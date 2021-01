Constanza Guerra hace historia en el fútbol de Córdoba. Y no es la primera vez, ya que su nombre está asociado a hitos de las mujeres en el deporte cordobés. Este lunes, ‘Coti’ asumirá como directora técnica del plantel de Reserva del club Unión Florida y se transformará en la primera mujer que dirigirá a un equipo masculino en la Liga Cordobesa.

“Tengo muchas expectativas, muchas ganas, muchas ansiedades, muchas ganas de trabajar, ganas de sumar, de aprender”, le contó Guerra a PERFIL Córdoba horas antes de su presentación ante el plantel. La entrenadora también formará parte del cuerpo técnico que encabezará Ignacio San Emeterio en el plantel superior del club fundado en 1943.

- ¿Qué te provoca ser la primera mujer en la Liga cordobesa dirigiendo a un equipo masculino?

- Es una presión grande por querer hacer las cosas bien, en representar de la mejor forma a las mujeres y a aquellos hombres que quieren proyectarse en el deporte, que son docentes. Es una presión grande, pero la felicidad que llevo dentro es mucho más grande. Estoy dispuesta a sumar y darle el profesionalismo que se merece el lugar. Estoy dispuesta a dejarlo todo.

Pionera. Las mujeres han ido ganando y conquistando espacios en la cancha; y en Córdoba ‘Coti’ es un ícono de esa transformación. Después de ser futbolista, apoyada por su familia y su compañera Mariana González (actual DT del femenino de Peñarol), se dedicó a capacitarse como formadora de niñas y jóvenes.

Guerra ya sabe lo que es ser “la primera”. En el 2019 se transformó en la primera mujer en dirigir al equipo femenino principal de Belgrano. Además, en el 2020 organizó, junto a Miqueas Russo, el primer Congreso de Fútbol Femenino de Córdoba.

No será tampoco la primera vez que está al frente de un equipo de futbolistas de hombres. Su debut como DT se inició hace nueve años como entrenadora del equipo de fútbol masculino de la Escuela de Aviación Militar de las Fuerzas Armadas, donde estuvo hasta el año pasado que se frenó debido a la pandemia.

Hasta el llamado de San Emeterio junto a Esteban Brigantes, Guerra estaba al frente de un proyecto en Peñarol, que tenía que ver con una escuela de fútbol para niñas, adolescentes y jóvenes. Esta iniciativa continuaría, en un principio, en Unión Florida. Es que el ‘Proyecto Unión Florida’ es muy abarcador, ya que va desde el trabajo desde las bases con niños y niñas pasando por todos los procesos formativos hasta llegar a la Primera división. En la institución de barrio Jorge Newbery se habla de ser “un club para toda Córdoba”.

En ese marco, la DT, que además es profesora de Educación Física, explicó: “Quiero sumar a este gran proyecto que tiene ánimos de ser ejemplo a partir de la acción para el resto de los clubes de Córdoba. Es un proyecto ejemplificador a partir de hechos, no solo de palabras. Es ambicioso, pero no utópico... Me encontré con gente que tiene ganas de aportar y trabajar”.

“El presidente Cristian Rodríguez hace una apuesta grande que abarca muchas áreas del club”.

​TRAYECTORIA

* Clubes donde jugó: Belgrano, Racing y Juniors.

* Desde el 2012 es entrenadora.

* Inició en la Escuadra de Fútbol Masculino de la Escuela de Aviación Militar.

* De 2015 a 2016 entrenó el Futsal de Talleres Femenino.

* De 2017 a 2019 dirigió el Fútbol femenino de Peñarol.

* En el 2019 dirigió al Femenino de Belgrano.

* Desde el 2015 está a cargo del Proyecto de Entrenamientos para jugadoras y jugadores en el San Pedro Apóstol.

* En el 2020 estuvo a cargo en Peñarol de Infantiles, Juveniles y Recreativo Femenino.

Mujeres que abren caminos

Son pocos los casos de mujeres DT al mando de equipos masculinos. Aunque las barreras en el fútbol se están rompiendo y hay casos que marcan el camino. A nivel mundial la portuguesa Helena Costa abrió la puerta en el 2104. Fue contratada por Clermont Foot de la Ligue 2 de Francia, lo que la convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo profesional masculino. Fue corto su paso, ya que renunció a los pocos meses y Corinne Diacre (actual DT de la Selección francesa femenina) la reemplazó. La otra entrenadora histórica a nivel mundial es Chan Yuen-Ting, que con 26 años fue la primera DT mujer que ganó la liga profesional masculina de Hong Kong con Eastern Long Lions SC y luego jugó la Liga de Campeones de Asia. En Argentina la referente es Silvina Villalobos, que en el 2016 se transformó en la primera mujer en dirigir a un equipo de varones: Boca de Bermejo en Mendoza.