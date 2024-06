Federico Bessone: “Instituto es un equipo competitivo”

Federico Bessone toma distancia de los contrastes que mostró la noche de Alta Córdoba durante el partido que Instituto le ganó 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en su última presentación.

Más allá de la tensión del inicio (que incluyó una bandera con cuestionamientos a los futbolistas) y de la celebración del final, que enmarcaron el duelo ante ‘el Lobo’, el manager de ‘La Gloria’ analiza desde la intimidad de la estructura futbolística albirroja el desempeño del elenco que dirige Diego Dabove en la Liga Profesional: “Creo que Instituto está en continuo crecimiento; cumpliendo el objetivo de consolidarse, para poder jugar muchos años en Primera”.

“Los que tenemos experiencia en el fútbol cordobés sabemos todo lo que les cuesta a nuestros clubes afirmarse en la máxima categoría de la AFA”, señala Bessone.

“El equipo debe seguir creciendo y consolidándose pero va bien, con un buen ‘colchón’ de puntos que le permite andar sin sobresaltos. Después veremos para qué estamos”.

“En la Copa de la Liga fuimos protagonistas en 10 fechas y después tuvimos un bajón, pero sacando a River ningún rival nos superó. Y en el actual torneo, sumamos siete unidades en cuatro partidos y estamos cerquita de los punteros”, reseña.

EL TRAPO DE LA DISCORDIA. La bandera con críticas a los jugadores que parte de la hinchada de ‘La Gloria’ exhibió en el juego ante Gimnasia. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Respecto a la intolerancia que algunos simpatizantes exhiben en la cancha y en las redes sociales, Bessone sostiene: “En los últimos dos años los hinchas nos han acompañado siempre y sólo tenemos respeto y agradecimiento para ellos, pero los que trabajamos en el club cargamos con una responsabilidad muy grande y estamos obligados a analizar las cosas de una forma menos pasional, más allá de que también somos hinchas”.

“Competimos contra equipos que vienen trabajando a largo plazo, y que han transitado un camino que hoy les permite estar jugando de igual a igual ante los ‘grandes’ o participar en Copas internacionales. Eso lleva tiempo, es un proceso que nosotros recién estamos iniciando”, puntualiza.

-¿Será que el hincha no se identifica con el estilo de juego de Dabove?

-No pasa por el estilo. Instituto hizo buenos partidos en una competencia que es muy pareja y que a todos los equipos les cuesta. Yo atribuyo las críticas a la impaciencia. A principios de año la gente se entusiasmó y luego llegó esa racha negativa que provocó una desilusión. El equipo tuvo mejores y peores actuaciones, y los jugadores también tuvieron altibajos.

-O tal vez se olvidaron pronto de los 17 años en la Primera Nacional.

-Esa es una realidad y algo que te marca. No hay que perder de vista que hace un año y cuatro meses que estamos en la Liga Profesional. En ese tiempo tuvimos que adecuar todo y hoy podemos decir que tenemos infraestructura y profesionales de Primera; y hay que agradecerle mucho a nuestro presidente y a toda la comisión directiva por ese gran esfuerzo. Estamos en uno de los mejores momentos de la historia del club. En Instituto no falta nada y tenemos un equipo que es competitivo.

-¿Qué sensación te genera este crecimiento de los clubes cordobeses?

-Yo soy nacido en La Agustina y parte de la Liga Cordobesa, y este presente de los clubes me genera mucho orgullo. Uno también se siente parte de ese camino, ya que en los ’90 nos tocó meter el pecho en una época complicada. Yo concentré y viajé en colectivo por primera vez cuando me subieron al plantel profesional, y hoy los juveniles tienen la chance de competir en los torneos de la AFA, con todas las herramientas.

-¿Cómo se va a mover Instituto en el próximo mercado de pases?

-Seguramente buscaremos reforzar el plantel. Habrá que ver el tema de las salidas y también si llega alguna oferta importante para analizar. No creo que vengan muchos, porque va a ser un mercado difícil, ya que no habrá tantos jugadores libres a mitad de año. En lo personal, no me gusta cambiar demasiado el plantel a mitad de una temporada. Trataremos de cubrir necesidades concretas. Un volante central llegará casi seguro, por la lesión de Roberto Bochi. Y a lo otro lo iremos viendo con el DT y la directiva.

DABOVE Y CAVAGLIATTO. Bessone valoró la actuación del equipo en la Liga Profesional y también la gestión del directivo al frente del club. /// FOTO: CEDOC PERFIL

-¿Cómo busca Instituto a sus nuevos jugadores?

-En este tema hay mucho de marketing, pero todos hacemos básicamente lo mismo. Después cada uno tiene sus formas, sus prioridades y sus objetivos. Yo sé cuál es el jugador que puede servirle a Instituto, y también cuáles son las posibilidades que tiene la institución. Uno puede hacer todo el scouting del mundo y seguir a todos los jugadores de un país, pero también tengo que ser consciente de que no voy a poder traer al mejor jugador de ese país.

-¿Cuál es la situación de Silvio Romero?

-‘El Chino’ es parte del plantel, está entrenando muy bien y colaborando desde el lugar que le toca, apoyando y ayudando a crecer a los más chicos. Es uno de los cinco delanteros con los que hoy cuenta Diego (Dabove).

-¿Hubo oferta o sondeo por algún futbolista del club?

-Hasta ahora, no. Pero estamos dispuestos a escuchar. Instituto es históricamente un club vendedor.