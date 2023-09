"Hasta que no venga un gobierno que no le importe pagar costos políticos no vamos a cambiar"

Más de 600 representantes del sector de comercio y servicios compartieron un espacio de análisis y reflexión sobre el contexto económico que atraviesa el país y sobre la responsabilidad cívica de cara a las próximas elecciones. Convocados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y con el apoyo de su filial local los comerciantes escucharon duros diagnósticos de sus representantes.

José Viale, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba remarcó en la apertura del evento que “la actual situación enmarca la decadencia de un sistema agotado. El paradigma que nos ha guiado hasta aquí ha demostrado su caducidad. La vinculación entre santificación de las ideologías y el Estado como artífice máximo de la distribución de los recursos es la trampa que anula la potencialidad liberadora de la democracia”.

En la previa, Natalio Mario Grinman, presidente la de Cámara Argentina dialogó con PERFIL CORDOBA.

-¿Cómo es la foto que tienen los comerciantes de esta larga crisis?

-Los comerciantes en la Argentina somos resilientes, no hay años normales. Hace muchas décadas que venimos con años complicados y éste al ser un año electoral es más complicado, por cierto. Las ventas se plancharon, venían con una recuperación hasta mayo y después se cayeron, el consumo bajó, ahora estamos resistiendo y con este combo de precios congelados, precios juntos, ya no nos acordamos ni cómo se llaman, pero aportan poco y nada. Nunca funcionaron en ningún lugar del mundo y menos en la Argentina. Seguimos con parches y más parches.

-¿Por qué creen que se insiste en esto?

-Y bueno porque son placebos o bálsamos circunstanciales que parece que por unos días los precios no suben, pero después se vuelven a acomodar porque es como ponerle una tapa a una olla a presión y no dejar que escape el aire. En algún momento tiene que escapar, así ha sucedido siempre, no se toman las medidas correctas. En un país con déficit fiscal, gasto público, exagerada emisión monetaria, lo único que hacemos es imprimir papelitos. Con los anuncios de la última semana se emitieron $700 mil millones. Y es emisión descontrolada va a inflación y eso va a precios y termina castigando a la mitad de la población que la está pasando muy mal. Hasta que no venga un gobierno que no le importe pagar costos políticos y hacer las medidas correctas no vamos a cambiar, vamos a seguir todos los días un poco más decadentes.

-¿Cómo se sostiene un comercio en esta coyuntura?

-Hay que entender lo que representamos nosotros, no somos formadores de precios, pero representamos un sector que explica el 65% del PBI nacional y el 67% de la mano de obra formal. El comerciante tiene dos opciones o cierra y se va a pescar para ver qué pasa o sino remarca por las dudas, cobra caro y los clientes se enojan, pero el hombre tiene que defender el stock. El stock de un comercio es como la masa muscular de un ser humano, donde empieza a desaparecer el tipo está muerto. Acá pasa lo mismo.

-¿Están pudiendo sentarse en una mesa de planificación de políticas públicas? ¿Hay diálogo?

-Nosotros con el gobierno tenemos diálogo permanente, hablamos con todo el mundo, pero hacen lo que pueden hacer, no tienen las herramientas…ahora, nosotros participamos de un comité de políticas de infraestructura que tiene que ver con las políticas públicas y las entidades del G6. Es un espacio interesante, pero insisto, mientras no se hagan las medidas que se tienen que hacer no hay ninguna posibilidad de cambiar.

-¿Están notando impacto en el empleo?

-Bueno el sector privado hace 11 años que está en el mismo nivel, alrededor de 6, 6,2 millones de trabajadores. Pero el sector público crece fenomenalmente. En el año ´83 había 1.7 millones de trabajadores públicos, hoy hay más de 4 millones, creció tremendamente por encima del crecimiento poblacional.

-¿Qué les genera la propuesta de dolarización, como lo ven?

-Yo hace mucho tiempo que vengo planteando que Argentina es un país bimonetario, por historia. Yo tengo 71 años y nosotros siempre hablamos y pensamos en ahorrar en dólares, es muy difícil ahorrar en pesos. Me acuerdo cuando era chico estaba la caja de ahorro postal y comprábamos estampillas, pero como siempre terminamos estafados, no creemos en una moneda a la que le cambiamos 5 signos monetarios, y le sacamos 13 ceros. Entonces vamos al dólar. Pero lo que hay que hacer acá es dejar de obligar que el peso argentino sea de curso legal forzoso, hay que dejar que se pueda transaccionar en otra moneda. Hacer un contrato en dólares, eso tiene que ser libremente. Así se va a descomprimir todo y aquel que tiene dólares ahorrados lo va a ir tirando al mercado. Quizás de manera natural, en 5 años está la dolarización, a mí no me gustaría porque a mí me gustaría la moneda mía, pero no imagino dolarizar ahora si se necesitan 75 mil millones.