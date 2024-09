Andrés Fassi contra Merlos y un duro mensaje a Tapia: "Chiqui, no perjudiques más a Talleres"

Cerca de las 14, y luego de una reunión con la comisión directiva del Club Talleres, Andrés Fassi comienza la conferencia de prensa para continuar cuestionando los manejos de la Asociación del Fútbol Argentino. Criticó tanto la designación de la fecha como del árbitro Andrés Merlos. "Lo sucedido en Mendoza es grave, muy grave", fueron las palabras que eligió el presidente para comenzar la alocución. Indicó que piensa de manera diferente del presidente de AFA -Chiqui Tapia- pero "no voy a ser presidente de AFA, quiero aportar al fútbol argentino, que es mi vida y mi pasión”.

Talleres sufre en un nuevo capítulo de su enfrentamiento ante AFA

Fassi, en reiteradas oportunidades aseguró que nunca hubo un arma, que fueron mentiras distribuidas por los "serviles de siempre".

"Lo que pasó es muy grave, porque va mucho más allá de una equivocación arbitral", amplió Fassi. Para el club, la fecha de Copa Argentina no se debería haber concretado y dio sus razones. "Talleres no debería haber jugado el 7 de septiembre, sobre todo al quedar eliminados de la Copa Libertadores", indicó.

"Era de sentido común que dos meses antes no podíamos hablar de una fecha de Copa Argentina jugando las copas internacionales. Pedimos jugar el 18 de septiembre y se nos obliga a jugar aún teniendo siete jugadores seleccionados", expresó.

"Nos sentimos perjudicados por la fecha y luego hacen la designación de Andrés Merlos, un árbitro que perjudica a talleres desde el 2020. Reuniones permanente con el señor Beligoy ¿Por qué este árbitro? Talleres no pide nada, pero reclama que no le quiten", apuntando directamente al hombre de negro.

No es la primera vez que el club cordobés reclama por en contra de la designación de Merlos, con quien Fassi ya había tenido encontronazos en varios partidos. "Justamente, uno de esos árbitros que siempre reclama Tallares, uno de ellos es Merlos. Ya tuvo problemas con Boca, River", agregó.

Mensaje para Tapia: "no vengo a ser presidente de AFA"

Uno de los momentos más tensos fue cuando Fassi aprovechó las cámaras para hablarle directamente al presidente de AFA.

“Chiqui, te quiero hablar a vos: te quiero decir que llegué a Talleres hace nueve años y no vine a pelearme con nadie. Después de ganar 16 títulos con Pachuca, recibir al presidente de Fifa, yo regresaba a Córdoba”, prosiguió su mensaje ante las cámaras, para cerrar: “No vine al futbol argentino a hacerte problemas a vos, puede haber alguien que piense distinto a vos, y sabes qué, no tengas miedo que no voy a ser presidente de AFA, quiero aportar al fútbol argentino, que es mi vida y mi pasión”.

Escándalo en la Copa Argentina: Andrés Fassi aseguró que el árbitro Merlos lo agredió y lo denunciará penalmente

“No fuimos campeones en Qatar por la gestión del fútbol argentino, sino porque somos exportadores gracias a los clubes argentinos. Todos los jugadores nos dan el lujo, junto al enorme cuerpo técnico, como es Scaloni y su gente. Gracias a ellos fuimos campeones del mundo. Chiqui, puedes pasar a la historia como el mejor presidente de AFA. Nos tenemos que preguntar ¿qué hicimos por el fútbol argentino? Qué vergüenza me da cuando recibo mes a mes los derechos televisivos, Chile o Perú duplican la cantidad de dinero”, expresó con firmesa.

“Por eso ‘Chiqui’ (Tapia), te pido juntarnos. Una vez fui a Buenos Aires, un lunes, no me recibiste, el martes tampoco, el miércoles tuve que volverme. No recibiste a una institución que no tiene porqué sufrir ningún tipo de situación de todas las que vengo hablando contigo y con el Sr. Beligoy”, dijo Fassi.

Andrés Fassi junto a Tapia en el predio de Talleres

Mencionó que llevó propuestas y proyectos para mejorar el arbitraje y el fútbol argentino. La propuesta de los “1000 millones”, una iniciativa para traerle al fútbol argentino los mejores recursos económicos, para generar los mejores ingresos de la televisión. “Hace cuatro años que vengo diciendo, pidiendo un debate, no de las reuniones de comité ejecutivo de una o dos horas digitadas donde serviles levantan la mano”, increpó a Tapia.

Aseguro que estaba planeando “más de 20 horas de debate para ver qué hacer con el fútbol argentino y no fuimos escuchados”, luego de esto “comenzaron muchas situaciones, pero Talleres siguió jugando”.

Talleres siempre envió a su vicepresidente y sus autoridades, en lo personal, asegura Fassi que “le expliqué a Tapia porqué no iba a las reuniones, y era llegar a donde está todo digitados y totalmente decidido y realmente solo perdíamos el tiempo”.

El partido del sábado

Según el presidente de Talleres fue una semana difícil. Consideró que fue un arbitraje totalmente “tendencioso” en contra del club de barrio Jardín. “A pesar de la enorme injusticia arbitral, Talleres pudo haber ganado el partido”, reflexionó.

Al finalizar el partido, con la tristeza de “tantas emociones, de pasar del triunfo a la derrota en segundos”. Y le mandó un mensaje a su arquero, “uno de los héroes de la jornada que terminó pobre”.

Aseguró que nunca baja a los vestuarios, pero, según relató Fassi, bajó a hablar con el arquero y el capitán de Talleres. En la zona mixta se cruza con la terna arbitral y le reiteró: “porqué en reiteradas ocasiones perjudica tanto a Talleres, no dije nada más que ‘vine a hablar y explícame porqué perjudicas a Talleres’, todo lo demás en una vil mentira”, aseguró el presidente.

Luego del reclamo del presidente, el mismo árbitro “comenzó a gritarme”, contó Fassi. Lo invitó al vestuario y “los tres o cuatro personas que estaban ahí lo comienzan a sujetar, porque me quiso agredir, pero estaban los policías”. Era tal el descontrol en la zona de vestuarios, que todos introducen a Merlos en la sala de árbitros.

Indicó Fassi que Merlos, salió nuevamente del vestuario y “me pegó una trompada en el pómulo derecho, donde la verdad quedo totalmente atónito. En sesenta años de mi vida nunca ví que un árbitro le pegue a un presidente”, detalló Fassi. Luego “le pegó una patada al vicepresidente del club”.

Terminada la violenta situación, el titular de la "T", se fue a reunirse con sus jugadores. Luego fue al sector de médicos para constatar las agresiones a las autoridades del Talleres. Uno de los policías que nos vinieron a consultar decían que Merlos había dicho que “vio un arma. Increíble. Requisaron a todos. Fue un bochorno y una mentira total de Merlos”, respondió ante las acusaciones del árbitro sobre la supuesta arma de integrantes de Talleres.

“Eran más de 10 policías buscando un arma. Imagínense si nadie hubiera actuado”, agregó.