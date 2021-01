¿Gill a Educación?

Los rumores comenzaron a tejerse a partir de encuentros -privados y en público- entre la cúpula del ministerio de Obras Públicas con el de Educación a nivel nacional. Esto, sumado a que en la semana amagó con reflotarse el reclamo del regreso de los chicos a las aulas en marzo, el anuncio del propio ministro Nicolás Trotta de que esto sucederá porque en febrero se vacunará al personal educativo y la resistencia de algunos gremios docentes que son afines al Gobierno nacional, armaron un combo que podría volver a poner en el ojo de la tormenta al titular de la cartera educativa. Y en Córdoba, un dirigente del PJ deslizó la posibilidad de un desembarco de otro oriundo de estas tierras al despacho principal de Educación: Martín Gill. “Hablaron él y Trotta últimamente, pero eso no quiere decir nada. Igual, quién puede poner en duda que Martín viene del ámbito académico y reúne las condiciones”, contó otro peronista en la semana. Por su parte, otro dirigente local fue más allá y agregó una observación sobre cómo se desinfló rápido después del caso Donda ese espacio que habían lanzado la titular del Inadi, el ministro de Educación y otros dirigentes. Y al que había sido invitada Natalia de la Sota.

Críticas a Picat en la manifestación del campo contra Nación

El conflicto entre el Gobierno nacional y el campo por el maíz fue otro de los temas de la semana con un reclamo que en Córdoba se hizo sentir en varios puntos de la provincia. Uno de ellos fue en Jesús María, que en 2008 con el corte de Sinsacate se convirtió en uno de los de mayor convocatoria nacional. En esta ocasión, las críticas llegaron también al intendente de Jesús María, el radical Luis Picat. Una de las asambleístas, con peso y familiares dentro del Municipio, lanzó en su discurso: “me gustaría saber dónde está mi intendente, el que nos representa. Por lo tanto, como no está y no lo veo defendiéndonos, propongo que vayamos todos, junto a los comerciantes, a la casa de nuestro intendente y qué le pregunte qué hace con la plata de nuestros impuestos”. El video se hizo viral en los grupos de WhatsApp del norte a través del portal Noticias Jesús María y rápidamente generó comentarios por la postura de Picat. “Está en la interna radical, pero es peronista con Juan (Schiaretti) y Alberto (Fernández)”, escribió un importante dirigente del norte provincial en el chat.

Respaldo PRO a Schiaretti por el “no” a las restricciones

La decisión del gobernador Juan Schiaretti de no aplicar el toque de queda sanitario como herramienta para contrarrestar el crecimiento de casos de coronavirus tuvo impacto nacional. Y nadie quiso quedar afuera de alguna consideración al respecto. Este fue el caso de varios dirigentes del PRO, entre ellos, la senadora Laura Rodríguez Machado y el flamante titular del partido, el exdiputado nacional, Javier Pretto. En un breve comunicado que difundieron por separado, ambos respaldaron la decisión del gobernador con el argumento de preservar las fuentes de trabajo.

El FdT local sigue recibiendo ministros nacionales

El viernes arribó a Córdoba el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, y mantuvo varios encuentros, entre ellos, una firma de convenio con el gobernador Juan Schiaretti, de la que también participó la ministra de Promoción y Empleo, Laura Jure, y una recorrida posterior con la funcionaria. Dato: cuentan que al Panal, Ferraresi llegó acompañado por el senador Carlos Caserio, algo que no cayó del todo bien en el Centro Cívico. Más tarde, el ministro encabezó una entrega de Procrear con funcionarios provinciales y municipales y una reunión con los integrantes locales del FdT. En ese encuentro, en el que hubo fotos personales y grupales varias, y donde estuvieron, entre otros, Caserio, la diputada Gabriela Estévez y los sindicalistas, Juan Monserrat y Pablo Chacón, el líder de los mercantiles pidió planes de vivienda para el sector obrero y se mostró crítico con lo que fue el programa durante la gestión de Macri. “Le fue franco y pidió que el Procrear esté al alcance de los trabajadores y no sea una herramienta propia de la usura como pasó en los cuatro años de Cambiemos”, contó una persona presente en la reunión que además agregó que el titular de Agec empezó a sumar respaldo empresarial.

Carasso y el ejemplo de lo que le ocurrió a un colega…

La situación es la siguiente: si como todo se presume, Mario Negri es candidato a senador nacional por JxC y pasa de la Cámara baja al Senado en el Congreso, se abre un lugar en Diputados. El tema es que, con ese avance de casilleros que se puede dar en diciembre de este año, al que le tocaría ascender y quedarse con un escaño es al intendente de General Cabrera, Marcos Carasso. Bueno, parece que al hombre del sur no lo convence mucho la idea de dejar sus pagos y lo dicen varios que lo sondearon esperando verlo entusiasmado. Dicen que no lo desvela y que hay algo de preocupación por lo que se viene. Es más, algunos sostienen “no quiere que le pase lo de (Gabriel) Frizza en Jesús María. Se fue allá, tiene que pegar la vuelta en diciembre y está complicado no solo para construir, sino para sostener”.