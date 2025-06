"Hoy no es momento de especular, sino de construir": la apuesta de Grupo Canter en plena transición económica

En un contexto de profundos cambios económicos y políticos, José Luis Acevedo, presidente de Grupo Canter, ofrece una visión que combina realismo y optimismo sobre el mercado inmobiliario. "Hay que separar el presente, que es el resultado de dónde venimos, de lo que puede depararnos el futuro", afirma. Aunque reconoce que la foto actual no es buena, subraya que "en proyección todos los indicadores marcan que tarde o temprano deberíamos tener impacto sumamente positivo para nuestra actividad".

Desde una mirada macroeconómica, destaca que "todos los indicadores están mejor que en 2023", aunque advierte que la baja monetización sigue afectando la dinámica del mercado. A esto se suma un fuerte desfase entre los costos de construcción y los precios de venta. "Un departamento que vendí en julio de 2023 por US$80.000, hoy ajustado por inflación, debería valer US$193.000, pero el mercado solo paga US$115.000", ejemplifica. Esta distorsión, señala, crea una gran oportunidad para quien compra, pero no para quien vende.

Por eso, sus consejos son concretos:

- "Hoy (2025) es un excelentísimo momento para comprar, pésimo momento para vender inmuebles".

- "El que tenga un departamento con escritura, que aguante. Y el que tenga ahorros, que compre ahora".

- "Todo momento es bueno para construir".

La caída en la oferta lo confirma: desde noviembre de 2023, los anuncios de departamentos usados de un dormitorio en Córdoba se redujeron de 2.200 a menos de 1.000.

El crédito hipotecario como motor

Acevedo considera que el repunte del mercado estará impulsado por el regreso del crédito hipotecario. Ya se observan señales en esa dirección: en febrero se eliminaron las restricciones que impedían la securitización de carteras, y la esperada salida del cepo permitiría la entrada de inversores extranjeros. "Los créditos hipotecarios son quienes van a arrastrar los precios", asegura. "Ese sistema permite a los bancos recuperar liquidez y seguir prestando. Si se combina con la necesidad habitacional, la estabilización monetaria y los alquileres altos, los inmuebles solo tienen un destino: subir y subir muy fuerte en dólares".

En medio de la incertidumbre, Grupo Canter decidió sostener el ritmo de obra y mantener activas sus tres líneas de negocio. Actualmente, gestiona nueve obras en ejecución, además del desarrollo en Reserva Tajamar. "Como empresa profesional, no podemos frenar si la rentabilidad baja, ni llevar nuestra actividad al infinito cuando la rentabilidad sube", explica.

Directivos del Grupo Canter.

Las líneas de Canter:

- MID: Edificios entre medianeras en barrios como Alta Córdoba, General Paz, Cofico y, más recientemente, Nueva Córdoba.

- Harmonie : Condominios con amenities estilo resort, como Harmonie Chateau, el más ambicioso de la empresa. Este año se entregará la tercera torre; la cuarta y la quinta están en obra. Acevedo reconoce el deseo de replicar este formato en otros puntos del país, pero advierte: "Son proyectos extraordinariamente lentos y largos para ser aprobados".

- Reserva Tajamar: Proyecto de urbanización que ofrece una solución habitacional completa: lote y vivienda. Ya se entregaron cerca de 450 casas de las 1.110 comercializadas, y se construyen entre 80 y 100 unidades en simultáneo.

Visión política y crítica al sistema

El empresario respalda abiertamente al gobierno nacional. Su voto por Javier Milei, dice, no fue impulsado por un cálculo económico, sino por convicción: "No podíamos seguir siendo un país tan trabado, tan burocráticamente complejo". Aunque reconoce que el proceso de transformación es incómodo, lo considera fundamental: "Al cambiar el sistema hay incomodidades, pero mirando al largo plazo era super necesario".

Una de sus críticas más insistentes es hacia la burocracia, especialmente a nivel municipal, que ralentiza los proyectos. "Cada trámite innecesario suma meses a obras que necesita gente que quiere trabajar", sostiene. Y añade con firmeza: "No puedo estar nunca a favor de una burocracia desmedida". Su rechazo no es personal, sino estructural: "No voy a dejar de ser crítico nunca porque la crítica no se expide contra la persona que está en el poder, sino contra el sistema en general".

Harmonie Chateau de Grupo Canter.

Frente a esta realidad, observa señales positivas de cambio en la gestión municipal actual: "Veo buenas intenciones por parte de la intendencia de Daniel Passerini. Es una gran persona y que tiene la intención de que las cosas salgan bien. Lo que pasa es que es mucho trabajo y hay que juntar los jugadores correctos".

Preparados para el futuro

De cara a 2025, Grupo Canter planea seguir fortaleciendo sus líneas actuales, lanzar un nuevo sistema de financiación propia para su línea MID y continuar ofreciendo soluciones integrales en Reserva Tajamar. Aunque han evaluado expandirse a otras ciudades, por ahora se enfocarán en Córdoba capital, donde cuentan con logística y estructura propias.

Con una mirada crítica, pero esperanzada, Acevedo resume: "Hoy no es el momento de especular, sino de construir. El que aguante, va a salir fortalecido".

EJECUTIVOS