Informe especial: al menos 35 delitos en 14 días en Colinas de Vélez Sársfield

La inseguridad sigue azotando a la Ciudad de Córdoba y los vecinos del barrio Colinas de Vélez Sársfield no son la excepción. Durante los últimos 14 días, PERFIL CÓRDOBA registró al menos 35 delitos en la zona, incluyendo robos a viviendas, vehículos y asaltos a transeúntes. A pesar de contar con rejas, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y sistemas de vigilancia, los vecinos viven en un estado de constante alerta.

El barrio depende de la comisaría Décima, y del destacamento N.º 19 de la Policía Barrial, ubicado en Naciones Unidas y Lamartine. Sin embargo, los vecinos denuncian que la respuesta policial no es suficiente. "Hemos tenido infinitas reuniones con comisarios, jefes del CAP 3 y policías. Hemos cortado avenidas y recibido cobertura de los medios, pero estamos cada vez peor", señaló una vecina preocupada.

Falta de herramientas y un sistema de vigilancia colapsado

En los últimos años, se inició el proceso para instalar cámaras de vigilancia: los postes están, faltan los domos: "Pusieron las carcazas sin cámaras hace más de un año. Es puro chamuyo", afirmó una residente sobre los dispositivos instalados en las esquinas de Lamartine y Gil, Ayacucho y Pedro Vella.

Por su parte, los intentos de los vecinos para protegerse tampoco dieron resultados. En algunas esquinas se instalaron alarmas comunitarias, activadas con cada hecho, pero estas no disuaden a los delincuentes. "Las largamos y los choros se ríen", agregó la vecina. Un grupo más reducido optó por contratar un guardia privado en horario nocturno, pero su alcance es limitado. "Solo sirve para acompañar a entrar o sacar el auto", explicó.

Además, cuentan que la comunicación con la policía a través de un grupo de WhatsApp es muy frustrante. Aunque los vecinos notifican cada episodio delictivo con fotos y videos, la respuesta no es la esperada. "Nos dividieron en cuadrantes, pero no sirve de nada. Avisamos todo y responden como un bot: 'Se informa al móvil del sector'". Cuando un patrullero llega al lugar, los efectivos no tienen acceso a las pruebas enviadas previamente y los damnificados deben empezar la denuncia desde cero.

El problema de fondo es que la policía no cuenta con los recursos necesarios para combatir la creciente inseguridad. Los efectivos están desbordados, y los vecinos denuncian la falta de más oficiales, más patrulleros y cámaras de vigilancia. Además, exigen herramientas efectivas para prevenir los robos, como la instalación de puntos estratégicos de control, ya que, según indican, "cuando el móvil está en una calle, están robando en otra".

"Entraron a mi casa cuatro veces y a la de mi mamá, seis. Y así todos", agregó otra vecina, reflejando la sensación de desamparo que reina en el barrio.

A pesar de los intentos por hacer frente a esta situación, los vecinos coinciden en que la inseguridad no distingue horarios ni fechas. Días de semana, feriados, Navidad y Año Nuevo: los delitos ocurren sin pausa, mientras los habitantes de Colinas de Vélez Sársfield se sienten cada vez más desprotegido.

A continuación, se detalla la cronología completa de los hechos delictivos registrados entre el 22 de diciembre y el 4 de enero por los vecinos, todos reportados a las autoridades.

Cronología de hechos delictivos

22 de diciembre

- 01:17 hs: delincuentes avistados caminando por los techos de Ayacucho y Benito Soria.

- 04:00 hs: ingresaron forzadamente a una vivienda en Santiago Cáceres al 2000, con las residentes en el interior.

- 12:13 hs: vecinos detectaron la geolocalización de un celular robado en un auto sustraído el 17/12 en A. Centeno al 300. Apareció a 5 cuadras del lugar del robo.

23 de diciembre

- 15:00 hs: ingresaron a viviendas en Friuli y Álvarez; cortaron la luz y arrancaron cámaras de seguridad de dos propiedades.

24 de diciembre

- 23:00 hs: forzaron el ingreso a una casa en Ayacucho y Ferreyra.

- 23:25 hs: dos hombres en moto asaltaron a vecinos frente al Hospital Privado.

25 de diciembre

- 18:00 hs: una pareja en moto negra arrebató un celular a una vecina; quedaron filmados.

- 18:30 hs: un limpiavidrios discutió con un vecino en Friuli y Av. Vélez Sársfield tras espiar por la ventana de una casa vacía. Amenazó con volver con gente de villa El Chaparral.

