Hombre de la casa

Martín Demichelis sabe que el fútbol siempre brinda otra oportunidad. José Pekerman lo dejó afuera de Alemania 2006 en su mejor momento como futbolista del Bayern Múnich y parecía que el mundo se le venía abajo, pero él nunca se dio por vencido y terminó jugando los dos mundiales siguientes.

Estuvo en Sudáfrica 2014 con Diego Maradona como DT y en Brasil 2014 bajo la conducción de Alejandro Sabella. En esos dos torneos, igual que en el anterior, Argentina tendría un final infeliz contra Alemania, la última vez en el partido definitorio que se jugó en el Estadio Maracaná.

La Copa de la Fifa fue uno de los pocos trofeos que el cordobés se quedó con ganas de levantar en sus 17 años de carrera, pero no el único. La final perdida en Madrid ante Inter de Milán en la Champions League 2009/2010 era otra espina clavada para “el Tincho” de Justiniano Posse, que una década después pudo compensar en cierto modo aquella deuda.



No fue un convidado de piedra en el reciente festejo que le siguió a la victoria de Bayern sobre PSG de Francia en Portugal. Más allá de un intachable legajo como futbolista entre 2003 y 2011 (259 partidos, 13 goles y 11 títulos), Demichelis tiene un pasado no muy lejano como embajador del club bávaro y un presente como DT de su equipo Sub-19. Allí le tocó dirigir a varios de los promisorios valores que días atrás se consagraron campeones del principal torneo de clubes de Europa.

“El Bayern tiene una estructura muy grande, pero antes que nada es una familia. Sé el lugar en el que estoy y a lo que me tengo que dedicar. Aquí no me exigen resultados, sí muchísima formación”, dice el exdefensor, uno de los dos argentinos –el otro es José Sosa, actualmente en Fenerbahce de Turquía- que en 120 años de historia vistieron la camiseta roja del elenco alemán.





Mentalidad alemana



“Demichelis se ha ganado un lugar importante en el Bayern porque ha tenido la capacidad de adaptarse a la mentalidad de un país que históricamente ha sido muy difícil para los futbolistas sudamericanos”, señala Sergio Levinsky, corresponsal en Argentina de la revista alemana “Kicker”.

“Difícilmente jugadores como Messi a Riquelme hubieran podido triunfar en ese club, donde lo colectivo está sobre lo individual. Demichelis logró adecuarse no sólo al fútbol de Alemania, sino también a su cultura, y ese ha sido su gran mérito”, destaca el periodista.

El propio “Micho”, en una entrevista publicada por “la Nación” en noviembre de 2018, le dio crédito a ese análisis: “Alemania me terminó de formar como jugador y como persona. Agarré hábitos, pero no las salchichas y la cerveza en el desayuno, sino la organización y la puntualidad. En Alemania entendí que no hay éxito sin disciplina”.

Para Levinsky, Demichelis tiene “mucho potencial para crecer” dentro de la estructura del Bayern. “Hay que ver cuáles son los planes que el club tiene para él, pero que le haya dado un lugar importante en la formación de sus juveniles significa que lo considera un hombre de la casa, igual que a glorias como Beckenbauer, Rummenigge, Hoeness o Klose”, enfatiza.

Futuro Gran DT

Javier Gandolfi, uno de los referentes del plantel de Talleres, reconoce a Demichelis como “uno de los pocos amigos” que le dio el fútbol. Sus destinos se cruzaron en Renato Cesarini de Rosario, donde llegaron a vivir juntos, y luego compartieron las inferiores de River.

“Adentro de la cancha Martín ya demostró su carácter y su temperamento. Es ganador, buena persona, no se casa con nadie, dice lo que tiene que decir y respeta la profesión. Creo que tiene todas las condiciones para ser un gran entrenador en un futuro no muy lejano”, afirma. “Además tiene disciplina, algo que es fundamental en Alemania. Sin eso, allá durás muy poco”, añade.

Gandolfi, que acaba de renovar su vínculo con la “T” hasta el 31 de diciembre próximo, dice que no tiene “ni idea” de lo que hará cuando cuelgue los botines, aunque no descarta trabajar junto a Demichelis. “Hoy estamos un poco lejos, pero no cierro ninguna puerta. En ese caso, habría que ver si estoy a su altura”, señala.

“Me gusta la personalidad de Martín. Es un tipazo y se merece todo lo que ha logrado y lo que seguramente seguirá logrando. Que Bayern Munich le haya confiado dirigir la reserva creo que lo deja muy cerca de dirigir a la primera de ese club”, destaca.



Un par de meses atrás, “Micho” tuvo la chance de emigrar al Betis de España como asistente del chileno Manuel Pellegrini, quien fue su DT en River, Málaga y Manchester City.

“Los dirigentes del Bayern me dijeron que estaban contentos con mi trabajo y que no tenía por qué apurarme”, declaró. Y comenzó a preparar la nueva temporada del equipo Sub-19. Martín Demichelis sabe que el fútbol siempre brinda otra oportunidad.



De Posse a Múnich



-Martín Gastón Demichelis (39) comenzó a jugar al fútbol en Complejo Deportivo Teniente Origone de Justiano Posse y luego se formó en Renato Cesarini de Rosario.

-De ahí pasó a River Plate, donde debutó el 2/9/2000 frente a Estudiantes de La Plata (3-0) y disputó 52 partidos. Su primer superclásico ante Boca Juniors (1-0) lo jugó el 31/1/2002 en el Estadio Kempes.

-Su carrera continuó en Bayern Munich (2003-2011), Málaga (2011-2013 y 2017), Manchester City (2013-2016) y Espanyol (2016-2017).

-Con la selección argentina participó en 32 encuentros oficiales, incluidos la Copa Confederaciones 2005, los Mundiales de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014 y la Copa América 2015. Desde 2019 dirige al equipo Sub 19 del Bayern Munich.