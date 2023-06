Inesperada derrota de Talleres, que quedó a diez puntos de River

Dos cabezazos tremendos, que lastimaron más de la cuenta a Talleres. Una ráfaga de cuatro minutos que dejó sin nada al elenco de barrio Jardín que había arrancado con todo en su juego ante Lanús por la fecha 21 de la Liga Profesional. En un entretenido juego, la 'T' perdió por 2-1 de manera increíble y corta una racha positiva de siete partidos sin derrotas.

Fue entretenido el primer tiempo en La Fortaleza. El vértigo de los dirigidos por Javier Gandolfi, la intención del buen toque de los locales, el gol tempranero, la velocidad de Valoyes, los goles errados abajo del arco de Sosa y el ‘Loco’ Díaz, el ánimo caldeado de Kudelka por los fallos del árbitro Rapallini, los aciertos del juez, las atajadas de Guido Herrera… Entretenido, interesante y disfrutable la primera etapa, que se abrió al minuto y medio de iniciado el juego.

Una contra letal la aprovechó con certeza la ‘T’. Buena defensa, conducción, concepto, inteligencia, y sentencia. Esas cualidades, tuvo la apertura del marcador del elenco Albiazul en tierras visitantes.

Ramón Sosa agarró la salida y condujo varios metros, levantó cabeza, le dio el pase a Michael Santos, que lejos de ser un goleador egoísta, habilitó al colombiano Valoyes, que sólo tuvo que empujar a la red. Golazo. Y un partido que tenía un tinte diferente desde el inicio; por eso tuvo esas cualidades antes referenciadas.

Talleres manejaba el juego sin problemas; tanto en el final de la primera etapa como el inicio del complemento. Incluso, jugaba mejor.

Pero el fútbol tiene esas cosas, por eso es tan apasionante, por eso es tan amado, y por eso causa tantas dolores de cabeza.

A los 21 y a los 25 minutos del segundo tiempo, todo cambió. Una ráfaga granate dio vuelta el juego. Dos cabezazos tremendos que cambiaron el juego y aturdieron a Talleres.

Primero el 'Loco' Diaz igualó y luego Cristian Lema desniveló. Increíble, pero real.

Talleres buscó, se fue con todo a por la igualdad, en un cotejo que se hizo desprolijo, pero no por ello dejó de ser entretenido. Buscó de diversas maneras, pero sin claridad y por eso se quedó con las manos vacías, cuando, quizás, no lo mereció. Pero el fútbol, este deporte tan ilógico, no sabe de merecimientos.

Un partido que regaló muchos momentos, y terminó siendo desfavorable para los Albiazules, que de esta manera sigue como escolta del puntero River, pero a diez puntos.