- 18:40 hs: el mismo limpiavidrios y un cómplice saltaron una reja en Ayacucho al 2400 y robaron una manguera. Quedaron filmados.

26 de diciembre

- 21:00 hs: dos vecinas fueron atacadas por personas en situación de calle cerca de la Plaza de las Américas.

27 de diciembre

- 14:30 hs: un cadete informó que una banda atacaba autos y arrojaba piedras en el polideportivo frente a la comisaría Décima.

- 14:32 hs: una moto roja arrastró y asaltó a una mujer mayor frente a la clínica Vélez Sársfield.

29 de diciembre

- 04:00 hs: robaron una moto de un garaje en Ayacucho y Ferreyra.

- 11:00 hs: un hombre fue visto con objetos robados en un carrito en Lamartine al 1900.

31 de diciembre

- 17:50 hs: una vecina halló una mochila y tarjetas robadas detrás de la tapia de su casa en Lamartine al 2058.

1 de enero

- 02:16 hs: dos ladrones intentaron ingresar a la farmacia del barrio con apoyo de un Citroën C3 negro.

03:08 hs: intentaron forzar la puerta de una vivienda en Benito Soria y Ayacucho.

- 11:00 hs: dos hombres en moto asaltaron a una mujer con su bebé en Benito Soria y Belgrano.

2 de enero

- 00:12 hs: ladrones robaron en una vivienda en Martín Ferreyra al 200.

- 13:30 hs: un cadete halló una notebook Cell tirada en el barrio.

- 14:00 hs: robaron una cartera frente al Hospital Privado.

- 14:17 hs: ladrones previamente denunciados por cortar luz en Martín Ferreyra al 200 fueron vistos en el barrio.

- 14:18 hs: dos hombres en moto negra robaron una moto Titán blanca en Lamartine al 2076.

- 15:00 hs: un limpiavidrios robó un celular de un auto detenido en Plaza de las Américas.

- 15:42 hs: robaron un auxilio de un auto en Romagosa y Lamartine.

- 21:42 hs: delincuentes se escondieron en la plaza del barrio; uno quedó registrado en video.

- 22:00 hs: delincuentes caminaron por los techos de Centeno al 400; vecinos hallaron objetos en sus patios.

- 23:30 hs: un Citroën C3 negro circuló nuevamente por el barrio con dos ladrones a pie.

3 de enero

- 07:00 hs: un hombre fue visto consumiendo estupefacientes en la plaza. Minutos después, intentó forzar un portón en Juan B. Gil al 500.

- 07:30 hs: el mismo hombre intentó asaltar un taxi en Centeno con un arma blanca.

- 13:20 hs: Dos hombres en moto negra robaron a una vecina en Ayacucho y Centeno.

- 21:50 hs: ladrones abrieron un auto en Ayacucho al 2400 y robaron el auxilio.

- 23:55 hs: rompieron la cerradura de otro auto en Ayacucho al 2400.

4 de enero

- 05:00 hs: rompieron el vidrio de un auto en Santiago Cáceres al 2000.

- 06:50 hs: rompieron el vidrio de otro auto en Pedro Vella al 400.

Plaza del barrio: un refugio para el consumo problemático

La plaza central de Colinas se convirtió en otro de los puntos críticos, donde personas con consumo problemático de alcohol y sustancias prohibidas se instalan de manera permanente. Según los vecinos, el lugar no solo es utilizado para “enfriar” objetos robados, sino que también es escenario de actos violentos y amenazas hacia quienes transitan por la zona.

Ataques al transporte urbano

La inseguridad también terminó afectando al transporte público en Córdoba. Debido a los constantes episodios de violencia contra colectivos, las autoridades municipales implementaron cambios en los recorridos de las líneas 31 y 35.

Durante la última semana de diciembre, la empresa TAMSE ya había restringido los trayectos nocturnos tras varios hechos de vandalismo. Estas medidas impactaron principalmente en el servicio del barrio.

Vecinos en alerta permanentemente

Los residentes de Colinas de Vélez Sársfield denuncian que la inseguridad en el barrio parece estar fuera de control. A pesar de las reiteradas denuncias, las pruebas aportadas y los reclamos colectivos, la respuesta policial continúa siendo insuficiente, lo que deja a los vecinos como rehenes de los delincuentes.

Esta no es una problemática reciente. Durante todo el 2024, Perfil Córdoba documentó numerosos hechos delictivos en la zona, evidenciando un patrón de desprotección y falta de medidas efectivas. Los habitantes del barrio señalan que, sin un compromiso real de las autoridades para reforzar la seguridad, la situación parece destinada a empeorar.