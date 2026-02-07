Juan Manuel Llamosas se prepara para un 2026 de máxima tensión política. Su nombre, asociado históricamente al sur provincial tras ocho años al frente de la intendencia de Río Cuarto y su paso por la representación departamental, ocupará un casillero central en el tablero de Córdoba. Como presidente Provisorio de la Legislatura, Llamosas asumirá la conducción política del recinto, convirtiéndose en el responsable de garantizar la viabilidad de los proyectos oficiales en una Unicameral fracturada.

En este nuevo escenario, le tocará administrar un cuerpo legislativo que se anticipa “caliente”, marcado por fuertes rispideces con la oposición en un clima de cuenta regresiva electoral. Sin embargo, este rol de arbitraje parlamentario le otorga una ventaja estratégica: el diálogo habitual con el gobernador Martín Llaryora y el acceso directo a la mesa chica de toma de decisiones. En diálogo con Perfil Córdoba, el dirigente riocuartense analiza el escenario que se viene en el recinto.

—¿Cómo vive este paso a una Legislatura que usted mismo anticipa como un escenario de fuertes disputas?

—Es un desafío que asumo con la experiencia de haber gobernado la capital alterna, una ciudad con complejidades muy parecidas a Córdoba Capital. Ese ejercicio me da una dinámica que buscaré aportar a este rol legislativo. Entiendo que en un ámbito donde está la representación política completa, los acuerdos son más difíciles, especialmente cuando las peleas son tan encarnadas. Intentaré aportar la mirada de los intendentes para buscar puntos de encuentro en una Unicameral, donde entiendo que a veces la crítica se vuelve destructiva y busca solo el posicionamiento político personal.

—Habla de una oposición enconada. ¿Cree que esa actitud dificulta la gobernabilidad en tiempos de crisis?

—Lo que veo es que muchas veces esa crítica no tiene contenido ni espíritu constructivo. Hay una oposición que parece actuar con resentimiento hacia los cordobeses por no haber sido elegidos y eso se traduce en oportunismo o en el uso de la mentira para confundir. Pero frente a eso, nosotros tenemos un método claro: para la palabra está la oposición, pero para el “hacer” estamos nosotros.

El gobernador Martín Llaryora ha demostrado que, incluso con una Nación que se ausentó y quitó subsidios, Córdoba no detiene su marcha. Por dar un ejemplo, hoy en Río Cuarto estamos ejecutando la obra más importante del país: la circunvalación de 42 kilómetros. Son siete frentes de obra simultáneos que generan más de mil puestos de trabajo y que van a cambiar la fisonomía de la ciudad. Es el contraste puro: mientras la Nación se corre de la infraestructura básica como cloacas o pavimento, la Provincia acelera para generar progreso.

—Este nuevo espacio le dará mayor visibilidad y cercanía con el gobernador. ¿En qué lugar se ve en el 2027?

—Mi prioridad hoy es contribuir y consolidar este proyecto de transformación. Soy parte de un equipo y aporto desde el lugar que me toca, hoy presidiendo la Legislatura con una mirada de construcción desde el “hacer”. El 2027 será un año de balances donde se pondrá en la balanza quién tiene la capacidad de gestionar en crisis. Voy a estar donde el equipo y el gobernador consideren que mi experiencia puede sumar a Córdoba.

—Finalmente, ¿qué balance hace de sus primeros meses en la Unicameral?

—Fue un “curso acelerado”. El cierre del año pasado fue muy dinámico, con leyes estructurales que nos sirvieron para marcar la impronta de esta gestión. Córdoba hoy innova, marca agenda y sigue haciendo escuelas y hospitales porque tenemos un equipo preparado para el hacer.