Incertidumbre por la temporada teatral

Si bien el productor teatral Pablo Sittoni señala que aún es muy pronto para hablar de lo que sucederá en las vacaciones de invierno, debido a que la realidad cambia día a día, se espera que mientras avance la vacunación y bajen los casos, se revisen las medidas.

Aún así, Sittoni señaló que con las medidas actuales no se puede hablar aún de temporada. “Nosotros tenemos en claro que los teatros son mucho más seguros que los bares; hay que esperar un poco, habrá que ver qué pasa más cerca de fin de mes”. Y adelantó que “esperan que para el fin de semana largo de agosto puedan trabajar”.

Por su parte, Marina Abulafia, que venía trabajando con tres obras para el público infantil –La bella valiente y el príncipe durmiente, Chau señor Miedo y Muñequita de papel– dice que no quiere programar hasta no tener certezas. “Iba a estrenar ‘Te llevo en el alma y cada día te quiero más', de Dirty Ortiz, en el Teatro Real para las vacaciones de julio, pero estamos midiendo el día a día. Hoy no tengo nada programado para la temporada”, explica.

Consultada sobre la posibilidad de llevar sus obras al formato digital, Abulafia señala que no es muy proclive a lo virtual y que los niños necesitan la presencialidad: “A lo sumo haré un par de funciones virtuales de todos los espectáculos que tenga en cartel, pero no serán las 20 funciones que hago habitualmente en las vacaciones de invierno; los artistas somos una realidad necesaria para la gente y tenemos que volver en todo el formato teatral, somos super esenciales”, se lamenta.

En este sentido, Ivanna Martín advierte que si no pueden hacer funciones durante las tres semanas de vacaciones, no llegarán a septiembre. “Ya no sabemos cómo reinventarnos, la situación es aún más crítica que el año pasado. No cuestionamos las medidas, pero queremos trabajar; yo no puedo dar clases pero la gente sí puede tomar café, son medidas insólitas”.

Sobre la virtualidad, sostiene que los hábitos han cambiado: “La gente ya no quiere virtualidad y el streaming no funciona. Si tenés que dividir $500 entre el teatro, la técnica y el elenco, los números no dan”.

Desde algunas salas de la ciudad acusan también una situación desesperante: “Hace dos semanas nos dijeron desde la Agencia Córdoba Cultura que los niños tienen prohibido el ingreso a los teatros, no solo a las funciones sino a los talleres. Así que quienes teníamos grupos de niños haciendo actividades tuvimos que cancelarlas. Estamos sin talleres durante la semana y si seguimos adhiriendo al DNU nacional, los fines de semana tampoco habrá funciones. La situación es peor que el año pasado y dicen que esto se mantendría hasta septiembre”, advierten.

Consultados al respecto, desde la Agencia Córdoba Cultura desconocieron la prohibición del ingreso de niños a las salas de teatro y señalaron que lo concreto es que hasta el 18 de junio los teatros deben permanecer cerrados.