Juan Pablo Quinteros: “duele mucho que haya un subjefe detenido, estamos pasando por una situación de crisis, es más sano pero lo más duro”

El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros se refirió al escándalo por la detención del subjefe de la policía Alejandro Mercado. Describió que se están atravesando días de crisis, pero son situaciones que contribuyen a sanar la fuerza. “Duele mucho que haya un subjefe detenido, estamos pasando por una situación de crisis”, lanzó el funcionario en una entrevista televisiva.

Reconoció que desde el martes se está viviendo una tormenta que se debe atravesar en la búsqueda de sanear la columna vertebral de la seguridad provincial: “Cuando uno tiene convicción y compromiso de hacer las cosas bien sabe que tiene que atravesar tormentas. Yo sé que queremos hacer con la fuerza policial, pero la policía es la columna vertebral y el corazón de la seguridad y tiene que funcionar bien”, indicó.

“Estamos ocupados en ordenar la fuerza, depurarla. Profesionalizarla. Acá no hay buenos o malos policías, acá hay policías y delincuentes que se visten de policía”, aseveró. Y resaltó que a "Mercado lo investigó la policía de Córdoba y lo detuvo la policía de Córdoba".

Detuvieron en Córdoba a un peligroso narco rosarino del “clan Bassi”

Cuando se le consultó por los antecedentes del ex comisario Mercado, el ministro respondió que “fue un hecho inédito y que duele mucho que a la fuerza policial que tenga un subjefe detenido. El ex comisario Mercado tenía una foja de servicio intachable y nada hacia pensar que iba a tener este desenlace. Se puede decir en el Poder Judicial, donde 20 ficales abalaban su trayectoria para un ascenso”. Relató que el mismo día martes por la mañana le comunicaron de los allanamientos que se estaban librando por orden del fiscal Enrique Gavier y que solo atinó a comunicarse con el Fiscal General provincial. “Esto marca que en Córdoba no hay impunidad y yo me enteré el mismo día. Mercado está siendo investigado por hechos del 2022 y 2023. Estamos pasando una situación de crisis en la policía. La policía no es esto, para nada se debe inferir que sea una fuera corrupta”.

Explicó que la nueva Ley aprobada por la Unicameral, la fuerza cuenta con una jefatura y tres subjefaturas y que se tomará unos días para definir el futuro cargo. “Nos vamos a tomar unos días, lo de Mercado fue una sorpresa ciento por ciento”.

La situación de la subjefa Salgado

Quinteros remarcó que la otra subjefa, Claudia Salgado retomaría sus funciones el día lunes luego de una licencia pedida con anterioridad. Aseveró que permanecerá en su cargo y que no renunciará o pasará retiro, pese a que tiene edad y años para solicitarlo. “La subjefa saco una licencia que se vence estos días. Todos los miembros del estado mayor tienen los años para pasar a retiro de manera voluntaria, es su derecho. Debería volver el lunes a trabajar.

Una fuerza policial que debe reconstruirse

“Tenemos un Estado mayor eficiente. Podríamos elegir el camino fácil o difícil. Con el Jefe de Policía dijimos desde el primer día que el ‘que se aparte, se va de la fuera’”, expresó el funcionario. Comentó que se está “haciendo el máximo esfuerzo para tener una policía comprometida y honesta, es una condición sin ecua non. Son policías que detienen a policías, agentes de cargo menor detienen a policías de cargos mayores. Los corruptos son muchos menos, pero hacen más ruido”.

Siciliano cuestionó la doble vara de la oposición: “No piden cambios por causas judiciales contra el gobierno nacional”

Descartó que lo salarial no debe relacionarse a los hechos delictivos de la fuerza. Comparó los ingresos con los agentes de la ciudad de Buenos Aires, distrito en donde los ingresos son los mayores en el país. “El problema no es salarial. En un contexto de crisis los salarios provinciales están a niveles de los de CABA, es un sueldo que les alcanza para vivir. Pero la cuestión salarial, aun si estuviera por abajo no justifica una deviación. No tenemos reclamos salariales, y sus haberes se actualizan cada tres meses”.