Hacia una profesionalización de patrocinios en materia cultural

A nivel nacional, el de Buenos Aires es el mercado más consolidado, con marcas como Loma Negra, Techint o Chevrolet que apuestan fuerte a la cultura a través de esponsoreos, programas y certámenes; por caso Osde, que a través de su Fundación va por la quinta edición de su Premio Argentino a las Artes Visuales y acaba de reabrir en nuestra ciudad su Espacio de Arte (ver aparte).

Mientras tanto, en Córdoba el mapa está cambiando de la mano de la Agencia Grupo W, que dirige Eduardo Weyenbergh y que, además de dedicarse al trabajo en medios (radio, TV, vía pública y digital), desde hace unos ocho años pone el foco en una nueva unidad de negocio dedicada a la atención de proyectos culturales.

“Debemos ser una de las pocas agencias que nos dedicamos a esto. Seguramente hay otros rubros, como el deporte por ejemplo, que son más rentables y tienen más visibilidad. Tal vez lo mío pase más por una cuestión de gustos, pero también porque soy un convencido de que las marcas cuando ven que apoyar a la cultura, en todas sus expresiones, tiene una imagen positiva y de compromiso de la empresa hacia la sociedad, se suman”, dice Weyenbergh.

Atención de proyectos culturales. La agencia empezó a inclinar la balanza para ese lado en 2016 con la muestra fotográfica “Los rostros del Fino”, la primera exposición individual del reportero Fino Pizarro, que tuvo lugar en el Cabildo Histórico. “Esa muestra motorizó algo en mí y desde entonces hago eventos para que las marcas se peguen más a la cultura. Vi que había interés por invertir en cultura y que las empresas quieren recibir propuestas de proyectos culturales. En esa primera iniciativa nos acompañaron unas veinte marcas de primer nivel, como Naranja X, Telecom, Oulton y Grupo Edisur”, recuerda.

En septiembre pasado la Agencia W manejó la comunicación del Prix de Lausanne, el certamen de danza más importante del mundo cuya semifinal sudamericana tuvo lugar en el Teatro del Libertador San Martín. “Cuando me llegó ese proyecto dije que sí inmediatamente. Nosotros hicimos todo: la gestión de prensa, los acuerdos con los medios y por supuesto convocamos marcas acordes a ese tipo de espectáculos; en este caso se trataba de un evento internacional y logramos esponsorearlo”, dice Weyenbergh.

Distrito Centro Histórico. Hace seis meses la asociación civil ‘Córdoba Nuestra’, que preside Héctor Fiorani y tiene más de 15 años, creó la marca Distrito Centro Histórico con el objetivo de poner en valor el centro de la ciudad. “Nosotros nos sumamos como agencia para mostrar las bellezas que hay en el centro, desde las cúpulas y edificios hasta los túneles que lo atraviesan. Yo no sé si es negocio o no, pero me enamora hablar del patrimonio cultural e histórico del centro así que desarrollamos toda la comunicación del Distrito”, relata.

El objetivo de la Agencia es además contagiar ese entusiasmo a las marcas para que se sumen a la iniciativa. “Por supuesto que trabajamos también con las agencias y secretarías del Estado provincial y municipal. Además, la asociación está conformada por cuarenta miembros privados, como el Hotel Azur, Solar de Tejeda o Cardón; es decir que tenemos empresas que van desde una marca de ropa hasta un hotel y todos hacen su aporte económico para las actividades vinculadas a la cultura”.

El Distrito Histórico Centro tiene la forma de una ‘L’ y abarca cerca de veinte manzanas del centro y el centro histórico. “El recorrido empieza en Patio Olmos, baja por 27 de abril y llega hasta Chacabuco. En esa ‘L’ hay espacios públicos como La Catedral, el Monasterio, el Monserrat, el Teatro San Martín o la Compañía de Jesús y luego hay empresas privadas que son los aportantes de este distrito”.

Profesionalizando patrocinios. Con la mirada puesta en el camino consolidado por grandes marcas en su apoyo a la cultura, la agencia cordobesa busca profesionalizar la línea de patrocinios y esponsoreos en eventos culturales de diversa índole. “Es difícil pero se está consolidando un círculo de marcas que apoyan. Creo que hay que mostrar los beneficios sociales, de visibilidad y de posicionamiento que conlleva apoyar a la cultura”, señala.

En lo que queda del año, la Agencia W se concentra en el lanzamiento de ‘Así’, el libro de retratos de Fino Pizarro, que cuenta con el apoyo íntegro de la Agencia Córdoba Cultura y de marcas como Naranja X, Telecom, Grupo Fecovita, Paclin, Edisur, Porta, Oulton, Savant e Isaías Goldman. “Son marcas que escuchan y que les interesan estos productos culturales porque entienden que la cultura es un compromiso”, finaliza Weyenbergh.

DISTRITO CENTRO. La Agencia desarrolla la comunicación de la zona e invita a las marcas a sumarse a la iniciativa.



Reabrió el espacio de arte de Osde en Córdoba

EN ESPACIO OSDE. La reapertura se realizó con una muestra que podrá verse hasta el 21 de diciembre. (Foto: Carlos Díaz).



Con la exposición ‘Trayectorias’, curada por Micaela Bianco y en la que Silvana Lacarra y Mariano Vilela exponen sus trabajos, el jueves pasado quedó reabierto al público el Espacio De Arte de Osde (Av.

Rafael Núñez 4252).

La muestra reúne unas 35 obras que toman como punto de partida y conexión las dos obras de Vilela y Lacarra que ingresaron a la colección de la Fundación como premios adquisición en la edición 2006 del Premio Argentino a las Artes Visuales.

“Tenemos diecisiete Espacios de Arte que están reabriendo después de la pandemia. Y Córdoba es muy importante para nosotros porque es una ciudad que pone mucho foco en el arte, desde lo público y lo privado”, dijo a este medio Victoria Palacios, de la Fundación Osde.

Por su parte Teresita Moyano, referente de la Fundación en Córdoba indicó que la idea del espacio es poder darle lugar a artistas locales. “Este año el Premio de la última edición lo ganó una cordobesa así que probablemente la próxima muestra sea de su obra. La idea es poder hacer entre dos y tres muestras por año”.

Reafirmando su compromiso con el arte, empresas como Pelikan, Luigi Bosca, Scienza, Rosfar, Meta e Interturis Digital acompañaron esta reapertura.

SALA DE ARTE. Una muestra de 35 obras de los artistas Silvana Lacarra y Mariano Vilela se expone en la sala recién reabierta (Foto: Carlos Díaz).