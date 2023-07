Gill buscó mostrar reacción tras reproche postelectoral

El departamento San Martín fue uno de los territorios en los que Hacemos Unidos por Córdoba obtuvo una magra cosecha electoral. Allí, con las omnipresentes figuras del actual intendente Martín Gill y el actual Ministro de Industria, Eduardo Accastello, se esperaba una mejor performance en las urnas. Por tal motivo hubo “tirones de oreja” para los dos dirigentes.



En un intento de mostrar reacción, al otro día de los comicios Gill fijó la fecha de elección municipal: el 1 de octubre.



Gill no puede ir por un nuevo mandato porque la Carta Orgánica lo impide y hay un importante número de candidatos peronistas anotados, entre ellos Nora Bedano, Accastello, Marcos Bovo, Eduardo Rodríguez, Luis Negretti, Rafael Sachetto, Juan Carlos Zazzetti, Néstor Mojica, Pablo Rosso y José Carignano.

Los desarrollistas, molestos con De Loredo

Los candidatos a intendente de la ciudad de Córdoba expusieron en el evento organizado por la Ceduc (Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba). Daniel Passerini y Rodrigo De Loredo tuvieron su momento frente al público.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de algunos de los presentes al escuchar a De Loredo exponer sin ninguna presentación que complementara la exposición. “Pareció improvisado”, dijeron algunos desarrollistas. De Loredo se excusó diciendo que no tuvo tiempo de preparar nada “por la intensidad de la campaña”.



Pero eso no fue todo. Hubo rumores de que existieron “pedidos” para que Passerini hablara sin presentación de fondo, algo que desde el entorno del actual viceintendente no aceptaron bajo ningún aspecto. “Si ellos no prepararon nada es problema de ellos, no nuestro”, dijeron desde el entorno de Passerini.

Elorrio frenó “el trámite” que pretendía Schiaretti

Entre la tropa de Encuentro Vecinal reconocieron que se lo vio eufórico al exlegislador Aurelio García Elorrio, quien -por estos días- se convirtió en uno de los férreos custodios del voto opositor en el marco del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales.

Ante las inconsistencias que se detectaron en la constatación de las actas, García Elorrio se erigió en uno de los impulsores de la apertura de las urnas para el recuento de las boletas en la mesa de incidencias. Cómo será su insistencia que hasta se ganó el descontento de los otros apoderados de la oposición. “Esto demora el proceso”, dijeron.

Para el vecinalista es todo un logro, según comentan en su círculo más próximo, el haber frenado la presión schiarettista para que el escrutinio definitivo sea un “trámite rápido”. “Schiaretti quería finalizar cuanto antes el escrutinio para proclamar a Llaryora y poder lanzar su campaña nacional”, cuestionó un vecinalista que sigue los pasos de su referente provincial.

De todos modos, la justicia electoral dispuso incorporar ocho mesas de validación adicionales a las 10 iniciales y se sumó el domingo en una continuidad ininterrumpida de la actividad para acelerar el escrutinio definitivo.

¿Massa será el Kirchner de Duhalde?

El evento que organizó la Fundación Mediterránea en la Estancia Belgrano para presentar a los economistas que acompañan al presidente de la entidad, Carlos Melconian, en la elaboración de un plan económico, dejó mucha tela para cortar.

Hubo coincidencia entre los hombres de negocios: la candidatura de Sergio Massa sorprendió pero no asustó a nadie (los mercados reaccionaron bien).

¿Qué esperan del ministro de Economía? En estricto off, algunos empresarios fueron al hueso: consideran que Massa puede “cambiar” (una constante en su carrera política) y convertirse en “el Kirchner de Duhalde”. “No tengas dudas de que lo puede hacer. Ahora se lo ve tranquilo y hasta se banca que Cristina diga que su candidato era Wado y no él. Pero si llega a presidente, no sé qué puede pasar”, dijo un empresario. Y añadió: “Creo que en el kirchnerismo no midieron bien la posibilidad de que Massa gane las elecciones. Puede pasar lo mismo que hizo Néstor con Duhalde. Nadie duda de eso”.

Las sorpresas de las listas PASO

En la primaria de Juntos por el Cambio se presentaron tres listas de precandidatos a diputados nacionales, según el registro en línea de la Cámara Electoral Nacional, aunque se advierte que están en proceso de aprobación.

A las listas “La Fuerza del Cambio” de Patricia Bullrich (con Luis Picat) y “El Cambio de Nuestras Vidas” de Horacio Rodríguez Larreta (con Pedro Dellarossa) se suma una tercera bajo el nombre “Dignidad Radical” que lleva a Juan Carlos Forneris al frente del tramo legislativo.

El FIT-Unidad competirá con dos listas encabezadas por dirigentes cordobesas que en las elecciones provinciales fueron juntas en una misma nómina. La interna nacional es más fuerte. Luciana Echevarría va por “Unidad de Luchadores y la Izquierda”, mientras que Liliana Olivero encabeza “Unir y fortalecer la Izquierda”.

Otro dato llamativo es que hay dos listas bajo el paraguas de “La Libertad Avanza”, pero sin PASO. Por una cuestión legal, que se dirime en la Justicia Federal, la nómina respaldada por Javier Milei se inscribió como “Viva La Libertad” y lleva a María Celeste Ponce y Gabriel Bornoroni. No obstante, todavía no fue aprobada. Por otro lado, se presentó “La Libertad Primero”, encabezada por Santiago Piñeiro, la cual fue aprobada.

Equipo que gana no se toca

Con esa frase futbolera, adaptada a la política, se comentó el pasado viernes –durante el lanzamiento de la temporada invernal en la Provincia– que el actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Alejandro Lastra, podría continuar en ese cargo tras el recambio de autoridades con la asunción de Martín Llaryora.

Lastra asumió hace dos meses, ante la renuncia de Esteban Avilés, quien volverá a la intendencia de Villa Carlos Paz. Trabaja en la Agencia desde que fue creada por José Manuel de la Sota hace 24 años y conoce su funcionamiento “al detalle”, aseguran quienes comparten tareas con él. “Además –agregan– tiene agenda, es valorado por el sector privado y sus contactos exceden los límites provinciales y nacionales, ya que es uno de los funcionarios que asisten habitualmente a las ferias internacionales”.

“Si se evalúa su experiencia, capacidad de trabajo y conocimiento de la industria del turismo, debería ser número puesto para continuar, pero esto es política, así que no se puede aventurar nada”, dijo el interlocutor mientras daba cuenta de una empanada.

Marianacci y un ‘palito’ para Juez

En la semana que pasó se presentó el Distrito Centro Histórico, que busca revalorizar los espacios más emblemáticos del centro. Del evento formaron parte funcionarios de la Provincia y la Municipalidad. Cuando llegó el turno del Subsecretario de Gestión de la Municipalidad, Guillermo Marianacci, no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un ‘palito’ a Luis Juez.

“Hemos realizado muchas obras que no se ven, particularmente en el centro, de infraestructura, más allá de que algunos candidatos digan que sólo pintamos paredes”, sostuvo el exfuncionario de Juez. En su breve discurso a los presentes dijo en dos oportunidades: ‘Hay que destacar el muy trabajo que viene realizando el ‘gobernador Llaryora’”.