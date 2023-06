Gastón Toro: “Juez va a crecer, pero no le alcanzará para ganar”

El consultor político Gastón Toro (Grupo Feedback) compartió los números de su último informe, donde el candidato oficialista para la gobernación, Martín Llaryora, le saca una considerable ventaja a su principal oponente, Luis Juez. En ese sentido, Toro sostuvo que “Juntos por el Cambio y Luis Juez van a crecer en las últimas dos semanas pero no le va a alcanzar, es muy difícil que ocurra un final cabeza a cabeza”.

El trabajo que realizó Grupo Feedback evalúa más de 6.000 casos presenciales, “un número muy consistente en toda la provincia y se trata de entrecruzamiento de datos de varios informes que han solicitado partidos o candidatos de diferentes fuerzas políticas”, sostuvo Toro en ‘Con el diario del lunes’, la coproducción entre Perfil Córdoba y Punto a Punto con Canal 10 (lunes a las 20).

“Hoy, Llaryora está 17 puntos arriba de Juez: 38,8% contra 21,2%. Entre el crecimiento de Juntos por el Cambio y la baja de Hacemos Unidos por Córdoba, la diferencia puede quedar en los 12 o 13 puntos”, añadió Toro.

Además, la consultora midió la intención de voto para presidente de Juan Schiaretti por primera vez. En ese sentido sostuvo: “Javier Milei no tiene techo, pero lo interesante es que cuando irrumpe Schiaretti lo desplaza algunos puntos abajo -de 25% a 22%-, y sí desplazó mucho a Patricia Bullrich, a quien dejó en el quinto lugar con 8%”, explicó.

Desde el punto de vista de Toro, el gobernador de Córdoba no se sumará a Juntos por el Cambio, ya que se trató de una estrategia de Horacio Rodríguez Larreta. “Por supuesto que quien se benefició fue Schiaretti porque lo ha posicionado a nivel nacional, al haber sido noticia la semana pasada”, sostuvo.

En cuanto a la performance presidencial de Schiaretti sostuvo que “falta poco para el cierre de listas y creo que va a presentar su fuerza, que con su caudal electoral, sacaría unos 25-30 puntos en la provincia, y con los aliados no kirchneristas en otras provincias puede sumar unos 3 puntos más”.

Toro añadió que el escenario político que se configura en Córdoba no es positivo para ninguna de las dos alianzas mayoritarias, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. “Ayudan a que Javier Milei no tenga techo. Estoy convencido de que el Frente de Todos no va a llegar al ballotage, pero si JxC sigue con estas peleas internas a puertas abiertas, no es descabellado que el dirigente libertario pueda ganar en primera vuelta”, añadió.

Tanto para los comicios provinciales como nacionales, un punto llamativo de los resultados, es que a la gran cantidad de indecisos se le agrega un alto porcentaje de intención de voto nulo o en blanco: “Es una foto del malestar social, porque es gente que va a votar. En todos los estudios nos da entre 9 y 11 puntos”.