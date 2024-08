Julián Álvarez, el octavo pasajero

La contratación de Julián Álvarez revolucionó al Atlético de Madrid. Por la ficha de ‘La Araña’, la entidad española hizo el segundo mayor desembolso de su historia por un futbolista: pagó al Manchester City US$ 82 millones, de los cuáles llegarán US$ 491.000 al Atlético Calchín y $382.000 al Deportivo Atalaya, los dos clubes cordobeses que participaron en la formación del jugador.

En el club ‘colchonero’, ganador de 25 torneos nacionales, siete trofeos europeos y un título internacional, Álvarez compartirá plantel con su comprovinciano Nahuel Molina y con Rodrigo De Paul, otros dos integrantes del seleccionado argentino bicampeón de la Copa América (2021 y 2024) y vencedor de la Finalissima y el Mundial de Qatar en 2022.

SIGUEN JUNTOS. Nahuel Molina, otro cordobés campeón mundial en Qatar 2022, y ‘el Cholo’ Simeone, DT del Atlético de Madrid.

“No soy un superhéroe, vengo a aportar lo mío y tratar de ayudar al equipo”, aseguró el atacante, de 24 años, cuando el viernes pasado fue presentado ante la prensa. En la oportunidad, Julián recibió del presidente rojiblanco Enrique Cerezo la camiseta con el número ‘19’ que utilizará en la temporada 2024/2025, que para Atlético de Madrid arrancará esta semana con la visita al Villarreal, por la primera fecha de La Liga.

Álvarez es el 58° futbolista argentino y el octavo cordobés en vestir la camiseta de la institución madrileña, que acumula 121 años de historia.

‘Mandrake’, el pionero

Para los hinchas de Lanús, Dante Homérico Lugo González (1932-1996) es considerado “uno de los más fantásticos futbolistas de la historia granate”. Fue el goleador del célebre equipo del club bonaerense que obtuvo el subcampeonato de 1956 y pasó a la posteridad como ‘Los Globetrotters’.

‘MANDRAKE’. Dante Lugo, el pionero cordobés del club ‘colchonero’. En sus inicios futbolísticos, jugó en Argentino Peñarol. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Después de esa campaña, ‘Mandrake’ Lugo, cordobés y delantero como Julián Álvarez, emigró al Atlético de Madrid, donde jugó seis partidos y convirtió cuatro goles entre marzo y diciembre de 1957. Antes de su experiencia española, el zurdo atacante acreditaba pasos por Argentino Peñarol, la selección cordobesa y la reserva de San Lorenzo de Almagro.

Luego de jugar en Europa, Lugo completó su carrera en Deportivo Español, Ferro Carril Oeste, Boca Juniors y clubes de Perú y Colombia. Integró el seleccionado argentino en el Campeonato Panamericano de Brasil 1956.

Un Cacho del Atleti

Nacido en Cruz del Eje, Ramón ‘Cacho’ Heredia es considerado una leyenda del Atlético de Madrid. Allí jugó 104 partidos y anotó ocho goles entre 1973 y 1977, período en el que el club ganó una Liga, una Copa de España (por entonces llamada Copa del Generalísimo, en alusión a dictador Francisco Franco) y una Copa Intercontinental, frente a Independiente.

‘CACHO’ HEREDIA. Fue jugador y director técnico, y actualmente es secretario técnico del Atlético de Madrid. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Llegó a España después de haber sido doble campeón con San Lorenzo de Almagro, y luego completó su carrera en el París Saint Germain de Francia. El cantante Joaquín Sabina incluyó su nombre en el Himno del Centenario del Atlético de Madrid, que compuso en 2003.

Heredia, de 73 años, integra la secretaría técnica del club ‘colchonero’, donde también ejerció como entrenador en 17 encuentros, en las temporadas 1992/93 y 1993/94. Con el seleccionado argentino jugó seis partidos y convirtió un tanto en el Mundial de Alemania 1974.

