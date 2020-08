Directoras técnicas, un bien escaso

Sólo el 4 por ciento de las entrenadoras recibidas en Argentina dirigen equipos. No es un dato menor. Es un porcentaje que expone la brecha. La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) cuenta con 16 mil egresados y egresadas a nivel nacional, y, según un informe de la periodista Ayelén Pujol, sólo 150 son mujeres. Y no todas consiguen dirigir un equipo.

Directoras técnicas mujeres, un bien escaso. Y los números avalan esta afirmación. En el torneo semiprofesional que organiza AFA en Buenos Aires, de los 17 equipos de Primera división, nada más que cuatro son dirigidos por mujeres (Lanús, Huracán, Rosario Central y Excursionistas).

Y venimos a Córdoba, donde la cifra es aún más escasa: de los 27 equipos que participan del femenino de la Liga cordobesa, solo Belgrano y Argentino Peñarol tienen DT mujeres al frente de su plantel, Daniela Díaz y Mariana González, respectivamente.

En tanto en la Liga Regional de Río Cuarto, una de los torneos femeninos más importantes del interior del país, la cifra no mejora, ya que de los 21 equipos participantes, sólo hay una al frente de un plantel y es Delfina Leal en Estudiantes. Aunque el año pasado estaba la dupla Fiorela Olguin-Valeria Brignone en Ateneo Vecinos de General Cabrera y Mariana Ferreti en Renato Cesarini.

Siguiendo con la provincia de Córdoba, en la Liga de Villa María también es sólo un par de entrenadoras: Betiana Ojeda, de Argentinos B, y Sandra Ferreyra en Leandro Alem de Villa Nueva. Hasta el momento hay 12 equipos que participan del certamen oficial. La idea de los directivos es que el año próximo sea obligatorio para todos los clubes de la Liga. En Oncativo está Gabriela Vecino dirigiendo a Unión.

Por su parte, en la Liga Colón hay dos, Ayelén Bruno en Sportivo Forchieri de Unquillo y Sheila Fajardo en Las Quirquinchas de Rio Ceballos, ambas iniciaban esta temporada.

Según pudo relevar Futbolistas Organizadas Córdoba en un estudio que están realizando sobre la disciplina hay 13 mujeres en toda la provincia trabajando en cuerpos técnicos de equipos femeninos.

Mientras tanto, en San Francisco todavía no tiene un torneo avalado por la Liga. No obstante en la zona ya hay una DT recibida: Paola Durán, que dirige a la Filial de Talleres.

Antonia García se recibió de DT en el 2016. Actualmente no dirige Primera, lo hace en infantiles.

Romper el molde. Sobre este panorama, González, DT de Peñarol desde el 2018, sostuvo: “En la actualidad necesitamos que los dirigentes de los clubes rompan el molde y pongan una mujer al mando. Por eso considero que nosotras somos las que tenemos que romper con paradigmas y animarnos a ocupar puestos de poder, necesitamos más mujeres tomando las decisiones importantes dentro de las instituciones, que ayuden a lograr la equidad”.

SALVADORA. Mariana González asumió en Peñarol con el equipo complicado y lo salvó del descenso en el 2018.

Evaluadas desde otra mirada

La cordobesa Ayelén Bruno se recibió de técnica en marzo del año pasado en ATFA. Estuvo presente en el primer congreso de DT mujeres a la que asistieron 150 entrenadoras argentinas.

“Hay pocas entrenadoras por el mismo desarrollo del fútbol femenino”, consideró Bruno en diálogo con PERFIL Córdoba, al tiempo que graficó: “Al pararte frente a un plantel lo haces desde otro rango, no desde jugadora, y no es fácil porque los puestos de dirección en todo sentido están ocupados por hombres. Y el de entrenador, que supuestamente sabe de fútbol, transmite conocimientos a jugadores o jugadoras y está la cuestión cultural de que el fútbol es machista y el saber de fútbol no está asociado a las mujeres”.

Por otra parte la entrenadora que además enseña en dos escuelas de fútbol para niñas analizó: “Para ser DT mujer hay que tener fortaleza no sólo en el trabajo mismo, sino en estudiar la carrera, porque te encontrás que probablemente sos la única mujer, tenes profesores hombres, compañeros hombres y siempre se te va a estar mirando tal vez con más detenimiento para ver si sabes de fútbol. Siempre está ese prejuicio y a mí me pasó”.

Otro dato que no es menor, el económico. No es accesible hacer el curso de entrenador/a.

Falta de oportunidades. Constanza Guerra, ex DT de Peñarol y Belgrano, actualmente coordinando infantiles, juveniles y recreativo de “La Peña”, analizó: “El motivo es la falta de oportunidades, falta que los clubes empiecen a abrirle sus puertas. Vemos comúnmente a los clubes ofreciéndoles al ‘hermano de’, al ‘papá de’ para que se encarguen de un grupo antes que preguntarse si hay alguna profe o jugadora experimentada que se anime a dirigir, a dar clases”.

TODOTERRENO. Delfina Leal en Estudiantes de Río Cuarto no sólo es DT, también coordinadora.

¿Y a nivel mundial?

* En la Copa del Mundo del año pasado hubo 9 entrenadoras dirigiendo selecciones. Participaron 24 combinados nacionales.

HISTORICA. Daniela Díaz fue la primera mujer en consagrase campeona como jugadora y DT en Belgrano.