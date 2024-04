Crónica de una semana ‘caliente’: no cede la tensión entre Talleres y AFA

La tensión entre Talleres y AFA va en aumento y la sensación es que el club cordobés está cada vez más solo, al menos públicamente. Quedó en evidencia durante la semana que pasó, cuando el elenco albiazul quedó eliminado de la Copa de la Liga, luego de un polémico arbitraje de Nicolás Ramírez. Al término del juego ante Independiente, en caliente (aunque se encontraba a punto de subir al micro), el delantero Federico Girotti declaró: “Nos quisieron tumbar hace varios meses y hoy lo lograron, nos sacaron. Nos sacaron la ilusión en este fútbol que está tan manchado”. Luego, apuntó

contra el polémico tesorero de AFA, Pablo Toviggino, quien en la semana había cargado (una vez más) contra Andrés Fassi, por su posición cercana al desembarco de las sociedades anónimas en el fútbol argentino. “Toviggino sale a hablar en la semana. ¿Quién es Toviggino? Sale hablar que nosotros, que (el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián) Verón, que el fútbol argentino... Parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja, como somos un club ordenado, como les da bronca que estemos bien, así nos sacan”, sentenció.

Las declaraciones retumbaron en todos los medios nacionales y no cayó bien en AFA, que, ni lerdos ni perezosos, anunciaron a través del sitio Doble Amarilla –portal de Buenos Aires muy crítico con la dirigencia de barrio Jardín– que AFA demandaría en la Justicia a Girotti y a Talleres por esas expresiones.

No hubo ni un solo futbolista o dirigente que haya salido a apoyar las declaraciones del delantero o la postura del Albiazul.

El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, quien mantiene una buena relación con Fassi, pero que últimamente está muy cercano al presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, dijo en la semana que “a veces te toca, a veces nos quitan, creo que hay que ser inteligentes”. Más allá de las declaraciones que provocaron cierto fastidio en los fanáticos albiazules, y más allá del folclore futbolero, la diferencia se basa en la idiosincrasia histórica de ambas instituciones en relación al tema de las SAD. No hay punto en común.

El DT de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, club al que hizo mención Girotti, se despegó rápido de la polémica. “Lo que se hable afuera, hablarán los que tengan que hablar. Por ciertas declaraciones de ayer (lunes) nos quieren involucrar cuando nosotros no tenemos nada en contra de nadie”, dijo el

técnico, en la previa a lo que será su duelo ante Barracas Central, el club de Tapia.

La sospecha de que son perjudicados está instalada en barrio Jardín desde hace un buen tiempo, pero las manifestaciones siempre se mantuvieron en el ámbito privado. Ahora, la bronca se hizo pública, pero no tuvo respaldo. Horas más tarde, a través de su cuenta en Instagram, Girotti salió a pedir disculpas. “Mis intenciones no fueron ofender”, dijo –o le hicieron decir–. Pero eso no fue todo, ya que más allá de la falta de apoyo, Talleres debió soportar burlas en redes sociales de dirigentes del fútbol argentino por la eliminación, entre ellos Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown de Isidro Casanova y prosecretario ejecutivo de la AFA.

“Concentramos nuestra energía en trabajar mejor”, expresaron desde Talleres cuando PERFIL CÓRDOBA consultó sobre las manifestaciones de los directivos, restándole importancia. En barrio Jardín entienden que se necesita un debate serio y sin chicanas sobre el presente de AFA. Como si fuera poco, en

la previa al River - Boca que se jugará en el estadio Mario Kempes, Tapia declaró, para sus aplaudidores: “Lo que demuestra la repercusión del súper clásico es que estamos en presencia de la mejor liga del mundo”.

Córdoba, AFA y Tapia. No hay dudas que Córdoba es un bastión importante para el presidente de AFA, Claudio Tapia. Aquí, tiene a su principal opositor, Andrés Fassi, el titular de Talleres, y también a uno de sus dirigentes preferidos: Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto.

¿Qué papel cumplen el resto de los clubes cordobeses? Belgrano, a través de Luis Fabián Artime, se acercó mucho últimamente al ‘1’ de AFA. Más allá de que al comienzo el ‘Luifa’ era mirado de reojo, cuentan que Cavagliatto “le abrió la puerta” y lo puso en el radar de ‘Chiqui’. Racing de Nueva Italia mantenía una muy buena relación con AFA e inclusive en la previa a las elecciones presidenciales se sumó a la movida anti SAD que surgió desde el comando de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, algunas actitudes de Manuel Pérez, presidente de la Academia, no cayeron bien en AFA. No obstante, se están realizando gestiones para que un allegado del club mejore el panorama.

En tanto, en Estudiantes de Río Cuarto, con Alicio Dagatti a la cabeza, existe una muy buena relación. El directivo del ‘Imperio del sur’ ha sido elogioso en más de una oportunidad con la gestión de Tapia, incluso la semana pasada el presidente de AFA estuvo inaugurando la ciudad deportiva del club, que lleva el nombre de Pablo Aimar, en la localidad de Las Higueras, y recibió de regalo que la flamante cancha de césped sintético sea bautizada con su nombre. “Esto es en reconocimiento a sus años de gestión y al incansable trabajo que hace ‘Chiqui’ por el fútbol federal”, declaró Dagatti. En ese acto estuvo presente Artime, al igual que el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri.