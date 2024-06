Insólito robo en Córdoba: se llevaron la campana de la iglesia del padre Mariano Oberlin

Ni las iglesias se salvan de los ladrones. El fin de semana largo robaron la campana de la parroquia Crucifixión del Señor de barrio Müller en la ciudad de Córdoba.

Inseguridad

“Muchas veces nos han robado cosas. A veces se me meten al patio, sacan lo que encuentran a mano. Pero nunca nos imaginamos que pudieran robar la campana. Lo más triste es que esto ha sido entre el sábado a la noche y el domingo a la mañana. Más o menos sabemos quién ha sido. Gente conocida me ha dicho que lo han visto con plata al chango que sabemos que lo ha robado”, relató el padre Mariano Oberlin.

“Lo han visto con plata el domingo. En algún lugar la ha vendido. Entiendo yo que es una chatarra por lo que me han dicho que lo ha atendido entre el sábado a la noche y el domingo a la mañana”, precisó.

“Es una chatarra abierta las 24 horas. A mí me preocupa lo que está pasando en el barrio, me preocupa lo que pasa con los chicos, en la mayoría de los casos roban para consumir. Nosotros estamos intentando acompañar, tenemos 80 chicos, pero acá es una zona de 40 mil habitantes así que el problema nos excede por todos lados”, agregó en declaraciones a El Doce.

Preocupación

“Pero más me preocupa que hayan cuatro o cinco chatarreros que compran a las cuatro de la mañana y no se los puede identificar, no se puede hacer nada con eso. No digo que todas las chatarras hagan eso. Si hay alguno que se pueda identificar, que los chicos saben adonde ir. El chico que roba algo a las 4 de la mañana va directo ahí ”, enfatizó Oberlin.

Además contó que se dieron cuenta que faltaba la campana cuando fueron a tocar para llamar a misa del domingo.

Para Oberlin “la delincuencia, el crimen se va organizando de a poquito y una vez que está organizado no lo frenás más”.

“No puede ser que el cobre se venda como si nada en cualquier lugar y a la madrugada y no se pueda detectar quiénes son los que están fomentando ese delito”, concluyó.

Crédito foto interna: Álvaro Corral.