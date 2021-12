Cierto es que había expectativa por la entrega de los diplomas a los legisladores nacionales electos, en un acto que se llevó adelante en Tribunales Federales. Como también tiene veracidad, que la atención de algunos empezó a bajar cuando se enteraron que el gobernador Juan Schiaretti, al igual que su esposa, la senadora electa, Alejandra Vigo, no iban a ser de la partida. Al margen de ello, el acto cobró especial atención en un momento en particular: cuando subió a recibir su diploma, y de manos del juez federal, Ignacio Vélez Funes, el senador electo Luis Juez. Ya en la caminata al estrado, sucedió algo en lo que no muchos repararon y fue cómo se pararon a aplaudir todos los compañeros de boleta de Juez en Juntos por el Cambio, a excepción del diputado Gustavo Santos, con quien las cosas no quedaron bien. Todos parados, en un extremo, aplaudiendo, pero sin sumarse al resto, el hombre del macrismo en Córdoba. Y ya en el escenario, el cruce particular entre Juez y Vélez Funes. “La Constitución le ha dado un mandato por seis años, el pueblo espera que constribuya como senador de la Nación, en nombre de la provincia de Córdoba, para respetar ese mandato. Lo felicito y le deseo éxito”, dijo Vélez Funes. A lo que el propio legislador respondió: “le agradezco, Doctor, pero Dios y la Virgen sabe cuáles son los tiempos. No una junta electoral”. Apenas sucedió esto y el video se hizo viral, desde Juntos por el Cambio salió un mensaje a varios por WhatsApp: “habló la corporación”, resumió un influyente hombre de la coalición en Córdoba. El mensaje de la Justicia Federal, con un Juez que está lanzado a la pelea por la gobernación en 2023, no pasó desapercibido para nadie.

“Corro, pero no estoy en carrera”

La escena se produjo en la semana en el programa de Telefé, Despertate! El invitado al piso del programa era el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Miguel Siciliano, y el hombre fue con el objetivo de dar algunos detalles de la maratón de la ciudad que se correrá hoy. Detalles más, detalles menos, el funcionario, fiel a su estilo, repasaba el recorrido, la plaza que significa Córdoba para la disciplina, hasta que le consultaron desde el panel: “¿vos, vas a correr?”. “Sí”, la respuesta fue tajante de Siciliano y, cuando empezaba a detallar por qué se había anotado, el periodista lo interrumpió con un: “y que corras, ¿significa que estás en carrera?”. Silencio, interrupciones y miradas en el piso del programa, pero el hombre recogió el guante: “voy a responderte. No voy a esquivar la pregunta: no, no estoy en carrera”, sentenció el hombre que hoy estará corriendo los 10K junto a su esposa, la titular del ESyOP, Victoria Flores.

Gill, Carro, Riutort y la reconfiguración K

Como se dijo la semana pasada en PERFIL CORDOBA, cuando se repasó qué iba a suceder con los legisladores nacionales cuyos mandatos se vencen el próximo viernes, Pablo Carro va a continuar como diputado nacional porque Martín Gill, quien encabezaba la lista K, continuará como funcionario del Ejecutivo nacional. Y sobre esto, en la semana se habló de un respaldo fuerte de Máximo Kirchner, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, a Carro; y también existieron algunos comentarios sobre un asado en el que el apoyo de Máximo K al actual diputado nacional fue clave. “En esa reunión bancaron fuerte a Pablo y había gente cercana a Alberto F también”, dijo un conocedor del kirchnerismo. En tanto, la duda es qué pasará con Olga Riutort, la actual concejala y segunda en la lista de diputados en las elecciones. Al parecer, la mujer tendrás las riendas del Ferrourbano. “No es lo mejor, quería algo más, pero no es para menospreciar tener un pie en esa obra”, dijo el hombre.

Daniel Juez y un silencio incómodo

Esta semana se conoció que Aguas Cordobesas consiguió el visto bueno del Ersep para un nuevo aumento de la tarifa a partir del mes de enero. Con lo cual, la actualización, como le gusta decir al oficialismo y a la propia empresa, del servicio habrá tenido en un 97% de aumento en 12 meses, una vez que se concrete la suba del 20,1% desde el próximo mes. Y así, la firma del Grupo Roggio habrá logrado cinco incrementos en el año. Sin embargo, más allá de lo tarifario, a algunos en el microclima de la política les llamó la atención el silencio de los vocales por la oposición, de cara a la audiencia pública convocada para el 13 de este mes. “¿No es raro que (Facundo) Cortés Olmedo o (Daniel) Juez no hayan dicho nada del aumento? Sobre todo, por el lado de Juez, que uno lo imagina más crítico de las gestiones de Provincia y Municipio. A lo mejor, tiene algo que ver la reciente campaña, lanzó con picardía un conocedor de lo que ocurre en los pasillos del Ersep.

Santos y un presagio que le falló sobre Negri

El hombre comía en uno de sus lugares preferidos en zona norte: la parrilla del Dino. Ahí, recibió a la diputada y su futura compañera de bloque en el Congreso, Soher El Sukaría. Charla va, charla viene, empezaron a llegar otros dirigentes, se tomaron una fotografía, posaron en varias instantáneas y un comensal se empezó a incomodar por el tono de voz de los dos referentes del expresidente Mauricio Macri en Córdoba. “Hablando fuerte los dos como si estuvieran en un bar de pueblo”, dijo una persona que estaba a metros de la mesa de los amarillos. Y agregó un comentario de ambos en la mesa que se escuchó con claridad por parte de otros asistentes en el mediodía del martes. “Mario no está fuerte”, dijo uno de los amarillos en referencia a Negri, quien por esas horas estaba redoblándose en esfuerzos para continuar presidiendo el bloque UCR en Diputados. Casi sobre el final de la semana se conoció que el presagio amarillo no se cumplió, porque Negri está a horas de confirmar su continuidad al frente de la bancada.

Consejo de la Magistratura

Se eligieron consejeros y miembros de las salas examinadoras del Consejo de la Magistratura de Córdoba. Los comicios se desarrollaron en los edificios de las distintas sedes judiciales provinciales habilitadas a esos fines y estaban habilitados para votar integrantes de la magistratura y funcionariado judicial con acuerdo de la Legislatura (incluye asesores y fiscales). Y ganó la lista para capital e interior que, en las anteriores elecciones para la Asociación de Magistrados, perdió por 110 votos. Centralmente en la asociación hay más de 400 jubilados y la representación de los activos es de la lista azul. Como contamos la semana pasada acá, el año se cierra con elecciones del ámbito judicial que centran la especial atención desde varios despachos.