Siciliano cuestionó la doble vara de la oposición: “No piden cambios por causas judiciales contra el gobierno nacional”

Siguen las repercusiones por el temblor que provocó la detención de Alejandro Mercado, el subjefe de la Policía de Córdoba acusado de encubrimiento, por lo cual legisladores de la oposición pidieron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Miguel Siciliano, les reprochó la “doble vara” por no tener la misma postura ante causas judiciales que involucran a funcionarios de los ministerios a cargo de Sandra Pettovello y Patricia Bullrich.

“Siempre aprovechan para politiquear”, dijo Siciliano en Canal Doce. El legislador considera que la oposición no acusa con la misma vehemencia ante graves denuncias contra el gobierno nacional. “Los jefes políticos, Rodrigo De Loredo y Luis Juez, piden renuncias en Córdoba, pero no en Nación”, agregó este jueves en Radio Mitre.

La detención del exsubjefe Alejandro Mercado revela una trama de corrupción policial con múltiples kioscos

Y retrucó: “¿Lo vieron a Luis Juez defendiendo a un exintendente Jalil? (NdeR: Germán Jalil, exjefe municipal de Unquillo) ¿Por qué lo está defendiendo como abogado? Calculo que él supone que el acusado y procesado Jalil debe ser inocente, por eso lo está defendiendo. La pregunta es: ¿Por qué ahí vale la presunción de inocencia por parte de ellos sin embargo en otros casos no? No se puede politiquear con temas jodidos como este”.

Respuesta por el caso Mercado

Siciliano aseguro que, cuando Mercado fue elegido subjefe de policía, tenía 34 años de carrera y ningún antecedente penal. También dijo que el detenido había arrancado antes de la llegada del peronismo al poder provincial.

La defensa de Guillermo Kraisman plantea una "reparación terapéutica" a los dueños del supermercado donde robó

“Hay fotos de él con el gobierno del radicalismo, con (Oscar) Aguad, con (Ramón) Mestre. Es la primera denuncia que tiene por lo tanto si tiene que caer que caiga”, indicó.

Y agregó: “Bajo esta gestión hay un montón de funcionarios y exfuncionarios, uno de ellos es Mercado, que están presos. Porque en esta gestión las instituciones funcionan, porque esta gestión no tiene amigos del poder, porque esta gestión no banca delincuentes y no va a permitir que delincuentes sigan libres”.