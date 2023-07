Impuestos municipales: bajar la presión fiscal, promesa y desafío de los candidatos

La discusión sobre cómo combatir la inseguridad en la ciudad y el debate sobre si conviene o no generar un traspaso de fuerzas provinciales al ámbito municipal o generar una fuerza propia fue opacándose por las polémicas y acusaciones en torno a la vinculación de candidatos –puntualmente de la boleta de Juntos por el Cambio- con organizaciones narco. En el medio, reflotaron denuncias de traición por la performance en las elecciones provinciales, hay pases de facturas pendientes y la campaña en los barrios tiene momentos tensos con militantes peleando por espacios y estrategias de captación de voluntades.

Se embarró la campaña. Hay mucho en juego, mucho por ganar, mucho por perder y , a diferencia de lo que pasaba en el plano provincial donde el oficialismo estaba cómodo y se sentía ganador desde varias semanas previas y no se prendió en los cruces que tiraba la oposición, aquí las cartas están lejos de develarse.

Pasó así una semana plagada de polémicas y donde los vecinos dejaron de escuchar propuestas e ideas sobre cómo encargar el gobierno de la ciudad.

Con la idea de conocer qué propuestas y proyectos en relación a la estructura del esquema impositivo, la cargas tributarias, la expansión o contracción de la presión fiscal y las prioridades al respecto PERFIL CORDOBA relevó algunas de las plataformas que hasta ahora se conocen en esos planos.

De Loredo y una reforma tributaria. En los próximos días el candidato Rodrigo de Loredo presentará oficialmente su propuesta para los impuestos, pero algo anticipó en su paso en la Bolsa de Comercio de Córdoba y también en su libro “Detener la caída”, publicado hace dos años.

En la Bolsa de Loredo fue tajante en su diagnóstico: reconoció a la administración actual el acierto la reducción del gasto en recursos humanos con la disminución de la jornada laboral y el recorte de bonificaciones, de prolongaciones de jornadas y horas extras. Pero remarcó que esa baja en el gasto no se tradujo en reducción de impuestos: “si vos bajaste gasto, ¿no correspondía tener un correlato en la disminución de tus ingresos vinculados a tu presión impositiva? No solo no sucedió sino que una de las primeras decisiones de esta gestión cuando llegó fue un impuestazo descomunal y brutal, en promedio del 72%. En el Inmobiliario hubo subas así y en Comercio e Industria el aumento tuvo subas del 112%. El desembarco fue con un aumento histórico, entonces, lo que vimos es que la prioridad estuvo en ellos, el gobierno”, dijo.

En esa línea es que aseguró: “Nosotros vamos a tener una agresiva propuesta de reducción impositiva que tenga los equilibrios y la responsabilidad fiscal que requiera. Pero entre otras cosas vamos a tener una brutal reducción de tasas y una simplificación. Tenemos unas 117 tasas que significan el 3,5% de la recaudación, pero quitan tiempo, quitan plata, generan burocracia y alimentan una multiplicidad de quioscos. Y vamos a tener propuestas de reducción en Comercio e Industria, Inmobiliario y automotor”.

De Loredo anticipó que parte de su propuesta ya está expuesta en su libro: allí plantea que “cualquier reforma del esquema tributario local debe comenzar por reducir el gasto público ineficiente o superfluo”; “una segunda reforma debería apuntar a reducir la tasa de comercio e industria, una tasa regresiva que genera impactos negativos. Reducir progresivamente la tasa impulsará el empleo y la reactivación económica”; “el municipio debería ampliar su base de recaudación con medidas contra la evasión y la base de contribuyentes con una política tributaria que incluya al universo informal de la economía”; “eliminación de toda tasa municipal que no se corresponda con un servicio prestado”; “simplificar el sistema de recaudación eliminando conceptos que no representan ingresos significativos, eliminación de 121 tasas y/o derechos que cobra el municipio y representaría una reducción del 1% del presupuesto de ingresos municipales”.

Quinteros, con reducción del 20% “a lo De la Sota”. El candidato del espacio Somos Córdoba afirma que llevarán adelante una rebaja tributaria real y posible durante el periodo 2023/2027 que comenzará en el 20% y puede expandirse al 30%.

Al frente de su programa económico está Gabriel Ratner quien oficio de asesor de Humberto Petrei el funcionario que llevó adelante la reducción del 30% en los impuestos que plasmó desde el ´99 José Manuel de la Sota a nivel provincial.

