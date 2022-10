Incendios: biólogas cordobesas alertan por daños irreversibles en la provincia

“Preocupación” es la palabra más utilizada durante estos días por los biólogos cordobeses al referirse al impacto que generaron los incendios en la provincia de Córdoba durante este año. Los especialistas piden que haya conciencia y exigen políticas de restauración.

En Córdoba, durante el 2020 se quemaron más de 330.000 hectáreas y el año pasado 57.000. Durante 2022 la cifra es similar a la de hace dos años. Solo en una semana del mes pasado se quemaron más de 15.000 hectáreas de bosque nativo y pastizales.

Una clara muestra del impacto negativo a la ecología cordobesa, que a medida que pasan los años está perdiendo su bosque nativo; además del daño irreparable en la fauna.

“El tema del fuego siempre depende de la duración y de la intensidad. Para algunos sistemas boscosos el fuego es parte de la dinámica natural, pero son fuegos que se inician de manera natural y terminan rápido, pueden generar germinación en las semillas o controlar la biomasa vegetal y ayudar al bosque a seguir su sucesión. En los casos de fuegos que se descontrolan y alcanzan magnitudes extremas, el impacto puede ser irreversible”, le expresó a este medio la bióloga Analí Bustos.

Justamente, esa es la otra palabra más usada por estas horas: irreversible.

En ese marco, días atrás la bióloga Rosana Risso, en declaraciones al diario Puntal de Río Cuarto, se expresó sobre los incendios ocurridos hace una semana, que fueron los más graves desde la creación del área protegida del Corredor Biogeográfico del Caldén en el sur de Córdoba, y dijo: “Un incendio de la magnitud que se produjo en el Corredor Biogeográfico produce un impacto irreversible, fundamentalmente porque afecta a la biodiversidad, pero también al ambiente donde todas estas especies se desarrollan en la evolución y regulación de esos ecosistemas. Se puede decir que recuperar esa biodiversidad es imposible”.

En tanto, sobre los incendios forestales en las sierras cordobesas durante el final del invierno, la bióloga cordobesa Silvana Longo analizó para PERFIL CÓRDOBA que “aproximadamente solo un 10 por ciento del territorio provincial está cubierto por bosques. Es por ello que el contexto en el

cual se desarrollan los incendios es preocupante. La pérdida de sistemas naturales o seminaturales es alarmante. Si bien los ecosistemas son medianamente distintos, la problemática de los incendios es similar y posiblemente las consecuencias en el mediano o largo plazo también lo sean”.

Según la organización Global Forest Watch, los incendios forestales queman el doble que hace 20 años y Argentina está el top 10 de los países que más árboles perdieron por el fuego. En ese sentido, Córdoba es la provincia que cada año aparece en las noticias por sus incendios en las sierras.

Las pérdidas son difíciles de estimar de cara al futuro. En ese marco, Longo sostuvo: “Si nos referimos a comunidades vegetales, sabemos que luego de un incendio se producen cambios profundos en el sistema, debido a la muerte y pérdida de biomasa de las especies vegetales”.

Los especialistas piden una comprometida política de restauración y expresan que es necesario una mayor conservación de la vegetación nativa.

UNA PERDIDA QUE NO SE APRECIA

Silvana Longo trabaja en el Laboratorio de Micología (IMBIV-Conicet-UNC) y explicó sobre una problemática que no suele apreciarse a la hora de analizar las pérdidas que provocan los incendios. “Las micorrizas (myco=hongo; rhizo=raíz) son un grupo particular de hongos simbiontes que se asocian a las raíces de aproximadamente el 80 por ciento de las plantas terrestres, a las que ayudan a obtener nutrientes del suelo. En un estudio realizado en sitios incendiados –un año después del fuego– y no incendiados, apareados en el Chaco Serrano, se observó que la diversidad de hongos micorrícicos en sitios incendiados se redujo a aproximadamente la mitad que la observada en sitios no incendiados. Este perjuicio en las comunidades de hongos posiblemente tenga impacto en el establecimiento y nutrición de las plantas luego de los incendios”.