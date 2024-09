Juan Brügge: “La Libertad Avanza pensó que después de la ley Bases no iba a necesitar más del Congreso”

-¿Hay un cambio en el Congreso, tras el veto de la oposición a la movilidad jubilatoria?

-Creo que estamos en una etapa de transición, donde lo positivo es que no hay mayorías automáticas, por lo que las mayorías se van armando de acuerdo a la agenda legislativa y a las necesidades. En el bloque de 16 diputados que preside (Miguel) Pichetto hemos tenido visiones diferentes en diferentes temas y en función de lo que era positivo del país. Pero vemos que esa posición también la está teniendo el radicalismo y el PR, a pesar de ser un aliado de “fierro” de La Libertad Avanza (LLA), también ha demostrado sus diferencias. Hay una nueva dinámica en Diputados, que impone que haya mayor diálogo y eso creo que lo ha entendido LLA, más cuando han tenido problemas internos y más cuando ha sido la Cámara quien ha tenido que resolver algunos de esos problemas, como fue la visita de diputados libertarios a detenidos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza y el ingreso y todo lo que trajo aparejado, y determinar qué sanción corresponde. Los propios libertarios entienden que hay que aplicar algún tipo de sanción.

-Ese cambio de actitud de LLA ¿a qué se debe? ¿Es una bajada de línea de arriba o los propios diputados encaran una nueva etapa?

-Primero, creo que el bloque de LLA está adquiriendo experiencia parlamentaria, porque no la tenía y ese fue un problema con el cual arrancamos. Más allá de que alguien pueda bajar línea, que en realidad no sé quién puede ser: Lule Menem, Karina Milei, Francos, que ahora tiene muchas obligaciones y preocupaciones, y el mismo Milei que está rodeado por un grupo muy reducido, como Santiago Caputo, entienden que hay una nueva dinámica en el parlamento. Ellos pensaron que con la aprobación de la ley Bases y las medidas fiscales, el parlamento quedaba de lado, pero se dieron cuenta de que no.

-¿Hubo un exceso de confianza por parte de LLA, tras la aprobación de la ley Bases?

-No, yo creo que ellos creían que esa era la ley que necesitaban y ahí se terminaba todo y muchas gracias al parlamento. Las Comisiones funcionan, se avanzó en el tema de las universidades, en el decreto de la Side, de la movilidad jubilatoria, son todas agendas donde se trabajó con responsabilidad. En eso no coincido lo que dice Milei que actuamos con irresponsabilidad. Les dimos apoyo en ideas fiscales donde van a ingresar fondos por el Impuesto a las Ganancias, no sólo es un ingreso para las provincias sino también a Nación, si van a recibir fondos por el impuesto excepcional por Bienes Personales, el impuesto especial sobre blanqueo. Es decir, a la Nación le va a entrar un cúmulo de fondos importantes que no les hace quebrar las finanzas para poder pagar a los jubilados lo que corresponda. Ni hablar si destinaban los fondos que estaban destinados a la Side, cuando con eso se pueden pagar 460 mil jubilaciones básicas. Hay un grado de responsabilidad parlamentaria donde decimos: te damos leyes para que haya ingresos pero también te marcamos prioridades de gastos, es lo que corresponde. Por eso estamos esperando ansiosos que llegue el presupuesto, porque ahí vamos a poder fijar las prioridades. El 15 de septiembre lo tiene que presentar el jefe de Gabinete porque así lo establece la ley. Si no lo hacen: ¿van a seguir manejándose con un presupuesto del 2023 con discrecionalidad de partidas y la planificación del Estado bien gracias?

-¿Qué va a pasar con la movilidad jubilatoria?

-Nosotros como bloque vamos a insistir para que si logramos los dos tercios de los miembros presentes insistamos con el proyecto que aprobamos y veremos qué pasa después en el Senado.

-¿Están muy lejos de llegar al número?

-Unión por la Patria estaría, el radicalismo es el que puede dar la pauta del número que hace falta, hay que ver si acompañan, si lo hacen todos los radicales llegaríamos a los dos tercios.