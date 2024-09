Talleres sufre en un nuevo capítulo de su enfrentamiento ante AFA

El escandaloso arbitraje de Andrés Merlos por los octavos de final de la Copa Argentina forma parte de otro capítulo de la guerra entre AFA y Talleres: no hay dudas. Porque los errores arbitrales forman parte del fútbol. Sin embargo, hay errores y errores, y hay contextos y hay formas. No es casualidad, tampoco, que siempre los perjudicados con los equipos del "interior" o los que no están alineados a la política de levantar la mano a cada ocurrencia de Claudio Tapia.

En Mendoza, Talleres fue perjudicado. No hay que ir con medias tintas. Más allá de los posteriores penales fallados, el gol que se le convalidó a Boca no admite discusiones - la pelota estaba claramente afuera-. Aunque sí, en los medios porteños durante toda la mañana del domingo intentaron minimizarlo. Y sí: es Boca.

Al término de la eliminación del equipo que dirige Alexander Medina, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, acusó que Merlos le dio una trompada, y una patada a Gatti, vicepresidente del club albiazul. “Terminó el partido, bajé al palco para dirigirme al vestuario. Venía el árbitro. Le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres. Por qué lo hacía; no es la primera vez, ya van varias veces que este árbitro perjudica a Talleres. La situación del gol es inexplicable. Un perjuicio de esa magnitud. Empezó a gritar, empieza a ponerse en forma prepotente… Se arma toda una discusión en toda el área que da a la puerta de los camarines del árbitro. Ahí en ese momento, él se mete a su camarín, donde lo sostienen… Él quería agredirme. En un momento determinado, yo afuera del camarín, se soltó, vino y me agredió. Me pega una trompada a mí y una patada al vicepresidente Gatti. (…) Vamos a hacer una denuncia penal”.

Mientras tanto, el sitio Doble Amarilla –portal de Buenos Aires muy crítico con la dirigencia de barrio Jardín– salió a decir que Fassi fue a increpar a Merlos con custodios armados. En contrapartida, en ESPN que estaban en la zona donde ocurrió el incidente manifestaron que eso jamás sucedió.

La tensión entre AFA y Talleres va en aumento. No importa cuando se lea esto. Es que los clubes en vez de solidarizarse con Talleres, fue todo lo contrario. Salieron a hacerle burla. El colmo, aunque ya no sorprende, fue lo que sucedió con Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown y prosecretario ejecutivo de AFA, quien escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Soldado de Merlos de acá hasta el fin”.

No es la primera vez que este directivos, muy cercano a 'Chiqui' Tapia, se despacha en contra del club de barrio Jardín. Cuando el elenco albiazul quedó eliminado de la Copa de la Liga, luego de un polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, también salió a burlarse.

La sospecha de que son perjudicados está instalada en barrio Jardín desde hace un buen tiempo, pero las manifestaciones siempre se mantuvieron en el ámbito privado. Tiempo atrás la bronca se hizo pública. Aunque esta vez sólo fue Fassi el que lo hizo en los micrófonos. Los futbolistas y el cuerpo técnico, por temor a más represalias, evitaron referirse, por el momento, al tema.