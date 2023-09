Giordano: "Esto va a generar un fogonazo de inflación que lo altera todo"

“Mucho no nos hemos puesto a ver el número fino, hay que ver cómo se aplica. Es un problema, yo marco puntos muy problemáticos, como esto de vapulear el federalismo. Es un problema porque tomas una decisión de estas magnitudes sin evaluarlo y sin consulta, de manera intempestiva con presupuesto en ejecución, es grave. De todas maneras, como no sabemos el impacto final de la inflación, que es el otro efecto, tampoco podemos tener conclusiones determinantes”.

La definición del ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, llega luego de que se concrete la decisión de la Nación de subir el mínimo no imponible de Ganancias para los trabajadores que perciban hasta $1.770.000 durante lo que resta del año. La medida se complementó con un proyecto que ya logró media sanción en el Congreso de cara al 2024.

Para Giordano, se trata de una decisión que, al margen del efecto en las arcas de provincias y municipios, tendrá un gran impacto en términos de inercia inflacionaria:

“Creo que esto va a generar un fogonazo adicional de inflación que altera todo. Hay que ver la sumatoria de todos los efectos, que juegan en muchos sentidos. El recorte para la Provincia puede ser menor por efecto de la inflación que va a licuar mucho. Incluso puede licuarlo todo si el golpe inflacionario es mucho”, dice.

Y trae a colación otro “manotazo” de la gestión nacional. “El no cumplimiento de una ley que Massa negoció con el bloque nuestro, en el Presupuesto del año pasado, para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, suma $75.000 millones que deberían haber mandado y no mandaron. La ley decía que debían actualizar los $1070 millones que mandan, arbitrariamente Anses decidió no actualizarlo. Y si tomamos la diferencia entre lo que deberían haber mandado y no mandaron entre enero y octubre, es ese monto. La magnitud de los golpes que te pegan son enormes”.

-¿Tienen medido el impacto final de Ganancias?

-Cuando hay una inflación de esta magnitud es tan relativo todo que no nos podemos cortar las venas por Ganancias. Sin dudas que es malísimo para el sistema federal, es un antecedente malo. Se supone que la Nación no es la dueña e impone y hace lo que se le dá la gana. Pero no es el peor de los daños, lo de Ganancias es más grave por eso que por otras cosas.

-El argumento del Gobierno nacional es que Ganancias se llevó, debatió y aprobó en el Congreso.

-Sí, lo del año que viene. La quita de este año nos avisaron después de que la hicieron.

-Está bien, pero subir el mínimo no imponible es una facultad que tiene el ejecutivo.

-Sí, hasta ahí nomas porque también tocaron alícuotas, pero sí, desde el punto de vista legal es discutible. Ahora, desde el punto de vista institucional, si yo voy a tomar disposición de una medida donde la mayor parte del costo la tienen las provincias como mínimo deberían consultarlo. Avisá.

-¿Esto complica los compromisos corrientes que tiene la Provincia? Porque impacta en un trimestre particularmente sensible.

-La situación de la Provincia le permite soportar estos golpes, como decía, el de la Caja es peor que este. Pero tenemos una capacidad de ahorro grande, no es que esto ponga en riesgo poder pagar aguinaldos, pero genera perturbaciones y además, es difícil dimensionar cuánto va a ser. Diciembre queda lejísimo, en función de todas las consecuencias que tiene esto, genera un desbarajuste muy grande que hace muy difícil predecir, pero la Provincia lo puede tolerar.

-Estaba dando vuelta la posibilidad de avanzar en un reclamo por vía judicial por este tema de Ganancias, ¿eso es viable, en qué estado está?

-No, está exploratorio. No lo veo tan fácil por esto que hablamos de la facultad de modificar mínimos es del Ejecutivo. Hay que pensarlo muy bien. Sí en el tema de la Caja donde es muy evidente la violación de la norma, de forma deliberada. En este caso es más enredado.

-Hacia otro lado del mostrador, otro punto es que también tensiona la caja de los municipios porque ustedes tienen que coparticipar el 20% de Ganancias.

-Sí, por supuesto, el 20% de esto va a municipios.

-¿Han tenido llamados, consultas?, ¿Los llamaron los municipios?

-Esa relación se maneja en Gobierno (NdR: el ministerio de Gobierno a cargo de Julián López), no tengo ese termómetro, pero sí veo que permanentemente se giran adelantos de coparticipación y demás, entiendo que la situación no es de holgura. Pero vuelvo a esto, específicamente sobre Ganancias, es difícil tomar medidas preventivas porque no podemos conocer el impacto final. Con el golpe inflacionario que esto va a generar es difícil prever el efecto, porque si la inflación se dispara te crece la inflación nominal y no te das cuenta en los números. Es tal la inflación que te tapa los otros efectos.

La irracionalidad es total porque, en el mundo, el impuesto progresivo es este y los otros son neutrales o regresivos. Y en Argentina, en pos del progresismo sacas un impuesto progresivo, es bien difícil de entender. Beneficia a un universo pequeño de asalariados, que entiendo que todo el mundo esté enojado con la presión tributaria, pero en un contexto donde hay otros que están mucho peor, tomas una medida de estas que sabes que va a generar más daño, porque la inflación les pega a todos, pero más les pega a los que están abajo. Es difícil encontrar algo más regresivo que esto.

-Massa le puso fecha a la próxima corrección del tipo de cambio, a fines de octubre. Según lo que pase en las elecciones ese salto puede ser el lunes 23 de octubre, ¿les preocupa un salto de valor del tipo de cambio oficial teniendo en cuenta el perfil de la deuda de la Provincia?

-No, la deuda es lo que menos me preocupa. El atraso cambiario le generó un enorme alivio a la Provincia. Lo que sí es tremendo como política porque devalúan después de las PASO y lo hacen tan mal que nos comimos un salto de inflación y llegamos ahora con un tipo de cambio peor que el anterior. ¿Para qué devaluaste si no mejoraste el tipo de cambio y la inflación que estaba en el 8% ahora está en el 12%? ¿Vamos a hacer lo mismo ahora? ¿Otro salto tortuoso para que la inflación que está en 12% se vaya al 20% mensual? Me preocupa el efecto inflacionario de estos errores. Para la deuda no tiene una incidencia relevante, más impacto tiene la devaluación en otros costos porque tenes que aumentar programas sociales, actualizar obra público, todo eso.

-¿Hay un vencimiento de deuda en diciembre?

-Hay uno muy chico en octubre y uno más grande en diciembre sí. Son US$ 140 millones. Tenemos casi cerrado el acuerdo con el Banco Central para que cerremos el conflicto judicial. El criterio que se aplica, que se usó con Mendoza, es que deuda no renegociada te vende el 40% de los dólares y deuda negociada el 100%. Para el de diciembre tenemos el compromiso de que nos venden los dólares. Está despejado ese problema.