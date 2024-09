Intervención quirúrgica inédita en Córdoba: salvaron a un cóndor andino baleado, a través de una endoscopía

En un esfuerzo por salvar la vida de un cóndor, una intervención quirúrgica inédita se llevó a cabo en la Reserva natural Tatú Carreta, ubicada a 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en la localidad de Casa Grande entre Molinari y Valle Hermoso. La médica veterinaria María Ahumada, referente sanitaria del lugar lideró el procedimiento, que consistió en retirar una munición de plomo del estómago del ave.

El cóndor había sido encontrado en Villa de las Rosas el 9 de agosto, mostrando signos de intoxicación. Los análisis que se le realizaron revelaron niveles elevados de plomo en su organismo, lo que sugirió que había ingerido municiones de plomo o que había recibido un disparo. La única opción para salvar al animal era una operación quirúrgica compleja.

"La munición estaba alojada en el tracto digestivo, lo que requería una intervención quirúrgica para retirarla. La intervención fue por vía endoscópica, se llegó hasta el estómago muscular y se retiró la munición. Es una intervención inédita por sus características", explicó Ahumada.

"La operación se realizó el sábado pasado en Tatu Carreta y, afortunadamente, el animal se está recuperando muy bien por lo que lo continuaremos evaluando y apenas se recupere podrá volver a la naturaleza", completó la profesional veterinaria.

La reserva.

Tatú Carreta funciona desde hace más de 30 años en un parque de 60 hectáreas las cuales se pueden visitar en auto y tomar contacto con distintas especies de fauna autóctona. La reserva, ubicada en la localidad de Casa Grande, es el principal establecimiento que recibe los animales silvestres que rescata Policía Ambiental, organismo que depende del Ministerio de Ambiente y Economía Circular.

Se trata de fauna que proviene del mascotismo, la tenencia ilegal y la recuperación tras incendios, como osos meleros, lagartos, pumas, aguará guazú, corzuelas, pecaríes de collar, flamencos, distintas aves, cóndor andino, entre otras especies.

En el lugar también se encuentra una amplia diversidad de aves las cuales se encuentran en recuperación, aprendiendo a cazar, ejercitando su vuelo, mejorando la musculatura de sus alas para poder ser devueltas a su hábitat natural. Hay aves de decomiso y especies exóticas no originarias de nuestro país, que por distintos motivos no pueden ser liberadas ya que no podrían reinsertaste naturalmente.

Oso melero.

El pasado mes de julio la reserva fue noticia por la liberación de un ejemplar de oso melero luego de que transitara una breve cuarentena en el Tatú Carreta. Se trató de una hembra que había aparecido sorpresivamente en una vivienda de la localidad de Salsipuedes. El vecino al encontrarla, en el patio de su domicilio, avisó a la Policía de la Provincia de Córdoba para que pusieran el animal a salvo.

En el centro de rescate y rehabilitación de Casa Grande analizaron a la osa melera y determinaron que se encontraba en perfecto estado sanitario y podía continuar su vida silvestre sin ningún inconveniente, por ello, los especialistas de Policía Ambiental evaluaron el mejor sitio para liberarla.