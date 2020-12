Gobierno negocia con industriales para desarmar Precios Máximos

El incremento de 3,2% en el IPC de noviembre dejó el 2020 con un alza acumulada de precios de 30,9% y todo parece indicar que el año cerrará en torno al 35%. El Gobierno nacional escribió “29%” en el casillero destinado a la inflación para el 2021 en el Presupuesto. Pero el mercado ve otra cosa. Los más de 40 analistas que consulta el Banco Central para elaborar su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) consideran que la inflación del próximo año será un problema aún más grave que el actual y que podría ubicarse cerca del 47%. En buena parte, ese número lo explica el agotamiento del esquema que este año se exigió al máximo: el congelamiento de precios relativos y tarifas de servicios públicos (gas, luz, transporte) que se completó con otros fórceps al sector productivo privado, como es el programa Precios Máximos.

Con la economía intentando entrar en la senda de la recuperación y la presión contenida por los aumentos que se fueron postergando, uno de los mayores desafíos del Gobierno será calibrar las autorizaciones de aumentos de precios a bienes y servicios, sin que se desbande la inflación. Hoy, ese es uno de los aspectos que más preocupa a los industriales y comerciantes de Córdoba en general y a los que tienen fuerte vínculo con el sector alimenticio o los productos de primera necesidad, en particular. Sucede que son muchas las pymes que manufacturan líneas de productos que quedaron comprendidas por el programa Precios Máximos, que obliga a mantener las listas de precios de marzo a más de 2.400 productos. El Gobierno avanzó hace algunas semanas sacando del programa a un puñado de productos con demanda más acotada y permitió algunas subas, pero en la industria cordobesa creen que están al límite. Y advierten que si no se autorizan subas importantes que reflejen los aumentos aplazados y los por venir, o cancela el programa, habrá desabastecimiento.

“Hace unas semanas el problema era el blue y no había precio para nada. Ahora eso se calmó, pero vamos a tener otro problema si el Gobierno sigue con la historia de los Precios Máximos y los Precios Cuidados. Hace ocho meses que nos tienen los precios planchados. En algún momento van a tener que ir a los precios reales, actualizar a un 40%. Y si renuevan y no hay un salto grande para ajustar los precios, vamos a desabastecimiento”, aseveró un industrial con planta en Córdoba. El empresario recordó que sectores como el suyo -alimenticio- tiene listas de productos que se mantienen con los valores de marzo y abril: “Habilitaron subas para el vodka, el champán y algunos vinos hace un mes, pero no alimentos básicos. Es un tema realmente muy complejo que nos asusta a todos”

-¿Hay puntos de contacto con la gestión que hacía Guillermo Moreno?

-Moreno manejaba las cosas con una pistola, pero me parece que apuntaba más arriba. Manejaba las cosas más con las grandes empresas, las que controlaban el precio de los commodities y a las pymes las dejaba andar. Hoy por hoy tenemos pisada la cabeza las pymes. Se desmantela. Por el lado del sector comercial y el retail, muchas veces enfrentados con los cordones industriales y productores por la responsabilidad que le cabe a cada uno en la formación de precios, reconocen que hoy los industriales están soportando la presión de los precios contenidos.

Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara de Supermercados de Córdoba, destaca que la gestión de los precios es un tema presentado en la mesa que encuentra a los comercios, los industriales y el Gobierno. Y aunque reconoce que los programas sobre los precios pueden ayudar, también remarca que en un contexto de fuerte inflación tienen pocos resultados positivos: “En un escenario inflacionario no se pueden sostener en el tiempo. Si pasan 7/8 meses con precios congelados, el industrial no aguanta. ¿Cómo hace ese industrial para sostener la misma lista de precios si le subieron costos logísticos y tuvo paritarias? Producir a pérdida creo que no lo quiere nadie”, plantea.

En ese marco es que se encuadra la intención del Gobierno de avanzar con el desarme de Precios Máximos para dar mayor protagonismo a Precios Cuidados, un programa más específico, con menos productos y más flexible. Precios Máximos hoy tiene más de 2.400 productos enlistados, con precios al primer trimestre de este año. En tanto, Precios Cuidados es un programa que hoy casi no tiene presencia en las góndolas. Contempla listados de precios específicos, de productos puntuales, y por un tiempo determinado. Es, a los ojos de industriales y comerciantes, menos agresivo.

“Hoy lo que sabemos es que el programa de Precios Máximos se va a ir desmembrando, y de hecho ya tendría que haber pasado, pero ese desarme por etapas y categorías va produciendo algunos aumentos y algunas categorías ya salieron. El Gobierno prometió acelerar la salida del programa, pero en las últimas semanas se quedó quieto, por temor a movimientos importantes. Diciembre siempre es complejo. Eso generó malestar en el sector industrial. La intención del Gobierno era terminarlo los primeros días de enero. Cortar Precios Máximos y potenciar precios Cuidados”, comentó un empresario local. Las entidades de Córdoba ya cursaron pedidos de audiencia para conocer más en detalle cómo sería la nueva etapa de Precios Cuidados, pero aún no recibieron respuesta. Y aunque la intención de industriales es que el Gobierno defina el fin de Precios Máximos, otra alternativa sería su continuidad, en el esquema actual, pero con precios actualizados a noviembre. “Eso descomprime, pero a la solución de fondo no se va por ese camino”, dice un comerciante local.