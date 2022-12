Informe preliminar: el impacto se produjo en el carril contrario por el que circulaba González

La fiscal de Instrucción de Cura Brochero, Analía Gallarato, tomó hasta el momento 40 testimoniales en la investigación por el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre en el camino de las Altas Cumbres donde colisionaron de frente un BMW, conducido por Oscar González, y un Renault Sandero, conducido por Alejandra Bengoa, quien perdió la vida en forma instantánea.

De las cuatro decenas de testigos ninguno presenció el momento exacto del choque. Hay dos que relataron a la fiscal que momentos antes vieron que el auto comandado por la docente había cruzado en doble línea amarilla para sobrepasar un camión. Sin embargo, el impacto de frente entre los dos vehículos se produjo en su carril. Es decir que el BMW que manejaba González –auto judicializado que le había entregado el Tribunal Superior de Justicia– se cruzó. ¿Por qué lo hizo? Debería explicarlo la pericia mecánica, aún pendiente. Para eso se espera que declaren nuevamente Marina Szulewicz, hija de Alejandra Bengoa, y su amiga, Alexa Miranda. Si ellas recuerdan las imágenes del momento de la colisión, podrían explicar lo sucedido complementando la pericia técnica mecánica.

De los informes médicos sobre las lesiones que recibieron y sus consecuencias dependerá la calificación legal a González. Por el momento, está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

En el expediente, a cargo de Gallarato, se incorporaron un croquis del lugar del hecho; el informe de autopsia de Alejandra Bengoa; informes fotográficos, de telecomunicaciones, químicos y toxicológicos, que corroboraron que González no tenía rastros de alcohol ni estupefacientes; planimétricos, y filmaciones de domos policiales. También consta en el expediente información colectada a partir de la apertura de los teléfonos celulares y del relevamiento de redes sociales.

La fiscal pidió un informe a la Oficina de Automotores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto al vehículo BMW que conducía el legislador suspendido. Otro fue cursado a los tribunales federales, donde se investiga el uso del vehículo alta gama. En esta causa podría haber novedades la semana próxima.

Para realizar un análisis del comportamiento de los conductores, la fiscal solicitó precisiones a la Policía Caminera respecto a las señalizaciones existentes en el tramo entre elkilómetro siete y el 13 de la ruta provincial E-34, próximo al paraje La Niña donde ocurrió la tragedia vial.

De la información a la que accedió PERFIL CÓRDOBA no hay datos referidos a si Gallarato investiga o no el otorgamiento del carnet de conducir a González y el accionar policial en los instantes posteriores al choque, cuando se observa que dos familiares del legislador sancionado retiran bolsos del interior del vehículo sin respetar el perímetro e invadiendo la escena del crimen.

APARTAMIENTO. La Unicameral sancionó al legislador Oscar González y lo suspendió en el cargo mientras dure la investigación judicial. En la práctica, no regresará hasta el final de su mandato.

Primeras declaraciones. Oscar González eligió un medio de Villa Dolores para romper el silencio. A un mes exacto de la tragedia, fue entrevistado por Radio Verdad. Al día siguiente, Alexa, una de las adolescentes que sobrevivieron pero que quedó postrada, cumplía 15 años. Ese día tuvo un cuadro depresivo. Padece de “diplejía secundaria al traumatismo raquimedular con compromiso de la médula”, según precisaron los médicos del Hospital de Niños. No puede caminar, tiene secuelas motoras y sensitivas y ausencia de control de esfínteres.

En ese marco, González dijo que “no recordaba el momento” de la colisión; que no cometió infracciones en ese viaje desde Córdoba hacia Traslasierras, y que había sacado el carnet de conducir en Las Tapias “por comodidad”. Explicó que en los bolsos que sacaron su sobrina y su esposo del vehículo siniestrado había “ropa sucia”. Además, sostuvo que hay “muchísimos autos asignados por el Poder Judicial” que él gestionó para municipios de la región “para el servicio de la gente” y que envió una nota a la Legislatura para pedir no regresar “hasta que el proceso judicial no esté resuelto”. Asimismo, expresó solidaridad por las familias de las víctimas y dijo que está pasando “los días más difíciles” de su vida.

Como publicó este medio, el auto consignado por el TSJ a González fue con un trámite en plazos legales pero en tiempo récord. Acumulaba una cantidad de multas por infracciones de tránsito que lo inhabilitaron para conducir porque tenía puntaje 0. Sin embargo, un municipio no adherido al Repat se lo concedió.

ORTIZ PELLEGRINI. Denunció a su colega Gerardo Romero Marcón, abogado querellante de las víctimas del siniestro vial en un contraataque sorpresivo

CONTRAOFENSIVA DE ORTIZ PELLEGRINI

El abogado defensor de Oscar González, Miguel Ortiz Pellegrini, realizó una denuncia la semana pasada. Apuntó nada menos que a su colega Germán Romero Marcón, querellante en representación de las víctimas y sus familias. Lo acusa de preparar las declaraciones de las víctimas, direccionándolas en contra de su defendido. Con esta nueva causa, suman cuatro las vinculadas de uno u otro modo al siniestro vial.

1. La del siniestro vial propiamente dicho, a cargo de Analía Gallarato.

2. La del uso del auto de alta gama judicializado, marca BMW dominio AB 293 MY, por parte de González, a cargo del fiscal federal Maximiliano Hairabedián.

3. La adulteración de patente y documentación del mismo vehículo, a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega.

4. Denuncia contra Romero Marcón, radicada en Córdoba Capital a cargo del fiscal, Andrés Godoy.