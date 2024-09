Gonzalo Requena y la ilusión de la Gloria: “sería algo muy lindo entrar en una copa”

En Alta Córdoba hay ilusiones que viajan desde el terreno de juego a las tribunas del Monumental y se expanden por sus calles. Es que Instituto, que en el 2022 rompió el maleficio tras permanecer 16 años en la Primera Nacional, ahora está en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones de la Liga Profesional y los fanáticos albirrojos se ilusionan con cumplir el sueño de clasificar a una copa. Un objetivo que parecía utópico hace dos años pero hoy ya no asoma como una locura.

PERFIL CÓRDOBA dialogó con el marcador central Gonzalo Requena y el juvenil no se puso el cassete cuando se le consultó sobre los objetivos del plantel y, en sintonía con las esperanzas de los hinchas, afirmó: “Nosotros apuntamos a seguir creciendo como equipo, a dejar a Instituto en lo más alto de la tabla y a matarnos por entrar a una copa. Sabemos que es difícil, pero trabajamos mucho día a día para crecer como equipo y como club y sería muy lindo entrar a una copa”.

En la actualidad, Requena ya no es una promesa, es una realidad a pesar de su edad ya que recién debutó este año como titular en la Primera de la ‘Gloria’: fue en la primera fecha del certamen, cuando los dirigidos por Diego Davobe le ganaron por 2-1 a Sarmiento en Junín. Llegó desde su San Francisco natal a la pensión de Instituto cuando tenía 13 años e hizo toda su formación en La Agustina.

Desde entonces se atrevió a soñar en grande, por eso no se achica a la hora de imaginar a un Instituto jugando en certámenes internacionales. A propósito de este presente el defensor afirmó: “La verdad que es algo lindo estar viviendo esto, jugar en Primera para mí es un sueño. Vivir esto es algo que me imaginaba mucho desde chico, aunque lo veía muy lejano, pero mi familia siempre me acompañó y me hizo sentir que algún día lo podía lograr y ahora vivir esto es una satisfacción enorme”.

— El sábado pasado ante Defensa y Justicia convertiste tu primer gol como profesional y casi que no supiste cómo festejarlo, ¿qué pasó?

—Naaaaa, no es que no supe cómo festejar sino que, primero, ni me imaginé que iba a entrar y segundo no soy de festejar tanto los goles, aparte fue algo tan lindo y tantos recuerdos encontrados que no me dio para el festejo...

El apoyo. Esa picarezca de los pibes, que van al frente, se ilusionan y sueñan es fundamental para este presente de Instituto. Pero claro, en híbrido con futbolistas de experiencia. Días atrás, en el programa ‘Tercer tiempo’, que se emite por radio Sucesos, el exdefensor de Instituto Pablo Frontini elogió a Requena y dijo: “Es un chico que tiene muchas condiciones. Cuando entró parecía que ya tenía 20 partidos jugando en Primera. Eso es muy importante. Y tenerlo a Fernando Alarcón al lado, que lo apadrina, es importante".

Consultado Requena por estas declaraciones, el juvenil sostuvo: “Estoy agradecido a Pablo y a todos los que me elogian. Es algo lindo. En cuanto a lo del ‘Palomo’ Alarcón es muy importante en el equipo, no solamente para mí sino para todos. Él es uno más que se entrena al máximo como todos los demás y lo demuestra en la cancha, me hace sentir seguro y con confianza. Pero creo que entre todos nos trasmitimos lo mismo y eso está bueno, porque el que no juega apoya de igual manera que el que juega”.

Requena se afianza partido a partido. Es seguro, rápido, y va bien de arriba. Crece. “Al pasar los partidos me siento un poco más confiado y creo que eso es lo más importante, me hace sentir bien y cada vez más preparado para distintas situaciones que se me presenten”, describió sobre su presente.

El fan del ‘Cuti’. La dirigencia de Instituto tiene muchas expectativas en Gonzalo Requena. Tanto es así que días atrás se firmó la renovación del contrato con el defensor de 21 años hasta diciembre del 2027, como una manera de asegurarlo ante los rumores de interés de otros clubes que surgieron tras el muy buen nivel en sus primeras presentaciones. Aunque ‘Gonza’ está enfocado en este momento, cuando en un juego que le propone este medio y le consulta cuál es su sueño asegura sin dudar: “Jugar en la Selección argentina”.

Pero no es sólo eso, porque consultado sobre quién es su referente, más allá de nombrar a su papá Mario, resalta: “Me gusta mucho el ‘Cuti’”. Y quienes lo conocen de cerca afirman que es muy fana de Cristian Romero y que mira videos del campeón del mundo y de América con la Albiceleste y trata de imitarlo.

— Te dan a elegir jugar en un súper equipo, ¿con quién te gustaría hacer la dupla defensiva?

— Con el ‘Cuti’ Romero.

Instituto visita a Banfield esta noche, desde las 21, por la fecha 13.