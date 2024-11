Gastón Taratuta: “le tengo mucha fe al pueblo argentino: está apostando a un modelo y está aguantado firme”

Netflix, Facebook y X son desarrollos tecnológicos globales que conectan y vinculan, pero en su comienzo fueron simples ideas que necesitaron ser financiadas. Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph Holding, es reconocido por traer esas empresas a la Argentina y también a otros 100 países emergentes del planeta.

Taratua estuvo en Córdoba invitado por la Universidad Siglo 21, quien lo distinguió como “Empresario Líder”. En el evento, el fundador de la universidad, Juan Carlos Rabbat, sostuvo que “siempre vemos a los empresarios como apropiadores y no como generadores de riqueza. Los empresarios como Gastón son elegidos. De la nada, con 5 mil dólares, fundó un holding que factura 2 mil millones de dólares. Son genios que están dotados con un talento singular”.

Luego de recibir la distinción, Taratuta expresó que “no se puede ser reconocido sin un gran equipo. Me voy lleno de Córdoba. Siempre he puesto pasión en lo que hago. Éxito es igual a satisfacción. Y satisfacción es tener claro lo que uno quiere, es poder hacer lo que le gusta. Para que la empresa funcione hacen faltan cuatro ingredientes: compromiso, compromiso, compromiso. Y lo más importante de todo es el cuarto: no olvidarse de los tres primeros”.

En una entrevista exclusiva con Perfil Córdoba, Taratuta recordó sus primeros pasos como emprendedor, impulsado por un jefe que, al despedirlo, lo desafió a convertirse en empresario con apenas 5.000 dólares en el bolsillo y una familia a cuestas.

-Me da la sensación que te hiciste empresario. Estabas más cómodo en un puesto gerencial.

-Sí. En algún momento tuve ese desafío, luego de que un jefe me dijera que tenía dos noticias para darme: no te necesitamos más, vas a tener que ser emprendedor. Ese fue mi comienzo, diríamos que fue el comienzo de Aleph.

-Te podríamos presentar como la persona que trajo Netflix, X (Twitter) y Snapchat entre otros a la Argentina...

-Si no era yo quizás lo hacía otro. Hoy todos los productos se están globalizando. Nosotros tuvimos la chance de ver que en el mundo se daba esta transformación digital clara en consumo de contenidos, comercio electrónico y publicidad digital. Cuando comenzamos no era ni el 1% de los presupuestos de las empresas. Estuvimos parados en el comienzo de la ola y llegamos a la cresta. Nos sentimos responsables con el equipo en haber educado a la Argentina en lo que es marketing digital, algo que hoy no es discutible. A Netflix lo introdujimos en el 2011, cuando la categoría de streaming era algo súper nueva.

-¿Cómo calificás hoy a X hoy? ¿Te sentís cómodo hacia dónde va la red?

-Es una fuente de innovación, de conversación. Me identifico bastante con el tema de la fricción y el caos. Son arbitrajes de oportunidades.

-¿Cómo ves al gobierno argentino? Parece que les gusta tensionar todo.

-Yo no vivo en Argentina, pero tengo mucha pasión por el país, pese a que me fui hace 26 años. Yo le doy crédito al tema de la innovación. Me parece que el soberano, el sufragante, se manifestó a través de su voto por una necesidad diferente y el presidente supo cautivar eso. Es un presidente con un norte claro sobre el tema de la macroeconomía. Aquí el presidente tiene toda la intención de ordenar la macro y provincias como Córdoba muestran superávit fiscal, tienen su economía propia. La industria del conocimiento en Córdoba ha crecido mucho. Son 23 países dentro de Argentina. Hay que darle una oportunidad a lo que esta nueva generación de hacedores plantea. No digo de políticos porque Milei no es político.

-Sorprende la calificación de Milei como un hacedor y no como político.

-Me parece que el hombre es un ejemplo de innovación y de emprendedurismo. Pensá que de la nada una persona que es técnicamente dotada en un segmento, que es la economía, -no lo vas a escuchar hablar de otra cosa- tiene una idea y logra ser presidente. Pensá en los partidos políticos centenarios… este tipo creó algo y fue presidente. Milei soñó en grande, hay que soñar en grande. Conozco mucha gente que trabajó 30 o 40 años para ser presidente y no llegó.

-¿Argentina va en un camino de desarrollo o se está quedando lejos del mundo?

-En mi humilde opinión, Argentina abrió un frente nuevo que es el petróleo, el gas y el litio. Si mañana el país tiene un invierno con la soja, con saldo negativo, este nuevo frente va a responder. Esa es una clave, pero debe ser una política de Estado y no de gobierno. Mañana puede estar Milei, que ojalá se quede para poder concretar su proyecto, siempre digo que cuatro años no es nada para hacer algo. Argentina exporta el 18% de su PBI y de ese universo el 40% es agro. Este nuevo segmento es una ventana nueva para aprovechar. Si Milei logra acomodar la economía y la inflación, dando previsión, un inversor podrá venir a la Argentina y sabe que se podrá llevar las ganancias.

-Eso se lo escuché mucho a empresarios tecnológicos, le piden a los gobiernos que elijan qué hacer pero que no lo cambien por 10 años.

-Es clarísimo. Mirá: si llego a tu casa y donde tiene que estar el living hay una cama, y donde está la pieza hay una cocina, está todo dado vueltas. Creo que hay muchas cosas interesantes, como el RIGI que da previsibilidad y seguridad jurídica al inversor, cuando se salga del cepo habrá más garantías, si Argentina vuelve al crédito pese a ser un defaulteardor serial vamos a estar en un mejor escenario. Le tengo mucha fe a la Argentina, le tengo mucha fe al pueblo argentino que está apostando a un modelo. Está aguantando firme. Hay gente que está sufriendo pero hay una realización de la economía, un equipo de gobierno que está logrando eso.

Educando al mundo en marketing digital

A través de su programa Digital Expert, Aleph ha capacitado a más de 250 mil personas en marketing digital en más de 100 países. Según el CEO, la misión de Aleph es “ecualizar la accesibilidad” al conocimiento digital, llevando educación a lugares remotos y ofreciendo herramientas para que las personas escalen en sus carreras.

-Con el Digital Ad, los cursos que lanzó Alpeh para dar educación gratuita en marketing digital llegan a toda Latinoamérica ¿Qué resultados tienen con esa experiencia?

-Hoy Digital Expert está presente en más de 100 países y ha capacitado a más de 250 mil personas. Terminaron ese curso de tres meses unas 28 mil personas. Nosotros lo hicimos para darle muchas más herramientas a las personas, para ayudar a que puedan escalar. Y hay mucha gente a la que le dimos una esperanza para luchar por algo nuevo.

-A los grandes empresarios tecnológicos siempre se le reclama un aporte a la sociedad ¿este podría considerarse que es el de Aleph?

-Yo creo que eso surge desde que uno se levanta con convicciones, con esperanzas, de amar lo que uno hace. Siempre hay que buscar lo que a uno le gusta, la pasión. Algo que no es fácil encontrarlo. Un amigo me contactó el otro día y me dijo: Aleph es una plataforma para dar cariño. Dar educación a las personas en África, en el continente americano, gente en la Cordillera, que no habían tenido la posibilidad, eso no tiene precio.