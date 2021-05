Industriales y comerciantes se aferran a diálogo con Provincia para evitar cierres

Los dirigentes industriales que se vieron días atrás con el gobernador Schiaretti se llevaron el compromiso renovado de que la Provincia no avanzará con nuevas restricciones que afecten a la productividad. Y por ahora, las nuevas medidas no impactan de lleno en el grueso de las actividades comerciales. Gastronómicos y bares si están más limitados porque pueden abrir hasta las 23 de lunes a viernes y hasta las 00 los sábados, domingos y feriados. El concepto general de “cuidar el trabajo y la economía” al que se aferró el gobierno de Córdoba en las últimas semanas se mantiene.

Pero ante un escenario dinámico, en el que la meseta de casos diarios se acomodó en un escalón preocupante y sube la ocupación de camas Covid, el sector productivo sabe que no le conviene adoptar una actitud reactiva. Así, los dirigentes refuerzan los canales de diálogo directos con el gobernador y su gabinete y mantienen una estrategia de comunicación anclada en tres ideas centrales: que está demostrado que los focos de contagios de Covid se centran en los encuentros sociales, habilitados o clandestinos; el sector industrial y el comercial adoptó y mantiene estrictos protocolos de bioseguridad; el nivel de contagiosidad en las fábricas es bajo y los casos detectados se pueden atribuir, en la mayoría de las ocasiones, a infecciones contraídas en entorno sociales.

Los dirigentes de la Unión Industrial de Córdoba le llevaron al gobernador dos datos elocuentes: en el 40% de las industrias de la provincia no hubo casos de Covid; el 65% de las fábricas no ha tenido casos en los últimos 60 días.

“Nosotros seguimos viendo que el problema central está en las reuniones sociales o cuando la gente se reúne en grupos a comer sin barbijos, ahí están los contagios más grandes. En la industria prácticamente no hay contagios y restringiendo la producción se puede dañar la economía, pero no abonas una disminución de los casos. No parecería lo más razonable cerrar ahí. Creo que hay que hacer una restricción inteligente. Si se está viendo que hay casos en los restaurantes porque la gente no respeta y se decida restringir hay que acompañar con una compensación. Si se corta tiene que haber un apoyo, sino se genera un estadío de rebeldía y se agrava el problema. Hay que analizar por sector y en diálogo con cada parte y avanzar con acuerdos y con datos”, señaló Marcelo Uribarren, presidente de la UIC.

El dirigente del interior afirma que en las micropymes industriales prácticamente no han tenido casos y que la mayoría de los casos se han dado en las empresas grandes. No obstante, el seguimiento de esos casos demostraría que se trata de contagios producidos por contactos sociales.

Sobre los contactos que mantienen con el gobierno apuntó que en El Panal comparten el diagnóstico sobre que la contagiosidad se concentra en las reuniones sociales y no en el entramado productivo: “El gobernador nos dijo que está convencido que los contagios se producen en las reuniones sociales y que ni en industrias, comercios ni restaurantes se producen contagios. Y que para que cierre eso tiene que haber una disposición nacional que los obligue o una situación de desastre. Nos dio su compromiso de llevar este tema hasta lo máximo posible”.

Camiones. Con todo, un eslabón que genera algunas dudas sobre su abordaje es el de la logística, principalmente por el transporte terrestre que llega desde Brasil, hoy uno de los focos más graves de la pandemia. Es una preocupación que sí se puso sobre la mesa que reunió al gobierno con los industriales porque son los camiones que llegan desde Brasil a las industrias de Córdoba: “hay preocupación sobre cómo hacer con eso. Los camioneros se hacen un PCR en la Aduana y tienen que esperar dos días en la ruta hasta que tengan en resultado. Es un tema que no depende de la Provincia, sino de Nación. Pero una opción para dar seguridad y agilidad sería un test serológico en los accesos a la provincia. Hoy cuando llega un camión a una fábrica no se lo deja bajar del camión. Bueno, esas son cuestiones que hay que ir resolviendo. Pero son más finas, hoy conocemos más que hacer, cómo cuidarnos y por donde va el virus”, dice Uribarren.

Comercio pidió mesa de trabajo. Casi en simultáneo con los industriales, la Cámara de Comercio de Córdoba mantuvo reuniones con el ministro de Industria, Comercio y Minería. Al ministro Accastello se le solicitó la puesta en marcha de una mesa de trabajo en conjunto para analizar posibles herramientas económicas y beneficios bajo el marco de un mecanismo que promueva inversiones en la actividad comercial. Los dirigentes de la Cámara recordaron a la Provincia que fueron el sector más afectado por las restricciones el año pasado, que acumulan más de 35 meses de caída en sus ventas y una baja de empleo privado formal de 10.259 trabajadores, con una reducción de 1.799 empleadores