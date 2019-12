por Marcos Villalobo

Pronto a cumplir cien días como presidente de Instituto, Roberto Castoldi analizó el presente institucional del club y confirmó que hay interesados en algunos futbolistas surgidos de La Agustina.

En diálogo con PERFIL Córdoba, el directivo albirrojo explicó: “Veníamos de trabajar en la Comisión directiva anterior y esto es lo que esperaba. Se agrega que se ha incorporado gente joven a las distintas áreas del club. La anterior fue una etapa que terminó, y empezó una nueva para lograr que el club sea, de una vez por todas, sustentable. La primera etapa de la Comisión directiva fue apagar incendios, terminar el tema de la convocatoria; y ahora estamos en la etapa de acomodar cada subcomisión y pensar en ir para adelante, y lograr las mejoras que el club necesita”.

- ¿Instituto no es sustentable?

- No, ese es el mayor problema que sigue teniendo Instituto. Tenemos un déficit mensual importante. Y es lo que tenemos que lograr, sino no se puede avanzar. Cuando se produce una venta de un jugador es para pagar deudas y no para invertir en lo que hace falta. Se hacen obras, pero permanente requiere de inversiones para otro tipo de obras.

- A propósito de ser un club vendedor, ¿apareció alguna oferta por un jugador?

- Han aparecido algunos interesados por algunos jugadores. Lo evaluamos permanentemente. Pedimos que venga con una carta de intención del que ofrece, para analizarla. De todos modos, queremos que ningún jugador se vaya antes de junio del año que viene.

- ¿Es decir, que si aparece un comprador, la condición es que se quede hasta que termine el torneo?

- Exacto. Queremos mantener el plantel de la mejor forma. Salvo que sea decisión del jugador de retirarse por alguna causa, nosotros queremos mantenerlos a todos.

- ¿Por quiénes han preguntado?

- Bajamich, Braida y Antonio. Por ahora son preguntas. Ofertas firmes no hay ninguna.

- ¿Y por el pibe Franco Watson?

- Nosotros como comisión directiva tomamos la decisión de no vender ningún jugador menor de 18 años. Eso ya se hizo en acta. Tenemos que tratar de mantenerlo en el club la mayor cantidad de tiempo posible, que empiece a jugar, que se vea en nuestra Primera división para que el valor de venta sea el mejor posible.

- El DT César Zabala ha recibo múltiples elogios e igual cantidad de críticas. ¿Cómo se manejan con esa situación?

- Los hinchas son hinchas. Y acá necesitamos el aporte de los socios. Y no sólo en las críticas, sino desde lo económico y hasta a creer en lo que se está haciendo. Ha sido un tránsito difícil, pero acá estamos y creemos que vamos por buen camino. Y lo que hablábamos al principio, queremos que los jugadores propios tengan los minutos en cancha para que podamos venderlo para poder hacer sustentable el club.

- ¿Cómo convive la gestión dirigencial con la de su empresa?

- Tengo el respaldo total de mi familia, y eso me permite que pueda estar todo el día dedicado al club. Mi dedicación es full time en Instituto y es porque tengo el apoyo para que nuestra empresa siga adelante.

- Previo a las elecciones tenía dudas de presentarse, ¿Tenía que ver con ése respaldo?

- El apoyo lo tuve siempre. Las dudas que tuve en su momento era que quería que ciertas personas me acompañaran y hoy están. Poco a poco estamos logrando el apoyo de todos.

- La mayoría de los ex presidentes no pudieron volver al club. ¿Le teme a eso?

- Lo que más tengo es respeto por la institución. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Instituto logre los objetivos. El club está abierto para el que quiera preguntar por la administración.

- ¿Cómo es su relación con el ex presidente Gastón Defagot?

- Hablamos todos los días, intercambiamos opiniones todos los días. Lo más importante que necesita Instituto son equipos en cada área y en eso estamos. Hay que despojarse de lo personal por el bien del club.

Instituto cierra el año en su casa

Instituto se mide, desde las 18, ante Almagro en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Será el último partido del año para el elenco que conduce César Zabala. La “Gloria” necesita ganar y esperar un par de resultados para clasificar a la Copa Argentina 2020. El probable once albirrojo para este duelo por la 15ª fecha de la Primera Nacional es: Germán Salort; Franco Flores, Facundo Agüero, Facundo Erpen y Emiliano Endrizzi; Ignacio Antonio, Juan Sills y Facundo Silva; Damián Arce; Mateo Bajamich y Germán Estigarribia,