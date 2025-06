Jorge Gentile: “debatir sobre ampliar la Corte es inútil, la urgencia es cubrir vacantes”

El Senado de la Nación inició el debate para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema, con varios proyectos en discusión y en medio de tensiones políticas. Para analizar el alcance de estas reformas, Jorge Horacio Gentile —abogado constitucionalista, docente universitario y ex convencional constituyente— compartió su mirada en una entrevista realizada en el programa Punto y Aparte (Punto a Punto Radio 90.7), donde repasó los puntos críticos del proyecto oficialista.

Gentile fue directo al identificar la verdadera urgencia del sistema: “El único problema es que hay que designar a dos personas, nada más. Y es necesario designar al Procurador General de la Nación que trabaja con la Corte Suprema y que está vacante desde el año 2017”, señaló. Además, remarcó: “En el poder judicial, el 30% de los magistrados está en vacancia. Si queremos resolver el problema, hay que hacer esas designaciones”.

Para el constitucionalista, la postergación de estos nombramientos no tiene sentido. “Son necesarias algunas reformas importantes en la organización de la justicia antes de pensar cuántos miembros debe tener la Corte Suprema. Así que me parece que es una discusión absolutamente inútil y que no lleva a ninguna parte”, consideró.

Paridad y federalismo

Consultado sobre los proyectos que proponen incorporar la paridad de género en la Corte, Gentile respondió: “Está bien que haya paridad, pero en el país hay juristas, varones y mujeres, capaces de poder ser miembros e integrantes de la Corte Suprema y no sé por qué motivo no se los designa”.

Respecto de la representación federal, fue tajante: “No, porque eso no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos un sistema judicial tomado del modelo de la Constitución norteamericana, donde el poder judicial tiene nueve miembros y falla por año unos cien fallos. Nosotros tenemos una Corte de cinco miembros y provincias con tribunales superiores de nueve integrantes. Pensar en una Corte Suprema de 25 miembros no tiene ningún sentido”.

Al analizar las causas por las que no se cubren las vacantes, Gentile explicó: “Es una mezcla de negligencia y falta de acuerdo político. Porque está obligado el poder ejecutivo y el Congreso de tener una justicia con jueces designados correctamente”. Y amplió: “No solamente la Corte Suprema, sino ya le digo, el 30% de los cargos de magistrados en la justicia federal están vacantes”.

Confianza institucional y reformas pendientes

Sobre el desprestigio de la Justicia, Gentile apuntó: “El desprestigio lo tiene el gobierno nacional. Porque nosotros creemos que el gobierno nacional es el presidente. El gobierno nacional es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y esto es una de las tantas negligencias y demoras que hay en resolver los problemas de fondo que incluso nos perjudican hasta en la economía como consecuencia de que este panorama trae una serie de incertidumbres. Entonces, no van a resolver tampoco los problemas económicos”.

Finalmente, concluyó: “Si la Constitución dice que tiene que haber cinco miembros, tiene que haber cinco miembros. Si después hay que hacer una reforma en la justicia, después que integremos todo y hagamos las reformas que hay que hacer, bueno, después veremos si en vez de cinco ponemos siete. Pero en este momento, la prioridad es designar los dos que faltan”.