Un mal recuerdo

José Luis Villarreal no duda en calificar su paso por el Atlético de Madrid como “una de las peores experiencias de mi carrera como futbolista”. Al club español llegó en 1993, de la mano del entrenador José Omar Pastoriza, un año después de haber ganado el Torneo Apertura con Boca Juniors y la Copa Confederaciones con la Selección Argentina.

‘VILLITA’. José Luis Villarreal, ex General Paz Juniors y Belgrano, jugó cinco partidos en el equipo español. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Su estadía de seis meses estuvo marcada por una tirante relación con el entonces presidente de la entidad, Jesús Gil y Gil. “Era muy complicado. Un día entró al vestuario con tres guardaespaldas y empezó a gritar ‘¡qué jugadores de mierda que tengo!, y casi le parto una balanza en la cabeza”, recordó en una entrevista con el diario Infobae.

Villarreal apenas llegó a jugar cinco partidos en Atlético de Madrid, los últimos dos con Ramón Heredia como DT. “Antes de mi último partido (1-1 vs. Celta de Vigo, el 11/4/1993) le pedí que me pusiera de volante central, porque ahí le iba a rendir más, y me dijo que me quedara tranquilo. Cuando dio la charla técnica, anunció que Schuster iba a jugar de ‘5’ y yo de ‘8’. ‘¿Lo mando a la mierda ahora o después del partido?’, pensé. Al final lo hice en el entretiempo, me saqué la camiseta y se la tiré”, recordó el también ex jugador de General Paz Juniors y Belgrano, quien un par de meses más tarde regresó desde España para jugar en River Plate.

PASO FUGAZ. Demichelis estuvo 47 días en el club rojo y blanco. Estuvo dos partidos en el banco y emigró al fútbol inglés. /// FOTO: CEDOC PERFIL

El ‘no fichaje’

“Estoy feliz de llegar a un club tan importante y ambicioso como el Atlético. Es un orgullo personal y un paso importante en mi carrera. Trataré de adaptarme lo más rápido posible y aportar lo mío”. Con esas palabras, Martín Demichelis se presentó como jugador ‘colchonero’, el 11 de julio de 2013.

Cuarenta y siete días más tarde, ‘Micho’, que había llegado libre desde el Málaga, emigró al Manchester City, que pagó US$ 6.600.000 por su ficha. En su fugaz paso por ‘el Atleti’, el oriundo de Justiniano Posse sumó otro título a su palmarés, ya que estuvo en el banco de suplentes en los dos partidos ante Barcelona por la final de la Supercopa de España.

Una década antes del desembarco de Demichelis, otro defensor cordobés, Fabricio Coloccini, había vestido la camiseta roja y blanca. Procedente del Alavés, el jugador de Alta Gracia sumó 30 partidos y convirtió un gol entre Liga y Copa del Rey de la temporada 2002/2003.

COLOCCINI. El defensor de Alta Gracia jugó 30 partidos y marcó un gol con la camiseta del 'Atleti' en la temporada 2002/2003. /// FOTO: CEDOC PERFIL

La saga de los cordobeses continuó con Luciano Vietto, delantero nacido en Balnearia, quien registra 38 participaciones y tres goles en las temporadas 2015/2016 y 2017/2018.

El ex Racing Club llegó desde Villarreal, club que cobró 20 millones de euros por su transferencia, y luego de 28 partidos se marchó a préstamo a Sevilla. Volvió para jugar otros 10 encuentros antes de su cesión a Valencia, escala previa a sus pasos por Inglaterra, Portugal y Arabia Saudita.

Al igual que Demichelis y Coloccini, Vietto integró la Selección Argentina. Jugó el Sudamericano Sub 20 de 2013 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

VIETTO. El delantero de Balnearia, surgido en Racing de Avellaneda, tuvo dos etapas como jugador del Atlético de Madrid. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Acallados los rumores que lo vinculaban al Barcelona, Nahuel Molina, el lateral formado en Fitz Simon de Embalse y con sucesivos pasos por Boca, Defensa y Justicia, Rosario Central y Udinese, se prepara para jugar su tercera temporada en Atlético de Madrid, donde acumula 89 partidos y seis goles desde que fue fichado tras un desembolso de US$ 18 millones.