Inesperada coyuntura favorable para pequeños y medianos inversores

Rubén Morero

El titular de la nota puede sorprender. ¿Cuál podría ser la coyuntura favorable para pequeños y medianos inversores y como podrían éstos aprovecharla, en estas épocas aciagas de pandemia, cuarentena, híper-emisión, heterodoxia económica anacrónica y demás escollos generados por el curioso poder compartido entre Presidente y vice del gobierno central?

A partir del comienzo de las restricciones para el acceso al mercado de cambios, el argentino medio se vio privado gradualmente al acceso a la defensa tradicional: la compra de dólares billete. A su vez, los inmuebles -refugio tradicional alternativo contra la estafa de la desvalorización de la moneda nacional- actúan ineficazmente en esta coyuntura por la ralentización de ese sector y otras variables, provocando que el ahorrista recurra al mercado paralelos de divisas extranjeras, con todos los riesgos que eso implica.

Mientras tanto, algunas empresas de primer nivel que pueden defender sus disponibilidades con mejores instrumentos, recompran sus propias acciones a valor irrisorio; otras invierten en activos estratégicos con un tipo de cambio de 80 pesos por dólar cuando los alternativos promedian 150 pesos.

Pero la situación del inversor no sofisticado es diferente. Se mantiene en el plazo fijo a regañadientes, temiendo su incautación con la memoria puesta en 1989. También se angustia con sus billetes verdes bajo el colchón por los potenciales robos y tiembla pensando en el día que no pueda acceder a su caja de seguridad bancaria por cierre de las entidades.

Para completar el panorama, el mercado de valores argentino vivió desprestigiado: su bajo volumen de operaciones se prestó siempre a maniobras. Las subas y bajas son decididas por los operadores poderosos y siempre se presentan sub-valuaciones groseras (Aluar, Central Puerto, San Miguel y hoy, Grupo Valores como ejemplo de sobrevaluación que nadie explica).

Oportunidades actuales. Mayor número de participantes en el mercado financiero es el remedio para que los vivos dejen de aprovecharse de unos pocos incautos y que la gente común aproveche la ventaja de la inversión genuina en los activos más valiosos del país. Más cantidad de inversores redunda en un incremento en la solidez de cualquier mercado.

Pero nadie promueve el ingreso de la gente común al mercado de valores. En efecto, todo lo contrario. Por ejemplo, cuando le planteo a mi asesor en marketing abocarme ello de forma personal, me aconseja que no me embarque en una tarea quijotesca y con fracaso supuestamente asegurado.

No obstante, es un dato de la realidad que existen herramientas y alternativas para evitar que el esfuerzo del ahorro de las personas no se vea limitado, en riesgo y acorralado. Por citar algunas: inversión en especies subvaluadas combinadas con ventas parciales a futuro con prima y cobertura a la baja con opciones de venta de acciones de gran volumen de operaciones

Como especialista, esa es mi tarea: intentar que más argentinos conozcan y aprovechen precios de ganga, contribuyan a la financiación de las mejores empresas del país y se olviden de lidiar con inquilinos, de transitar cuevas, de esperar turnos en bancos y la angustia de la incautación estatal.

Contador

rubenmorero@estudiomorero.com.ar