de esa pasión que llevaba adentro. Un camino que no fue fácil, pero con el apoyo familiar logró avanzar. Y tanto es así, que en las últimas horas coronó parte de un sueño que hasta hace tan sólo un par de años parecía imposible para cualquier nena que anhelara con jugar al fútbol. Pero, Catalina Primo, a sus 19 años, lo conquistó: se transformó en futbolista profesional.

Desde pequeña “Cata” se destacó con la pelota en los pies, jugando, porque de eso se trataba: de jugar. Tenía tan sólo dos años cuando le regalaron una pelota y jamás abandonó ese juguete maravilloso. A los cinco años se sumó a las filas de 9 de Julio de Río Tercero, y aunque no eran pocos los que la miraban extrañados por verla entre nenes jugar al fútbol. No obstante, cuando veían que encaraba y eludía rivales, comenzaron a silenciarse esas prejuiciosas lenguas. Desde aquel momento fue logrando esa condición.

Sin embargo, a los 12 años no pudo seguir jugando con sus compañeros, debido a que la liga regional no la habilitaba a jugar. Fue un golpe, claro. Pero no se “apichonó”. Nada de eso. Se fue con su pasión por la pelota a jugar a la localidad de Hernando, a jugar en un equipo de mujeres en torneos comerciales con chicas más grandes. Fue muy feliz en el club Libertad. Siguió dando de qué hablar con su juego. Y a los 18 años optó por llevar sus anhelos a Córdoba. Y en la liga cordobesa jugó en Instituto, Racing de Nueva Italia, donde fue campeona en el 2018, y el año pasado vistió la casaca de Talleres.

Tantas cosas. Y esta semana que pasó firmó contrato como futbolista profesional en el bicampeón del fútbol argentino: Club Deportivo UAI Urquiza. ¡Golazo!

Una meta forjada de niña. “Estoy logrando un sueño que desde muy chica quería, ser profesional en el fútbol, y que a mi corta edad lo empiece a concretar me pone muy contenta. Cuando firmé el contrato me decía un poco que no lo podía creer, el haber llegado hasta acá, y al mismo tiempo, sé que me esforcé mucho. El esfuerzo paga, muchas horas de entrenamiento, de buscar perfeccionarme para ser mejor. Me queda mucho por aprender. Fue una mezcla de sensaciones lindas”, relató “Cata” en diálogo con PERFIL Córdoba desde Buenos Aires, donde ya se sumó a los entrenamientos en el equipo ‘universitario’, donde tendrá como compañeras a Catalina Ongaro y Belén Taborda, con quienes compartió un tiempo en Talleres. “Son mis amigas y está lindo volver a compartir equipo con gente que querés”, relata emocionada.

La admiradora de Cristiano Ronaldo, agrega: “Me acuerdo de cada club por el que pasé, me acuerdo hasta de la canchita de mi barrio. Si me pongo a mirar todo lo que pasé, y costó, por los prejuicios de aquel tiempo, que hoy casi no existen, y está muy bueno, me da un orgullo tremendo saber que pude llegar hasta acá, que no me importaron las trabas que me impusieron”.

- ¿Cómo superaste esos prejuicios que viviste de chica?

- Era una ciudad chica, pero supe con respeto afrontarlos. Lo sigue habiendo, obviamente, pero creo que ahora un poco de respeto me gané.

Y claro, se lo ganó y con creces. Tanto es así, que Catalina Primo es en la “capital nacional del deporte”, como se refieren en Río Tercero, un motivo de orgullo.

Desde el 2017 Primo es habitué a las convocatorias de la Selección juvenil argentina.

“En Talleres recuperé valores”

Catalina Primo en el fútbol femenino de la Liga cordobesa pasó por las filas de Instituto, Racing de Nueva Italia y Talleres. En el club de barrio Jardín estuvo durante todo el 2019, con destacada actuación, que provocó que fuera, nuevamente, convocada a la Selección argentina sub-20, y sea considerada para sumarse a la UAI Urquiza.

“De cada equipo aprendí algo, cosas buenas y cosas malas. Cosas malas que yo no quería en mi carrera futbolística. En Talleres recuperé muchos valores que había perdido, quizás, como persona y también me formaron. Aprendí mucho en Talleres y es un club al que volvería”, relató la futbolista riotercerense.

Y sobre sus nuevos desafíos expresó: “Tengo nuevos objetivos. Aprender, aprender. Más ahora que estoy rodeada de chicas que tienen roce internacional, hay jugadoras que juegan en la Selección nacional. Por eso, aprender, aprender y dar lo mejor de mí”.