“Para llevar adelante, con seriedad y firmeza, nuestra propuesta es importante destacar que consideramos fundamental, para el desarrollo del sector privado disminuir la cantidad de tributos que cobra el municipio y bajar la presión fiscal. Numerosos estudios demuestran que más allá de una tasa impositiva óptima el nivel de recaudación comienza a bajar, es decir por más que aumentemos las bases y alícuotas la recaudación comienza a disminuir tanto por la imposibilidad de pago de algunos como el mayor atractivo que genera la evasión de otros. Hoy la ciudad tiene una presión fiscal asfixiante”, señala un documento presentado por Ratner.

En diálogo con Perfil, Ratner sostuvo que la reducción del 20% se hará sobre la proyección de la inflación real, de modo que tenga un efecto concreto. “Es una medida que hay que hacer para bajar los índices de morosidad que hoy tiene el municipio y están en el 30%, 40%.

“Propusimos la rebaja impositiva en Córdoba del 30% y el doctor José Manuel De La Sota lo implementó de manera exitosa. Hoy queremos hacer lo mismo con el Dr. Juan Pablo Quinteros, quien se encuentra absolutamente convencido de que es el camino a seguir. Queremos hacer competitiva la ciudad de Córdoba, por eso para bajar el “Costo Córdoba” no sólo proponemos bajar el nivel de imposición, sino quitar de las tarifas de servicios públicos cualquier impuesto o contribución municipal”, dicen desde Somos Córdoba.

Otro eje será aplicar tasa 0% en Comercio e Industria para los nuevos emprendimientos por el plazo de dos años para estimular una expansión de la base tributaria. Y en paralelo proponen la eliminación de impuestos municipales sobre los créditos hipotecarios por un plazo de 10 años para combatir el déficit habitacional.

Vilches pide quitar exenciones y gravar viviendas ociosas. La candidata a intendente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores plantea, en materia impositiva y carga tributaria que “hay que invertir en las prioridades”. Y en ese sentido es que señala: “Vemos una Córdoba rica al servicio de los grandes empresarios que tienen, en la mayoría de los casos, eximiciones en las tasas municipales e impuestos provinciales y creemos que son los sectores que más se han enriquecido durante las últimas décadas. Por lo tanto, para hacer una reforma urbana integral y tener recursos para hacer un plan de viviendas y obra pública a cargo del Estado hay que gravar con impuestos a la vivienda ociosa de manera mucho más categórica e incluso pensar en la posibilidad de la expropiación, justamente para aquellas viviendas que están construidas para la especulación inmobiliaria, porque eso encarece el precio del suelo y eleva el monto del costo de los alquileres”.

Vilches también sostiene que buscará reflotar un proyecto que presentó en su paso por el Concejo Deliberante: la eliminación de las eximiciones impositivas a las instituciones religiosas. “Sobre todo cuando tienen inmuebles que utilizan con fines comerciales y de lucro como es el caso de la Iglesia Católica y que los recursos que de ahí se obtengan vayan destinados a combatir la violencia de género a través de un plan integral de emergencia. Y otro de los planteos tiene que ver con aumentar los impuestos y carga impositiva a otro de los sectores beneficiados durante años con este tipo de exenciones como son las grandes superficies comerciales y las grandes multinacionales. Esos recursos tienen que ir a garantizar las necesidades de las mayorías populares y sus derechos en salud y educación”.

Passerini, eje en equilibrio fiscal e incentivos. “Vamos a mantener el equilibrio fiscal para que el municipio siga en este camino, vamos a continuar con el proceso de simplificación de todos los procesos que tiene que ver con la modernización y vamos a simplificar el esquema tributario eliminando tasas”, planteó Daniel Passerini, el candidato del oficialismo en una presentación reciente en la Bolsa de Comercio.

Y amplió: “la idea es sostener la baja en el déficit del presupuesto y garantizar prestaciones e inversiones. Vamos a incentivar a todos los emprendimientos y desarrollos que generen empleo e inversiones con rebaja de tasas, no queremos que la presión impositiva sea un argumento que impida el desarrollo, lejos estamos de querer inventar una carga más. Hasta hace tres años la ciudad tenía un intendente que a cada emprendedor que quería hacer algo se encargaba de inventar algo para joderle la vida. Vamos a presentar un mecanismo para la promoción de inversiones a cambio de exenciones impositivas”.